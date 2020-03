Miláček publika Le Giang: Pro nás je to spíš ztráta doma, než získaný bod

Chvíli to vypadalo, že se fanoušci obou týmů předhánějí, kdo má Le Gianga raději. Pozápasovou děkovačku si užil jak s příznivci Bohemians, tak i s těmi karvinskými.

„Bylo to o to emotivnější a krásnější,“ řekl na adresu fanoušků Karviné. „O našich ani mluvit nemusím, ti jsou skvělí vždy.“



Fanoušci ho zvolili mužem zápasu, přestože čelil jen dvěma střelám. Proti Šindelářově hlavičce ze 73. minuty se ale vyznamenal a udržel páté čisté konto v sezoně.

„V bráně jsem proto, abych něco chytil a podržel mužstvo. O to je to náročnější, když na vás celý zápas nejde střela. Ale musíte být připravený na jakoukoliv situaci, i kdyby až v devadesáté minutě. Jsem rád, že se mi to podařilo vytěsnit a vzadu jsme udrželi nulu.“

I díky Le Giangově zákroku jsou Bohemians prvním týmem, který na jaře připravil Karvinou o body.

„Doma chceme vyhrávat každý zápas. Uvědomujeme si postavení v tabulce. Pro nás je to spíš ztráta doma, než získaný bod. Ale jsme rádi, že jsme neprohráli a odstup od Karviné jsme si udrželi,“ řekl Le Giang.

Do prostřední skupiny, kterou si dali ve Vršovicích před jarem za cíl, však mají sedmibodové manko. Po vítězství nad Slavií přišla prohra v Liberci a remíza s Karvinou.

„Nejsem spokojený,“ řekl trenér Bohemians Luděk Klusáček. „Moje představa byla mít po třech jarních kolech pět, šest bodů. Čtyři jsou málo. Na druhou stranu, i když jsme proti Karviné chtěli vyhrát, je to plusový bod, který musíme brát. Třeba nám ještě na konci v tabulce pomůže.“

V příštím kole jednou Bohemians do Zlína, pak je doma čekají Teplice a České Budějovice.

„Potřebujeme udělat sérii dvou tří vítězných zápasů, abychom se dostali do klidných vod,“ věří Klusáček.