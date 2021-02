Další dvě asistence. Odjakživa jsem byl spíš nahrávač, míní Provod

„Pro nás je zásadní to dotáhnout do cíle a vyhrát titul,“ zdůraznil čtyřiadvacetiletý záložník, jenž sedmou a osmou asistencí vystřídal v tabulce nahrávačů Lukáše Sadílka ze Slovácka (6).

Král asistencí se určuje každých pět kol čili až po tom příštím, kdy se Slavia představí v Teplicích. Provoda už těžko někdo dožene, sám navíc může svou bilanci ještě vylepšit.

„Odjakživa jsem byl spíš nahrávač než zakončovatel. Gólů jsem nikdy moc nedával. Jsem rád, že to tak je a doufám, že to bude pokračovat. Je to práce celého týmu. Kluci šance proměňujou a je jedno, jestli jim to připravím já, nebo třeba Nico (Stanciu),“ řekl v nahrávce pro média Provod.



„První asistence byla asi většího rázu. Na tom gólu jsem měl, myslím, větší podíl, než při druhém. To jsem dal jen Nicovi (Stanciovi) pod sebe, který krásně vystřelil a dal gól. Jsem rád, že ty body mám. Sice to nejsou góly, ale i asistence pomáhají týmu vítězit a sbírat body,“ pokračoval vytáhlý záložník.



Slávisté vévodí individuálním statistikám. Na sparťana Juliše se v minulém kole dotáhl Sima, proti Pardubicím zaznamenal branky číslo deset a jedenáct i Kuchta. Jedenáctou nulu udržel také gólman Kolář.

Právě pod Kuchtovu jedenáctou branku se Provod výrazně podepsal. Na vlastní polovině sebral balon, rozkmital dlouhé nohy a pláchl obráncům soupeře.

„Ze začátku jsem si myslel, že půjdu sám do zakončení. Ale pak jsem viděl periferně spoluhráče, o kterém jsem nevěděl, že je Kuchtič. Přišlo mi lepší to vyřešit do prázdné brány,“ vysvětloval Provod, jehož nahrávku Kuchta uklidil bezpečně do sítě.

Do Slavie přišel v září 2019 z Českých Budějovic jako křídlo, v posledních zápasech však začal nastupovat uprostřed zálohy, kde se mu ohromně daří.

„Myslím, že to je konstantní výkonnostní vzestup od chíle, co přišel. Svědčí mu aktuální pozice, je silnej na balonu a ve středu má větší volnost a víc kontaktů s balonem než na straně. Plus mu svědčí přítomnost Nica, s nímž si hodně rozumí, a Holeše, který mu kryje záda, ač ty role my máme komplexnější. Je zdravej, v laufu, v pohodě, navíc dostatečně produktivní,“ hodnotí trenér Jindřich Trpišovský.

„Teď si to tam sedlo, s Holim a Nikem spolu hrajeme delší dobu. Trenéři mi říkali, že mě vidí spíš na prostředku, než na kraji. Jsem tam víc na balonu,“ souhlasí Provod.



Slavia s jeho přispěním odčinila zaváhání s Příbramí (3:3) z minulého kola. „V Příbrami sešlo všechno špatné, co mohlo. Nedali jsme na čtyři dva a hned nato dostali na tři tři. Díky tomu jsme byli namotivovanější na dnešní zápas, abychom potvrdili formu,“ řekl.

Už ve čtvrtek čeká Slavii první duel vyřazovací fáze s anglickým Leicesterem, který sehraje doma.

„Pro nás to bude svátek, že k nám přijede tým z Premier league. Bylo důležité, že jsme si potvrdili formu. Na zápas se všichni těšíme. Doufáme, že ho zvládneme a uhrajeme dobrý výsledek pro odvetu.“