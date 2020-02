Po Bohemce jsme si to vyzobali, výhra nás uklidnila, říká slávista Tecl

Nový zástupce kapitána Slavie měl v závěru zápasu další stoprocentní šance. Při prvním pokusu přehodil vybíhajícího brankáře Viléma Fendricha, jenže balon ještě před čárou dostihl Josef Hnaníček. Minutu nato se ocitl tváří v tvář opavskému gólmanovi znovu, jenže ani tentokrát neuspěl.

„Opava hrála hodně otevřeně a skoro z každého nákopu dopředu jsme měli šanci. Já jsem z toho měl vytěžit třetí gól,“ mrzelo Tecla.



Útočníci ve Slavii tolik branek nedávají. Proti Opavě jste se trefil vy i Petar Musa. Je to dobrý vzkaz pro trenéra?

Asi jo, ale zase odešli kluci, kteří tu byli hrozně dlouho a Slavii táhli. Teď chvilku potrvá, než si to sedne a budeme podávat výkony jako na podzim. My jsme třeba tolik gólů nedávali, ale jako tým jsme šlapali fantasticky. Budu rád, když budeme vyhrávat. Když se góly rozprostřou mezi víc hráčů, nikomu to vadit nebude.

V prvním jarním kole jste zaváhali na Bohemians. Uklidnila vás výhra nad Opavou?

Určitě. Pro nás je každý nepovedený zápas těžký, zlý. Hodně se to probírá. Nejsme tolik prověření špatnými situacemi, je důležité, že jsme vyhráli. To nám naleje sebevědomí.

Jak jste v týdnu reagovali na první ligovou porážku?

Strávili jsme hodně času u videa, vyzobli jsme si to až do konce. Ukazovali jsme si tam úplně všechno, zápas byl rozebraný hodně detailně. Trenéři na nic nezapomněli. Dva dny jsme si to zhodnotili a pak už jsme se věnovali Opavě. Dnes musím říct, že to bylo lepší než na Bohemce.

Co myslíte tím „vyzobali“?

Trenér nám naložil za výkon, který byl hrozný. Nemělo by se to stávat. V prvním kole jsme vůbec nehráli náš agresivní, nátlakový fotbal. Bohemka nás přetlačila v každém souboji. Myslím si, že proti Opavě to bylo mnohem lepší.

Je důležité, že po takovém zápase přišlo vítězství?

Stoprocentně. Myslím, že přibližně od dvacáté minuty byl i výkon dobrý. Už se to začíná podobat tomu, co bychom si představovali.



Jak se vám hrálo se Zimou a Tijanim, kteří nastoupili za Slavii poprvé?

Oba hráli velmi dobře, zapadli. Zimič mě překvapil, v prostředku nám hodně pomohl.

Mohl by David Zima nahradit Tomáše Součka?

Určitě, ale na druhou stranu jsou to všechno mladí kluci. Suka nejde nahradit jedním hráčem, ale budeme muset spíš změnit nějaké věci a nahradit ho jako celek.