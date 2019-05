Hašek po záchraně Bohemians: Jindřiškovi nechám postavit sochu

„Volal jsem manželce, že Jindřiškovi necháme na zahradě vytesat sochu,“ prohodil na závěr tiskové konference s úsměvem Martin Hašek.

Během utkání ale moc důvodů k radosti neměl. „Jako blesk z čistého nebe jsme inkasovali. Nevím co to mělo být, ani jak se to stalo. Jediné, co si vybavuji jsou pocity, které jsem měl. Přirovnal bych to: Jako klukovi se mi zdály sny o třetí světové válce, občas se mi zdávají dodnes. Koukám z dálky na město a pak bum, vidím jak se tam rozvine atomový hřib. Tam je výhoda, že se člověk tak lekne, že se probudí. V tu chvíli jsem měl pocit, že se mi to taky zdá, a že se probudím. Jenže to nepřišlo, takže jsme museli reagovat. A to není pr..l, když máme doma problém se střílením gólů a najednou prohráváme 0:1.“

Pocit zlého snu v Haškovi umocnil ještě fakt, že Příbram otočila utkání na Dukle, a tím pádem Bohemians vystřídala na poslední nebarážové pozici. „Dostali jsme gól, já se zeptal, jak to vypadá v Příbrami, a tam že to po dvou penaltách otočili. Naštěstí na poslední chvíli přišla vyrovnávací branka. Ani jsem nebyl schopný se radovat. Chvíli mi trvalo, než mi to došlo a propukla euforie. Neskutečný happyend,“ oddychl si, když se vršovický klub po kolísavé sezoně zachránil v nejvyšší soutěži.

„Věřím, že existuje vyšší spravedlnost, která se v dlouhodobém horizontu prezentuje. Hráči tvrdě pracovali, mají obrovský charakter. Jsem přesvědčený, že si mužstvo zasloužilo, aby tenhle okamžik přišel,“ řekl Hašek.

Nový formát ligy poslal Bohemians nemilosrdně do nadstavbové skupiny o záchranu. „Před sezonou jsem měl očekávání. Byl jsem rád, že se bude hrát víc než třicet zápasů, navíc s velkým nábojem a spoustou fanoušků. Týmy v prostřední skupině, kterým by už o nic nešlo, nakonec hrály o poháry. Ty, které by se normálně zachránily, zase ještě zachráněné nebyly. My patříme do skupiny, které se nadstavba nevyplatila. Po třiceti kolech jsme byli na jedenáctém místě. Sice jsmě měli plány na tom být lépe, ale vzhledem k problémům se zraněními je to dobrý výsledek,“ pronesl Hašek.

Jenže na Slovácku jeho svěřenci neuspěli, ve skupině o záchranu si neporadili s Duklou, ani znovu se Slováckem, přestože měli herně navrch. Pak následoval kolaps s Příbramí. Až vítězství v Karviné a v poslední minutě trefená remíza s Opavou zařídila, že si ve Vršovicích prodlouží o týden dovolenou.

„Hrajeme pod tlakem už od listopadu, jsme vyčerpaní jak fyzicky, tak psychicky. Za tři týdny si odpočineme lépe než za dva. Kuchař v tréninkovém centru odešel pár minut před koncem od televize, aby šel připravovat jídelní lístek na další týden. Tímto ho vyzývám, aby nevařil a zbytečně neplýtval potravinami,“ vzkázal Hašek.