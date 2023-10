Na stadionu to bylo jako v kostele, mrzelo Kováče po derby. Bod bere

„Už na rozcvičce jsem si říkal, že to je na stadionu jako v kostele. Nejen kvůli absenci našeho kotle, ale z obou stran. Na to, že se hrálo derby, tak to málo hučelo,“ mrzelo pardubického trenéra Radoslava Kováče.

„Nechci to moc rozebírat, protože nemám o té situaci přesné informace, ale když jde po utkání soupeř pod kotel a my nemůžeme, tak je to velká škoda.“

Jinak byl domácí kouč s bodem vesměs spokojený. Těsně před poločasem šly Pardubice do vedení díky proměněné penaltě Pavla Černého, v 61. minutě ale konečné skóre určil hlavičkující Štěpán Harazim.

„Do dvacáté minuty jsme byli trochu nervózní, pak jsem ale převzali iniciativu a šli do vedení. Utkání rozhodla neproměněná šance Michala Hlavatého v 52. minutě, kdyby dal na 2:0, tak jsme to zvládli. Ale máme ligový bod a ten se počítá,“ hodnotil Kováč.

Byl jste s týmovým výkonem po výpadku v poháru spokojený?

Měli jsme mezery. Paradoxně musím říct, že nám asi uškodila reprezentační pauza. Vyhráli jsme v Teplicích (1:0) a mysleli jsme si, že si odpočineme. Pak hned přišly dva těžké zápasy. A ten výbuch ve Velvarech nám nepomohl už vůbec. To byla ostuda. V derby ale tým udělal všechno, co mohl. Chyboval, ale měl dobré nasazení.

Pardubicím viditelně prospívá angažmá Kryštofa Daňka, který byl znovu hodně vidět. Nespoléhal na něj tým až moc?

To si nemyslím. Bylo jasné, že Hradec bude hrát osobku na Daňka i Hlavatého, takže jsme museli být trpěliví. Šance jsme si dokázali vytvořit, ale stejně tak Hradec. Nebyl to jednoduchý zápas.

Jak pokračuje Daňkova adaptace?

Jeví se velmi dobře. Byla na něj penalta a v jednom momentě geniálně uvolnil Míšu Hlavatého. To by byl zase jeho gól. Přináší přesně to, co jsme čekali. Každým zápasem to prokazuje víc a víc. Takhle má vypadat, když přijde hráč na hostování. Jde o vzájemnou pomoc a v tomhle případě to zatím funguje velmi dobře.

V lednu ale Daněk zase zmizí.

Je to těžké. Obehrajeme ho a odchází. Celé vedení tvrdě pracuje na tom, abychom zkušené hráče nakupovali, ale někdy to nevyjde. V Pardubicích to prostě takhle funguje. Pro nás je důležitá trpělivost. Nesmí trvat moc dlouho, protože samozřejmě potřebujeme body, ale máme úplně nový tým. Já mu však věřím, všichni se týden co týden zlepšují.

Jak pracujete s Michalem Hlavatým, který se zatím trápí v koncovce?

V desátém kole je na nule, takže doufáme, že to brzy prolomí. Odehrál skvělé zápasy, nevyšlo mu to v Plzni, ale derby teď zase odmakal. Měl by mu pomoci právě Daněk, aby si někdy ulevil a nestálo to jen na něm. Nepochybuji, že se zvedne.

To se daří Vojtěchu Sychrovi, který měl v derby skvělé momenty.

Do derby potřebujete co nejvíc Pardubáků, protože všichni vědí, o čem takový zápas je. Sychra měl měsíc zpátky problémy s kolenem, necítil se dobře, takže jsme mu udělali program u B týmu a ve středu hrál pohár. Ve druhém poločase tam byl jeden z mála lidí, který snesl měřítko a v derby to potvrdil. Měl fantastické návraty a celkově hrál dobře.