Je nejvyšší čas začít pravidelně hrát ligu, říká jablonecký Čvančara

„Hostování mi určitě pomohlo, dostal jsem poprvé prostor hrát mezi chlapama. Navíc jsem dal třináct gólů a poslouchá se hezky, že jsem mezi nejlepšími střelci druhé ligy. Škoda, že jsem byl nějakých šest zápasů zraněný, ale vrátil jsem se a dostal se do toho znovu,“ řekl na jabloneckém webu Tomáš Čvančara, který včera oslavil 20. narozeniny.



V žácích prošel Spartou i Slavií, z níž na začátku roku 2018 přestoupil do Jablonce a v 17 letech debutoval v lize, když odehrál jednu minutu proti Ostravě. Další šanci nedostal, hrával za juniorku a na začátku roku 2019 odešel na hostování do italského Empoli. V létě se vrátil a Jablonec ho poslal do Vyšehradu.

Do jablonecké přípravy se český mládežnický reprezentant zapojil později, až na začátku tohoto týdne, protože po sezoně byl nejprve v karanténě kvůli nákaze koronavirem v týmu Vyšehradu a pak ještě doléčoval drobné šrámy z konce minulé sezony. „Je hezké být zase zpátky v Jablonci. Už když přijdete do kabiny, cítíte, že zázemí a to okolo, to je něco úplně odlišného. Nechci to nějak shazovat ve druhé lize, ale rozdíl tam je. Kondičně je to sice náročné, ale nemám zatím žádné větší problémy. Jsem rád, že tu můžu být,“ hlásí Tomáš Čvančara.

Kvalitu jabloneckého kádru si za těch pár dnů pochvaluje. „Jsem překvapený, ten tým je skvělý. Hezky se to poskládalo a teď už jde jen o to dát tomu nějaký směr. A ten tomu trenér dá, takže si myslím, že sezona bude úspěšná nejen bodově, ale že by se to mohlo líbit herně i fanouškům. Kvalita v týmu je a v lize se to ukáže,“ míní Čvančara.

O místo v ofenzivě Jablonce bude bojovat se zkušenýmimi borci Doležalem a Chramostou, posilou Schranzem či dalším mladíkem Velichem. „Samozřejmě, že bych chtěl dostat šanci, ale to není na mně. Je to na trenérovi, až uvidí, že mám kvalitu a bude chtít, abych hrál. Jsem mladej kluk a řeknu otevřeně, že nevidím budoucnost v tom sedět na lavičce a chodit na tři minuty v zápase, a to říkám ve vší úctě. Chtěl bych něco dokázat a myslím si, že ve dvaceti letech je nejvyšší čas už začít pravidelně hrát ligu,“ tvrdí odhodlaně nadějný jablonecký forvard Čvančara.