Jindřišek, spasitel Bohemians: Euforie. Všichni řvali, líbali mě

Ještě ve čtvrté minutě nastavení všechno nasvědčovalo tomu, že Bohemians se budou o ligu prát v baráži s Brnem. Jenže kapitán Jindřišek si zaběhl za obranu na Puškáčovo prodloužení a pohotovou levačkou srovnal na 1:1, čímž zelenobílému klubu prodloužil dovolenou. „Kdybychom hráli baráž, měli bychom jen čtrnáct dní. Hlavně už to bude bez nervů,“ oddychl si Jindřišek.

Měl jste nahnáno, že už ten gól nedáte?

Trochu jsem měl. Ale když rozhodčí ukázal, že nastaví pět minut tak jsem věřil víc. Viděl jsem, jak náš stoper nakopl balon, bylo mi jasné, že David Puškáč jej bude prodlužovat. Řekl jsem si, že jestli to prodlouží, tak půjdu sám.

Co se dělo potom?

Pamatuju si, že všichi řvali, líbali mě... Nechtějte vědět, co mi tam říkali. Ani bych od nich nechtěl, co mi nabízeli... Peníze to nebyly. (smích)

Před týdnem jste zařídil tři body v Karviné... Byl to váš nejdůležitější gól?

Myslím, že ano. Minulý týden byl asi můj nejhezčí, ani nevím, kde se to ve mně vzalo. Ale mám rád dávání gólů, na tréninku chci proměnit každou šanci. Ať už branku dám jakkoliv, raduju se. Myslím, že pak se to v zápase vrátí a míč se odrazí ke mně.

Prodloužil jste smlouvu o rok a gólem zajistil, že ho odehrajete v první lize.

Moc si vážím, že mi byla nabídnuta smlouva v tolika letech, kolik mi je. Na druhou stranu říkám, že věk je jen číslo a pokud vidím, že klukům ještě stíhám a zvládám celý zápas odehrát, tak si myslím, že jsem ještě platný hráč pro první ligu. Vedení si je toho vědomo, proto mi prodloužilo smlouvu.

Jak byste zhodnotil sezonu?

Zachránili jsme se, nemusíme do baráže, což je nejdůležitější. Byli jsme chvilku nahoře, pak dole. Když jsme hráli dobře, neuhráli jsme to výsledkově. Před náma bylo dost zápasů, vypadalo to, že všechno zvládneme a budeme hrát o poháry. Kdybychom vyhráli na Slovácku, tak bychom teď hráli v Boleslavi nebo s někým jiným. Bohužel jsme remizovali, což nás posunulo do nadstavby o záchranu, kterou si myslím, že jsme kromě domácího zápasu s Příbramí zvládli.

Věděli jste, že Příbram otočila zápas s Duklou a že musíte vyrovnat?

Já vůbec. Možná trenéři na lavičce a vedení to věděli, ale nemyslím si, že to oznamovali hráčům. Kdyby nám řekli, že Příbram vede, dostali bychom se pod tlak. Věděli jsme, že když uhrajeme bod, bude nám to stačit, i kdyby Příbram vyhrála. I když jsme chtěli zvítězit, tak i tahle remíza je považována za vítězství.