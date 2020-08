Žádné odchody z týmu teď neumožníme. Chceme do Ligy mistrů, řekl Tvrdík

„V tuto chvíli nikoho neuvolníme, musíme se podřídit postupu do Ligy mistrů. Chceme, aby trenér měl nejlepší možnou sestavu a podmínky, aby se postup podařil,“ pokračoval Tvrdík.



V minulé sezoně byla Slavia úspěšná: obhájila titul v Lize, probojovala se do základní skupiny Champions league, kde sehrála vyrovnané partie s Dortmundem, Interem i Barcelonou.

Je logické, že v Edenu chtějí minimálně účast v základní skupině Ligy mistrů zopakovat.

„S veškerou pokorou musíme chtít nejen zážitkový los, ale i hratelnou skupinu. Cíle před sebe musíme klást co nejvyšší. Chceme minimálně skončit třetí a pokračovat v Evropské lize.“

A proto už nikdo s výjimkou Jana Sýkory, který má namířeno do polského Lechu Poznaň, tým neopustí.



„Do 29. září nechci s nikým jednat,“ řekl slávistický boss jasně. „Taktiku pak nastavíme podle toho, jestli budeme hrát Evropskou ligu, nebo Champions league,“ doplnil.



O čem ještě Jaroslav Tvrdík na čtvrteční konferenci hovořil?

O minulé sezoně: „Naším hlavním sportovním cílem bylo obhájit mistrovský titul. Pro mě osobně je to obrovská radost a euforie, za čtyři roky, co jsem ve Slavii, jsme získali už třetí titul. Každého titulu si vážíme a všechny nás to motivuje k zisku dalšího.“

O finančním hospodaření klubu: „ Báli jsme se, co udělá covid s hospodařením klubu. Z té situace jsme se dostali příjemným způsobem, nikomu nic nedlužíme. Jsem rád, že jsme skončili v zisku 183 milionů korun. A to před prodejem a platbami za Tomáše Součka, které patří až do příští sezony. Už teď je pravděpodobné, že i příští sezona skončí v černých číslech.

O transferu Tomáše Součka: „Nádherná věc, historický přestup. Máme radost, že je tam úspěšný. Věřím, že postoupí do dalšího klubu z top pěti v Premier league. Jsem strašně hrdý na to, jak se mu tam daří, jako rodákovi z Havlíčkova Brodu, odkud také pocházím.“

O vypořádávání se s hygienickými opatřeními: Pro nás je nejdůležitější se naučit žít s dobou covid a hrát fotbal. Máme za sebou de facto dvě karantény. Máme zájem hrát českou ligu i evropské soutěže, podřídíme tomu všechno. V dané chvíli jsme v režimu přísných hygienických podmínek. Tým má umožněno trénovat v omezeném režimu: hráči nevyužívají šatny, sociální zařízení, každý má svůj hotelový pokoj. Formálně a technicky vzato jsme v režimu dílčí karantény a připravujeme se na nedělní zápas.

O evropských pohárech: Počítáme, že budeme izolováni před zářím. Pozveme rodiny hráčů a realizační tým, abychom je požádali o podporu, to je největší cíl. Vážím si toho, že nám vyšla vstříc vláda ČR i hygienická služba. Myslím, že kdyby se nekonalo to jednání, Plzeň by už teď nemusela hrát v Lize mistrů příští týden. A pro nás je důležité, aby Slavia, Plzeň, Liberec i Jablonec prošly co nejdál.

O povoleném počtu fanoušků na stadionu: Víme, že budeme schopni v této chvíli hrát před 9 685 fanoušky. Můžeme naplnit kapacitu téměř po povolený limit deseti tisíc. Jen mě mrzí, že to bude až v září a ne příští víkend. Přál bych si, aby i UEFA umožnila hrát před fanoušky na stadionech do povolené regulace.

Přál bych si plné obnovení atmosféry včetně fanoušků soupeře. Pro nás jako organizátora to není nic jednoduchého. Ve vnitřních prostorech musí mít roušky, sedět se musí ob sedadlo. Je to pro nás velká organizační výzva. Na jednu stranu máme radost z uvolnění, zároveň jsme v kontaktu s hygienou každý den.



O fanoušcích Slavie: Chtěl bych jim velmi poděkovat, že máme doposud prodaných přes 4 100 permanentek, v situaci, kdy kupují fanoušci permanentky jako podporu klubu, aniž by měli jistotu místa na stadionu. Jejich láska ke klubu a podpora je pro nás obrovsky zavazující.

O nové smlouvě pro trenéra Jindřicha Trpišovského: „Vedle mě sedí nejlepší trenér v České republice. Myslím, že to není jen můj pocit, ale že za něj mluví výsledky: dva tituly během tak krátké doby. Pro mě je Jindra nesmírně důležitý a příjemný partner v klubu. Neobdivuji jen jeho profesionalitu, ale odvahu, bojovnost a víru. S oběma týmy, které jsou teď ve finále Evropské ligy, jsme sehráli vyrovnané partie. Přenáší nadšení na celý klub. Není jen trenér, ale symbolem klubu.“

O rozvoji klubu: „Spouštíme proces ohodnocení klubu, výkup akcií od minoritních akcionářů, kteří investovali do klubu v jeho těžkých dobách. Smysl výkupu? Udělali jsme další rozvojový krok: akcionáři Slavie Praha a stadionu Eden rozhodli o tom, že sloučí oba subjekty do jedné právnické osoby. Budeme mít jeden silný tým, který bude mít svůj vlastní fotbalový stadion. Kromě symboliky je to zjednodušení procesů a výraz ekonomické síly akcionářů.“