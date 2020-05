Jsem rád, že to nebyla šmudla, chválil si premiérovou branku Schumacher

Běžela zrovna 29. minuta, když David Bartek odcentroval z pravé strany přes celé vápno, kde se do míče opřel Schumacher. „Jak jsem viděl centr, chtěl jsem míč umístit po zemi na zadní tyč. Trefil jsem to trochu shora, tak to skočilo a nějak divně to plachtilo, až to skončilo v bráně,“ krčil Schumacher rameny.

O pár minut později přidal ke gólu i asistenci, když šikovně ve vápně posunul míč k Vodhánělovi. Rozhovor, který novinářům kvůli speciálním hygienickým nařízením zprostředkovali tiskoví mluvčí skrze WhatsAppovou skupinu, tak podal s velkým nadšením.

„Nejprve bych se chtěl omluvit, že nemluvím česky. Za rok už ale rozhovor v češtině určitě zvládnu!“ začal.

Užil jste si první ligový gól?

Abych byl upřímný, čekal jsem na něj strašně dlouho. Doufám, že hned v dalším zápase přidám hned druhý a pak hned třetí. Samozřejmě jsem si to užil, jsem fotbalista. Navíc jako obránce jich moc nedávám. Jen je škoda, že u toho nebyli fanoušci, tak jsem ho musel oslavit sám.

Vstřelil jste někdy hezčí?

Možná někdy na tréninku. V zápase jich moc nedávám, ale byla to celkově krásná akce. Padesát procent patří Davidu Bartkovi, který mi poslal nádherný balon.

Trénujete takové situace na tréninku?

Snažíme se to trénovat, mám i takové instrukce od trenéra. Když má spoluhráč balon na druhé straně hřiště, měl bych nabíhat až hluboko do vápna. Vlastně to máme perfektně naplánované, ale provedení je pak mnohem složitější.

Chcete zapracovat na své ofenzivní hře?

Rozhodně! Chci mít lepší čísla, nahrávat a dávat góly. Ve svých očích jsem ofenzivní levý obránce, a abych se zapsal do knih, musím přinášet týmu více.



Chvíli před tím, než jste vstřelil gól, jste mluvil u lavičky s trenérem Klusáčkem. On už si nepamatuje o co šlo. Co vám říkal? Souviselo to s gólem?

Musím trochu přemýšlet. Pravděpodobně chtěl, abych si chodil hlouběji do pole pro balóny. S brankou to asi nesouviselo.



Když mluvíme o trenéru Klusáčkovi, od jeho příchodu jste začal stabilně hrát.

Poslední rok pro mě byl trochu těžký, ale od té doby, co je tu trenér Klusáček, cítím se dobře. Hodně spolu mluvíme, myslím, že splňuji jeho pohled na fotbal. Tlačil jsem na dveře rok, teď konečně jsem je otevřel a můžu ukázat, co umím.

Proti Českým Budějovicím jste dal gól a na jeden nahrál. Jak byste zhodnotil utkání?

Prvních šedesát minut jsme hráli velmi dobře, vedli jsme o tři góly a byli jsme dobře koncentrovaní, možná jsme mohli přidat čtvrtý i pátý gól. Poslední půlhodinu jsme už byli moc klidní a asi i trochu líní. Přestože hráli v deseti, nevypadalo to tak, protože jsme nehráli dobře. Na druhou stranu, tři body máme a za tři dny hrajeme zas, tak jsme asi šetřili síly.