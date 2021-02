Poprvé bez štaflí a jen s bodem. Fanoušci nám chyběli, uznal Bartek

Lehce upravenou hlášku z populárního filmu Pelíšky vyvěsili fandové proto, že policie musela reagovat na oznámení během posledního domácího utkání s Olomoucí.

„Shromažďování, nedodržování rozestupů, nenošení roušek. Takové stížnosti jsou relevantní a policie je musí řešit, přestože v předchozích případech docházelo z její strany k velké toleranci, které si jako klub velmi vážíme,“ uvedl klub na svém webu společně s doporučením, aby fanoušci na stadion nechodili.

„Mrzí mě to. Doufal jsem, že vyhrajeme a právě s nimi to oslavíme. Fanoušci na štaflích jsou velicí obětavci. Bohužel situace je, jaká je,“ řekl domácí kouč Luděk Klusáček.

„Za sebe musím říct, že s nápisem, co se na zdi ve Sportovní ulici objevil, plně souhlasím,“ dodal.

„Také tomu moc nerozumím,“ řekl David Bartek, autor domácí branky. „Samozřejmě to má dvě strany, ale mrzí mě to. Fanoušci nám chyběli.“

Srdcař, který kromě krátké epizodě na Kladně strávil v Bohemians celou kariéru, se pomalu vrací do sestavy po vleklém zranění třísel. „Je to vůbec poprvé, co jsem nehrál takhle dlouho. Teď si vážím každého tréninku a minuty na hřišti,“ vyprávěl v nahrávce pro média.

Proti Budějovicím nastoupil do druhého poločasu a pohyboval se trochu nezvykle až pod útočníkem Tomášem Necidem. „V tomhle nemám problém. Za celou kariéru jsem kromě stopera nastoupil snad všude. Člověk si to jen oživí,“ krčil rameny Bartek. „Aspoň jsem byl týmu platný a dal jsem gól.“

Skóre otevřel křižnou ranou v 72. minutě, vedení ale domácím nevydrželo ani deset minut. Vyrovnávací branku dostali z penalty.

„Před penaltou byl můj zbytečný zákrok, kdy jsem šel do skluzu a nevěděl jsem, že tam mám hráče. On by to třeba zakopl a situace by se neřešila,“ přemítal Bartek.

A jak hodnotil utkání?

„Do zápasu jsme vstoupili špatně. Chtěli jsme být aktivní a to se nám nedařilo. Ve druhém poločase se to postupně zlepšovalo,“ řekl. „Škoda toho vyrovnání, chtěli jsme urvat tři body.“