Nejdřív ruka, pak gól proti bývalému týmu. Snad to projde, doufal Hronek

Právě kvůli Hronkově ruce ve 28. minutě rozhodčí Ondřej Lerch po zhlédnutí videa gól zrušil.

Sedmadvacetiletý záložník si zpracoval míč (rukou) na levé straně, navedl k vápnu a vystřelil. Zlínský gólman Stanislav Dostál ránu vyrazil jen k Antonínu Vaníčkovi, který měl už jednoduchou práci.

„Podvědomě jsem tušil, že mě to do ruky trefilo, ale trochu jsem doufal, že to projde,“ řekl Hronek, který do Bohemians přišel právě ze Zlína. Nejprve ve Vršovicích hostoval, před sezonou už se stal kmenovým hráčem zelenobílých.

A hned z další akce se proti bývalému týmu prosadil.

„Ani nevím, jak jsem k tomu přišel. Myslím, že David Puškáč zkoušel hrát patou, odrazilo se to ke mně a já už to jen uklidil,“ řekl autor prvního regulérního gólu.

„Žádnou extra motivaci proti bývalému týmu jsem neměl, spíš už jsme na výhru čekali dlouho,“ doplnil.

I tím, že Bohemians minulý týden nehráli v Českých Budějovicích kvůli covidu-19 v soupeřově týmu, se jejich jediná dosavadní výhra datuje k prvnímu kolu doma proti Mladé Boleslavi.

„Byl to mimořádně důležitý zápas. Tím, že jsme nehráli v Budějovicích, jsme se dostali pod tlak z pohledu tabulky. Výhry si hodně cením. Myslím, že jsme rozhodli v prvním poločase, kdy jsme Zlín přehráli. Obě mužstva nastoupila v systému 3-4-3 s vysokým napadáním a my jsme v tom byli úspěšnější. Ve druhém poločase byl aktivnější Zlín. Bylo to o tom, jestli se nám podaří přidat gól z brejku, nebo jestli soupeř srovná. Měli šanci na 1:1 a kdyby ji dali, hra by byla otevřená. Naštěstí vyšla první varianta, vedení jsme navýšili a utkání dovedli do vítězného konce,“ hodnotil trenér Klusáček.

Pojistka přišla až v 86. minutě, kdy střelu do tyče od střídajícího Jakuba Nečase dorazil rovněž čerstvý muž na trávníku Ibrahim Keita.

„Rozhodnuto mohlo být určitě dřív. Brejkových situací bylo víc, ale nás provází, že jsme v řešení hektický a s přihrávkou spěcháme. Kvůli tomu jsme je promarnili,“ řekl bohemácký kouč.

Zato s defenzívou mohl být spokojený: „Zahrála výborně obranná trojice včetně brankaře, který nás podržel. Obrana měla těžkou úlohu, hráli jeden na jednoho, ale zvládli to dobře a i díky tomu jsme vyhráli.“

„Je potřeba říct, že Zlín má organizované mužstvo a vepředu individuality. Hráče, kteří si dovolí jeden na jednoho. Z tohoto pohledu si vítězství hodně cením,“ pokračoval.

Výhru sledovalo symbolických 1905 diváků na stadionu, osm na balkonu přes ulici a patnáct na štaflích za plotem. Ti asi jako jediní budou moci naživo sledovat další domácí zápas: kvůli vládním nařízením ohledně zabránění šíření koronaviru se fanoušci do odvolání na tribuny nedostanou. Ani v příštím kole do Karviné neodcestují.

„Je to hrozně smutné. Vůbec to nechápu, přijde mi to jako politická hra. Odnese to jak sport, tak i v normálním životě je spousta omezení za mě nesmyslných,“ uvedl Klusáček.