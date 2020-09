Ještě, že už v první půli. Zajíc slavil premiérovou branku za Ostravu

Do ligové sestavy Baníku se Zajíc vrátil po dvou zápasech, jelikož hned v tom prvním, v Karviné, si poranil sval.



V utkání proti Pardubicím otevřel skóre. Chvíli před koncem první půle vletěl mezi stopery soupeře a hlavou usměrnil centr Dyjana de Azeveda.

Za Baník jste dal první gól v lize. Pomohly vám dvě trefy ve středu v poháru proti Frenštátu pod Radhoštěm?

Jo, to určitě zvedne sebevědomí. Víc jsem si věřil, ale musím ještě dohnat fyzičku. Hrál jsem ve středu sedmdesát minut, takže mi dneska rychle docházely síly.

Jaká se vám hraje s De Azevedem, který vám na gól přihrával?

Hráli jsme spolu jeden poločas za béčko. Šlo nám to dobře. Při tom gólu jsem si na něj zakřičel, ať mi balon dá a poslal mi ho krásně na hlavu.

Bylo náročné dobývat pardubickou branku, když se soupeř jen občas dostával na vaši polovinu?

Oni dobře bránili v bloku, všichni byli pod balonem, takže to bylo těžké. Naštěstí jsme dali gól už v první půli. Řekli jsme si, že musíme vstřelit gól co nejdříve, protože jinak by to bylo stále těžší a těžší.

Dali jste tři branky. Znamená to, že se koncovka týmu lepší?

Doufejme. Z minulých dvou zápasů i s pohárem máme sedm gólů, jenže musíme je potvrdit příště v Teplicích.