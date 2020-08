Z bundesligy zpátky domů. Rád bych Karviné pomohl, říká Ostrák

Ve středečním přípravném utkání proti polskému GKS 1962 Jastrzębie (2:0) už se talentovaný fotbalista zvládl gólově prosadit.

„Karviná na mě udělala dobrý dojem. Výborné je zázemí, trenér, realizační tým, hráči. Cítím se tady fajn,“ řekl Ostrák.



Měl jste více možností?

Ano, ale vzhledem k tomu, že jde o Karvinou, která je v mém rodném kraji, tak jsem jí dal přednost. Bude to zajímavé. Po čase jsem se chtěl vrátit domů a rád bych Karviné pomohl. Věřím, že budeme hrát dobrý fotbal.

Doma jsou určitě rádi, že mají syna zpátky.

Určitě. Rodiče to přivítali.

V minulé sezoně jste hostoval v Hartbergu. Je česká liga kvalitnější než nejvyšší rakouská soutěž?

Těžko říct... Ale troufám si odhadnout, že to bude stejné. Rozhodl jsme se ale pro něco nového.

Pořád jste hráčem Kolína nad Rýnem. Stále věříte, že byste se mohl v bundeslize prosadit?

Věřím. A je to můj hlavní cíl, abych se v takové kvalitní soutěži chytil.

Co vám k tomu zatím chybí?

Asi větší herní praxe. Potřebuji i trochu zesílit a zapracovat na zpevnění těla. Zlepšit se musím i kondičně. Navíc jsem byl před časem zraněný, takže fyzičku pořád ještě doháním.

Takže v Kolíně s vámi nadále počítají, když vás pouštějí jenom hostovat?

Ano, chtějí, abych měl co největší herní vytížení, abych byl v klubu, kde budu pravidelně hrát, a aby to byla nejvyšší soutěž.

V čem pro vás bylo dosavadní působení v Německu přínosem?

Naučil jsem se řeč a jsem samostatnější. Také vím, že musím do každého tréninku jít na sto deset procent, protože tam je opravdu velká konkurence, a cizinci to mají ještě složitější. Navíc když neumíte řeč, jak tomu bylo při mých začátcích v Kölnu.

Přesto, neodešel jste v šestnácti letech do zahraničí příliš brzo?

Ne. Opravdu jsem se toho hodně naučil.

Karvinští potřebují hlavně střelce. Můžete k tomu přispět i vy jako záložník?

Karviné v minulé sezoně chyběly góly. Byl bych rád, kdybych pomohl i střelecky, ale nechci předbíhat.

Jste střední záložník, ale minulý přípravný zápas jste odehrál na kraji zálohy.

Už v Rakousku jsem tam hrával, zleva, zprava... Ale bližší mi je střed, protože tam mohu i něco vytvořit.

Nevadí vám, že jdete do mužstva, které minulé tři roky bojovalo jen o záchranu?

Něco podobného jsem zažil v Rakousku. Když jsem přišel do Hartbergu, také jsme měli hrát o udržení, ale probojovali jsme se do Evropské ligy. Bylo by hezké, kdyby se nám něco takové povedlo i s Karvinou. (usmívá se)