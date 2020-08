Trable Zbrojovky před ligou. Obrana jako trhací kalendář, trenér zuřil

Nepřesnosti, zmatek, chyby. Defenziva fotbalové Zbrojovky utrpěla další políček od papírově slabšího soupeře.

Obrana, která má příští sobotu zadržet pražskou Spartu, se zatím nedokáže vypořádat ani s druholigovými útočníky. Po Blansku si na ni vyšlápla Líšeň. „My jsme v každém zápase horším týmem. Prezentovali jsme se opět katastrofickou hrou směrem do defenzivy a to nás trápí. Musíme se nad tím zamyslet, promluvit si a hledat příčiny. Takhle kdybychom vstoupili do ligy, tak nás to semele úplně neskutečně,“ kroutil hlavou brněnský kouč Miloslav Machálek po středeční porážce 2:3.

Zápas hraný v Zastávce s druholigovým městským rivalem potvrdil, že obranná fáze hry potřebuje zásadní změny. A to hlavně personální. „Zase dva inkasované góly po trestuhodných individuálních chybách a třetí branka, to byl školácký fotbal. To je hrozné,“ nezastíral mizerný výkon dozadu záložník Adam Fousek.

Koncepčně je podle Machálka hra v pořádku, na vině je laxnost a nedisciplinovanost jednotlivců. „Problém je v individuálních výkonech, není to otázka taktiky. Líšenský útočník (Jan) Silný si z našich stoperů dělal trhací kalendář,“ soptil trenér.

„Takticky jsme nezvládli prvních dvacet minut, kdy jsme neměli hrát přihrávky dozadu, a stejně si dáme z Čermákovy špatné přihrávky dozadu gól. Stopeři si nahrávají vzadu mezi sebou. My takhle hrát prostě nechceme a nebudeme,“ rozčiloval se kouč. „Jsem na hráče nasr... Neplní pokyny, které si řekneme, hrají si každý na svém písečku. Takhle to hrát nebudeme. Anebo to rozkopeme, přivedeme jiné hráče. Něco s tím uděláme,“ pohrozil svěřencům. Jeho slova potvrzuje i sportovní manažer Tomáš Požár. „S největší pravděpodobností budeme muset reagovat. I kvůli zraněním řešíme rozšíření obranných řad,“ sdělil.

Problém si uvědomuje i Fousek. „Na jaře nás zdobila poctivá, jednoduchá hra. To teď vůbec nepředvádíme a já netuším, čím to je. Opravdu netuším. Musíme si to znovu rozebrat na videu, neplnili jsme to, co jsme měli. Nebyli jsme ve hře takoví, jací jsme chtěli být. Chyběl jarní jednoduchý fotbal,“ posteskl si autor obou branek Zbrojovky.

Lazaret na Srbské

Nedisciplinovanost však není jediným problémem defenzivy, zadní řady nemají vinou četných zranění ani potřebnou šířku. „Nespíme, hledáme nové hráče. Přiznávám ale, že jsme nehledali další jména do obrany, protože jsme udělali přestup stopera Hlavici a nešťastnou shodou náhod jej máme minimálně na pět týdnů mimo,“ připomíná Machálek srážku spoluhráčů při zápase v Blansku, ze které si nová akvizice odnesla zlomený podočnicový oblouk.

Hlavica přitom není jediným, kdo chybí. „Juraj Kotula má dobré testy, chtěl jít do tréninku, chtěl jsem, aby se tady ukázal, ale má zase horečku. Lukáš Kryštůfek, otrkaný ligou, je také na tři nebo čtyři měsíce mimo. Dnes opět ze hřiště odcházel Jakub Šural, protože měl problém s operovaným kolenem. Lukáš Endl má střevní chřipku a horečku,“ vyjmenoval kouč pět ze sedmi klasických obránců, jež má na soupisce. Proti Líšni tak na pravém beku musel dohrávat útočník Jan Hladík.

Kromě obránců je mimo hru taktéž záložník Ondřej Pachlopník, který si v tréninku obnovil zranění kotníku, kvůli němuž nedohrál uplynulou sezonu. „Jako kdybychom ty problémy přivolávali. Je to úplně stejné jako podzim minulé sezony,“ vzpomněl Machálek na úvod svého působení, kdy taktéž čekal na navrátilce po zranění. Světlem tak pro něj může být alespoň návrat Fouska, jemuž se zhojily natažené vazy.

Před začátkem první ligy Zbrojovka zítra ještě změří síly venku se Zlínem.