Haša, posila Karviné: Může to být moje poslední šance chytit se v lize

Někdejší mládežnický reprezentant Roman Haša odehrál za Slovácko v první lize 16 zápasů a dal jeden gól.



Po hostováních v Třinci, Vyškově a Kroměříži v roce 2016 zamířil na Slovensko. Nejprve do Komárna, načež byl tři roky ve Skalici, kde patřil k nejlepším střelcům druhé ligy. Nyní by se chtěl prosadit v Karviné.

Karviná potřebuje střelce. Mohl byste jím být vy?

Tak... zatím jsem to moc neprokázal, i když do nějakých šancí jsem se dostal. Ale dlouho jsem nehrál kvůli koronavirové pauze. Skoro tři měsíce jsem nehrál pořádný zápas. Fyzicky jsem na tom dobře. Jen mi chybí větší herní vytížení.

Po koronavirové přestávce jste už za Skalici nenastoupil?

Ne. Po té pauze mi řekli, že už se mnou nepočítají, protože museli snížit rozpočet. Kluci ještě měsíc hráli, trénovali, ale já byl doma. Bohužel, i když bych tam hrál i zadarmo, protože jsem se chtěl udržovat. To mi však nedovolili.

Je hodně těžké dostat se po takové době do tempa?

Je, protože zápas je něco jiného, byť se říká, že jak trénuješ, tak hraješ.

Co říkáte nově se rodícímu karvinskému kádru?

Jsou tady zkušení fotbalisté. Další přicházejí, takže v tom žádný problém není. Kolektiv je super, takže věřím, že v lize budeme podávat dobré výkony. Hlavně, aby byly výsledky. Tréninky jsou náročné, ale to je potřeba.

Karvinský trenér Jarábek říkal, že pro vás to je možná poslední šance chytit se v české lize...

Má pravdu. Je mi dvacet sedm let a za rok by mě už asi nikdo nechtěl. Sice ještě nemám nic oficiálně podepsaného, ale trenérovi děkuji, že mi dal šanci čuchnout si tady k první lize. Oproti Skalici je to obrovský skok, co se týče zázemí, regenerace. Pro mě je to po těch letech nová věc.

Je na Karviné znát, že má problémy v útočné fázi?

Sledoval jsem její zápasy v lize a bylo vidět, že jim chyběl zakončovatel, protože šance, které neproměnili... to bylo někdy až za hranou. Doufám, že v příštím přípravném utkání (v sobotu na Městském stadionu v Karviné od 10.00 s Třincem – pozn. red.) se prosadím, i když vím, že v lize to bude úplně o něčem jiném. Pokusím se, aby mužstvo na mě spoléhalo, abych dával góly.