Trefil jsem to ideálně, řekl Podaný o parádním přímém kopu

„Na body jsme měli už v prvním kole v Jablonci. Jsem rád, že se nám teď doma podařilo zvítězit. Hodně tomu pomohly dva góly do šatny,“ řekl na tiskové konferenci Podaný.

Hašek: Skvěle to načasoval Trenér Bohemians o přímém kopu "Nejen že to skvěle umístil, ale také to skvěle načasoval. Do míče se opřel hned, jak rozhodčí odpískal, což je pro gólmana strašně rychlé a míč se mu objevil až nad zdí. To je o devět metrů blíž, než by to viděl normálně," chválil trenér Bohemians.

Že jeho levačka patří do první ligy, ukázal Podaný ve 41. minutě. Když z přímého kopu parádně vymetl pravý horní roh, gólman Šeda se jen ohlédl.

„Měl to těžké. Já jsem trefil ideální místo. Na poslední chvíli jsem posílal pryč Michala Šmída, protože tam přitáhl z druhé strany zdi protihráče. Z téhle vzdálenosti jsem si věřil. Pepa Jindřišek je sice o něco starší než já, ale naštěstí mě to nechal kopat,“ vysvětloval zvolený nejlepší hráč utkání.

O pár minut později jste na gól přihrál. Pro změnu pravačkou...

Tonda Vaníček mi to posunul do lajny. Protihráč mě nechal se otočit, já si to hodil mezi dva kluky, co mě bránili. Jeden mi to zblokoval, ale naštěstí jsem si tam dal tělo a odrazilo se to přede mě do vápna. Slabší nohou jsem to nastřelil na zadní tyč a Petr Hronek tam naběhl a dorazil to.

Takže to pro vás byla povedená domácí premiéra v dresu Bohemians, že?

Jsem nadšený z kulisy, jak nás fanoušci podporovali celý zápas. Hodně jsme tomu pomohli góly v první půli. Mohly přijít dřív, já měl šanci hned v první minutě. Chtěl jsem to cpát dolů na první tyč. Myslím, že by na to Honza Šeda nedosáhl, ale bohužel jsem to dal vedle. Potom měl šanci Tonda Vaníček, ale gól dal až Kamil Vacek z mého pohledu z té nejmenší. Pak už ty dva góly do šatny rozhodly o celém zápase. Druhou půli jsme sice hráli víc z bloku, než jsme chtěli. Boleslav s příchodem Marka Matějovského převzala otěže. Nechci jim křivdit, ale žádnou velkou šanci neměli.

Překvapilo vás, jak Mladá Boleslav, účastník evropských pohárů, k zápasu přistoupila?

Musím říct, že jsme byli připraveni po taktické stránce. Vyzdvihl bych výkon Pepy Jindřiška, který měl na starost Komličenka. První půli sehrál skvěle. Pokud Komličenka někdo vymaže, tak Boleslav nemá takovou sílu.

Ve druhém poločase už jste bránili výsledek?

Byli jsme hodně v bloku. Věděli jsme, že máme velký náskok, a za tím jsme si šli. Nechali jsme je tvořit, ale před vápnem už jsme byli zkonsolidovaní a žádné velké šance jsme jim nedovolili. Akorát pro mě osobně by bylo lepší mít víc ze hry, protože jen bránit je náročný. Když jsem ke konci šel do hlavičky, chytla mě křeč do obou nohou. To už běžela nějaká 93. minuta a když rozhodčí viděl, jak jsem na tom špatně, radši už to odpískal.

Pak jste si užil děkovačku s fanoušky Bohemians, o kterých se říká, že patří k nejlepším v lize.

Nejdřív bych chtěl říct něco o Dukle. Všech fanoušků, kteří na Julisku chodili, si vážím. Když jsem přicházel, relativně se nám dařilo. Pak to šlo z kopce a lidi tam pořád chodili. Já se s nimi hrozně rád vídal, klub pořádal různé snídaně s fanoušky a podobně. Viděl jsem lidi, kteří nás podporují, a o to víc si jich vážím. V davu se fandí líp, než když je vás míň. Když jsem hrál v Indii, na zápasy chodilo 55 tisíc lidí, což už je slušný kotel. Tady jsem si tu atmosféru užil. O to víc, že se nám podařilo zvítězit.