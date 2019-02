Boj o záchranu v novém systému. Kouč Dukly: Máme pět zápasů k dobru

Patnáct bodů, které se budou Dukle setsakramentsky hodit. Kvůli šňůře sedmi prohraných utkání v řadě z úvodu sezony totiž nabrala velkou ztrátu.

Nový formát ligy co přinese nadstavbová část

Tehdejšího trenéra Pavla Drska nahradil právě Skuhravý, který s týmem získal patnáct bodů. Deficit z úvodu ročníku byl však příliš velký, a tak dejvický klub přezimoval na posledním místě.

„Přišel jsem do rozjetého týmu, takže situace nebyla komfortní pro mě, ani pro hráče. Až teď v zimě jsem měl možnost změnit kádr, vyzkoušet, co by mohlo mužstvu sedět,“ pochvaloval si Skuhravý.

Dukla si hodně slibuje i od nových akvizic Pabla Gonzáleze Juáreze a Daniela Kozmy.

Změny v kádru Přišli: Pablo González Juárez (Salamanca), Vojtěch Hadaščok (Vlašim), Daniel Kozma (Varnsdorf), Samuel Dancák, Lukáš Holík, Róbert Kovaľ (všichni návrat z hostování). Odešli: Ivan Schranz, Frederik Bilovský, Dávid Bobál (konec smlouvy), David Breda, Ondřej Štursa (konec hostování), David Bezdíčka (na hostování do FK Teplice), Martin Chlumecký (na hostování do FC Vysočina).

„Pablo přesně zapadá do způsobu, kterým se chceme prezentovat. S každým převzetím míče jde do útočné fáze. Když mu pomůžeme s adaptací, může být velkým oživením nejen Dukly, ale i celé ligy,“ věří Skuhravý.

„Kozmu jsem chtěl moc. Začal jako nejlepší střelec juniorské ligy, pak ho pan Frťala dal do zálohy. Kvůli absenci Ďurici a Raspopoviče půjde na začátku dozadu. Takhle univerzálního hráče jsme hledali.“

Klub naopak opustili se čtyřmi góly nejlepší střelec Ivan Schranz či záložník Frederik Bilovský. Velkým oslabení je pak zlomené žebro lídra defenzívy Jána Ďurici. „Nejsem rád, že rozsah jeho zranění vyšel ven. Ale jak ho znám, je do čtrnácti dnů zpátky v procesu,“ věří kouč Dukly. Služby brankáře Filipa Rady si klub novou smlouvou pojistil do roku 2022.

Přípravná utkání se Dukle vydařila. Odehrála jich pět, čtyři vyhrála. Jediná porážka přišla s Dynamem Drážďany (2:3). V každém ale vstřelila minimálně dva góly.

„V přípravě jsme ukázali, že mužstvo je hladovější a dává daleko víc branek. Dle mého názoru je mužstvo jednoznačně konkurenceschopné,“ uvedl Skuhravý.

Příprava zima 2019 Jak si vedly týmy první ligy

Do jaké míry se ukáže hned na úvod. Duklu čeká Baník, o týden později Sparta. „Pro nás je los podružný. Ukázaná platí a řeči okolo nemají smysl. Je to první možnost mužstva konfrontovat styl hry, který jsme si zvolili, se soupeřem, který ví, co hrát,“ řekl Skuhravý.

Klub z Julisky má stejně bodů jako předposlední Karviná, na čtrnáctou Olomouc ztrácí čtyři.

„Čeká nás historická výzva - z klubů, které takhle začaly, se nikdo nezachránil. Jsem přesvědčený, že všichni udělají všechno pro to, aby se to povedlo,“ věří předseda představenstva Bohumil Paukner.