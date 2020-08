Trenér Bohemians: Nejlepší výkon, co jsem tady. Chválil i Vaníčka

„Důležité je, aby se neuspokojil a týden co týden to potvrzoval. Tak jak to dělají velcí hráči,“ doplnil kouč Bohemians.



Jeho svěřenci podali působivý výkon. Zvládli se zkoncentrovat i přes to, že se do poslední chvíle nevědělo, jestli se utkání odehraje. V pátek večer oznámili Bohemians čtyři nakažené, o den později měli jednoho pozitivně testovaného na koronavirus i v Mladé Boleslavi.

„Rozhodně to narušuje přípravu. Na poslední chvíli se vám mění sestava, vypadnou z ní hráči. Je nepříjemné se chystat na první mistrák a pak během dvou dnů je všechno jinak,“ komentoval Klusáček.

Přesto se vám zápas s Mladou Boleslaví povedl.

Utkání mělo velmi dobrou úroveň. Na to, že bylo první v sezoně, hra byla opravdu kvalitní. Nebyl to žádný opatrný fotbal, čemuž pomohla i brzká branka. Musím říct, že o kvalitu se postaralo i mužstvo Mladé Boleslavi, ač ten výsledek tak nevypadá.

Byly velkou komplikací nálezy poslední dny před zápasem?

Utkání jsme zvládli i s okleštěným kádrem. Kromě čtyř koronavirových hráčů jsme měli ještě další čtyři zraněné. Otázka je, co to udělá dál. Jestli ta nákaza bude pokračovat... to by pak bylo nepříjemné.

Bál jste se, že se nebude hrát?

Z toho jsem obavy neměl. Jen by se zápas posunul a teď jsou nařízené poměrně krátké doby na odklad. Je ale lepší, když se odehraje v termínu.

Jak náročné na psychiku byly dny před zápasem?

Na hřišti to znát nebylo. Nejdůležitější bylo, aby se s tím srovnali hráči. Bude se hrát? Nebude se hrát? Nejdřív u nás, pak v Boleslavi. Ale povedlo se nám to...

Takhle si představujete navázání na jaro?

Přesně tak. Řekl bych, že to byl náš nejlepší výkon, co jsem tady. V týdnu budeme pracovat na tom, abychom na to navázali dál. Nechceme, aby se hráči uspokojili. Body musíme potvrdit v Brně, jinak ztrácejí hodnotu. Musíme pracovat, aby nás výkon povzbudil, ale neukolébal.

Jak moc vás to těší?

Trenérský tým kluci potěšili a potěšili určitě i fanoušky. Nejen vítězstvím, ale i kvalitou předvedené hry.

Dalo se týmu něco vytknout?

Jediné, co bych možná vytknul, je, že jsme nedali třetí branku dřív. Ta by nás zklidnila. Výkony byly opravdu kvalitní. U většiny hráčů se objevovaly nadstandardní výkony.

Projevilo se sehrání tolika přípravných utkání?

Na to se těžko odpovídá, protože nemáte druhou variantu. Ale já jsem toho příznivcem, myslím si, že to prostě pomáhá.

Kapitán Jindřišek sice přišel do Bohemians jako krajní bek, ale byli jsme zvyklí ho vídat především ve středu zálohy. Proč jste ho postavil na levý kraj obrany?

Byla to taktická varianta, která se ve hře potvrdila. Boleslav s tím měla problémy. Pepa odehrál velmi dobrý zápas, jak z hlediska defenzivního, tak i z hlediska ofenzivy. Podařilo se dostat mužstvo do hry a Boleslav si s tím nevěděla rady.