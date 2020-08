Medynský o Liberci v Rakousku: Tvoří se i nová chemie kabiny

„Blansko postoupilo do druhé ligy, byl to houževnatý soupeř, který svoji kvalitu má,“ pokračoval asistent trenéra.

Jak hodnotíte remízový zápas?

U nás to bylo zase především o souhře. My se soustředíme na to, abychom dali tým dohromady a jako tým fungovali. Výsledek pro nás není úplně optimální, sice nás zajímá, ale není až tak podstatný. Pro nás bylo důležité, že se hráči snažili plnit pokyny, které jsme si dali před zápasem. Určitě bude chvilku trvat, než si hráči zažijí nové automatismy, takže bych i požádal fanoušky, aby byli trošku shovívavější, protože máme úplně nový tým. Ale věřím, že to dáme rychle dohromady a na začátek ligy budeme připravení.

Proti Blansku jste nastoupili se dvěma útočníky, bude to i varianta na soutěžní zápasy?

Spíš to tak vypadá podle jmen, protože Rabušic a Júsuf jsou útočníci, ale my máme ten způsob hry v té útočné dvojici trochu jiný, než že to je na klasické dva útočníky. Ti naši ofenzivní hráči mají svoje úkoly, snaží se je plnit, ale jak už jsem řekl, bude chvíli trvat, než si to sedne.

Některé týmy vzhledem ke koronavirové situaci zvolily výhradně domácí přípravu, proč jste naplánovali soustředění v Rakousku?

My jsme jednoznačně preferovali, abychom mohli z Liberce odjet, protože jde i o nesportovní věci. Ti noví kluci se takhle pohromadě na soustředění víc poznají i po té lidské stránce. Všichni, kteří přišli, se snaží do týmu zapadnout a v Rakousku se tvoří i nová chemie kabiny, i od toho ta společná delší soustředění vždycky jsou. Co se tady ukuje, to se jednoznačně přenese i do zápasů. A to, co jsme dokázali minulou sezonu, myslím, že až nadstandardně, bylo hlavně zásluhou týmového ducha, všichni makali jeden za druhého a věřím, že tohle dokážeme i v nové sezoně.

Hráči dostali v přípravě zabrat, jak je důležité sladit v kratší přípravě kondiční zátěž s tou herní?

Je jasné, že hráči teď mají ještě v zápasech ty nohy trochu bolavé, ale myslím, že už jsme natolik zkušený trenérský tým, že dokážeme vyhodnotit, kdy je potřeba trošku povolit. Hráči ale musí cítit, že ta bolest k tomu patří.

V sobotní generálce vás čeká přední rakouský tým Rapid Vídeň, je to ideální soupeř na poslední test?

Samozřejmě. Je dobře, že budeme mít těžkého soupeře, myslím, že Rapid jím jednoznačně je a konfrontace s rakouským fotbalem nám určitě prospěje. Mělo by se to odehrát na hlavním stadionu Rapidu, takže svoji atmosféru to mít bude, i když samozřejmě bez diváků. Pro oba týmy to bude poslední zápas před startem sezony, takže čekáme oboustranně kvalitní utkání. Budeme se snažit dostat do hry prvky, které od mužstva chceme, a na závěr soustředění bychom rádi předvedli takový výkon, který by uspokojil nás, hráče i naše fanoušky, pokud budou mít možnost zápas někde sledovat.