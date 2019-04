Kouč Boleslavi: Někteří ukázali, že na to nemají, budeme hledat dál

Boleslav měla zápas dobře rozehraný. Po gólech nejlepšího ligového střelce Nikolaje Komličenka a střídajícího Dominika Maška vedla 2:0, z Prahy si nakonec veze ale jen bod.

„Výsledek je spravedlivý, v prvním poločase to bylo ještě jakž takž, ve druhém jsme ale úplně opadli z aktivity a hráli pohodlný fotbal, kdy jsme v chůzi došli před vápno a tam si nechali sebrat balon,“ hodnotil trenér.

„Jsem z výkonu hodně zklamaný. Dnes jsem viděl na některých hráčích, že jim stačí, že nehrajeme o záchranu. Ale nám to nestačí,“ kritizoval kouč. „Chceme se ještě posunout výš a někteří hráči ukázali, že na to nemají. Jak jsme hledali posily v zimě, budeme hledat i v létě. To se nedá nic dělat, příležitostí bylo dost.“

Proč jste ztratili vedení 2:0 čtvrt hodiny před koncem?

Nebudu to házet na obránce ani brankáře, to musím ještě vyhodnotit. Navazuju na individuální výkony, o kterých jsem předtím mluvil. Zárodek byl v absolutně lajdáckém pojetí hry. Chodili jsme do přečíslení, ale nebyli jsme schopni dát gól. To mě samozřejmě zklamalo. Přestože měla být Dukla na kolenou, tak držela více balon.

Nadstavbu budete hrát v prostřední skupině. Co od ní čekáte?

Doufám, že zabojujeme o vítězství. V dalších zápasech dostanou příležitost ostatní hráči, protože někteří to opakovaně prostě nedávají, jak se říká.

Dostane šanci třeba střídající Dominik Mašek, střelec druhého gólu?

Sice se svezl s horší částí utkání, ale dal gól. Trochu mu vyčítám, že při následující šanci, kdy jsme šli tři na jednoho, nedal přihrávku. Ale určitě si o nějakou větší šanci řekl.

Po karetním trestu se vrátil Nikolaj Komličenko, jak jste byl spokojený s jeho výkonem?

Dal gól, byl u všeho podstatného v ofenzivě. Finální řešení jeho a ještě Tomáše Přikryla bylo jediné, které sneslo měřítko. Pro nás je strašně důležitý hráč, což dokázal při prvním gólu, kdy zachoval klid.