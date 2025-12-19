Chance Liga 2025/2026

V létě 2025 měl radost, když se mu po 17 letech povedlo předat kdysi divizní fotbalové Pardubice do rukou investorů, kteří mají snahu z nich udělat jeden z předních klubů první ligy. O půl roku později udělal dosavadní sportovní ředitel klubu Vít Zavřel další kariérní krok. Na svoji židli dosadil Jiřího Bílka z pražské Slavie. Klub jeho angažování oznámil těsně před koncem podzimu, oficiálně se připojí na startu lednové zimní přípravy.
„Jsem za to moc rád. O Jirku Bílka jsem opravdu hodně stál, náš klub je dnes díky novému majiteli úplně jinak vnímaný a tohle je jen další další fáze zprofesionalizování celé organizace. Řadu let bylo zcela normální, že jeden člověk u nás v klubu zastával klidně tři pozice, protože jsme prostě neměli peníze. Tohle je veliká událost,“ popisuje Zavřel v rozhovoru pro iDNES.cz.

Předpokládám, že nezůstane jen u Bílka.
Jiří si kolem sebe postaví silný tým analytiků a skautů. Je to potřeba, pokud chceme v budoucnu bojovat o předkola evropských pohárů. Teď na jaře je ale jasný úkol opět zachránit Pardubice v lize a pečlivě se nachystat na novou sezonu. V zimě chceme znovu tým kvalitně posílit.

Sportovní ředitel Bílek opouští Slavii. Dle očekávání odchází do Pardubic

Třeba o Michala Hlavatého z Liberce?
Ano. Jeho návrat nám dává smysl po všech stránkách a hodně o něj stojíme a tenhle transfer je v jednání. Doufáme, že se povede jej uskutečnit.

Jak vypadá zákulisí přestupu na úrovni vedení klubu?
Je to určitě těžší než na hráčském trhu. Jirka Bílek je obrovská osobnost, která ve Slavii odvedla velký kus práce. Bude za ním vidět ještě několik let. Od začátku byl pro nás jedinou volbou, protože jsem s ním v minulosti často jednal a věděl jsem, koho můžeme získat. Výraznou roli v jeho angažmá sehrál nový majitel Karel Pražák, který se s Bílkem domluvil na všem ostatním.

Má už nový sportovní ředitel za sebou v klubu nějakou práci?
Prvotně se zaměřil na zimní přípravu. Ze svých zkušeností navrhnul, abychom její kondiční fázi uskutečnili v teplejším prostředí mimo Českou republiku. Byli jsme tomu od začátku nakloněni, protože si dobře pamatujeme loňskou zimu, kdy se nám hned v prvním týdnu na umělce zranilo několik hráčů. Takže 5. ledna odlétáme na týden do Turecka, pak budeme pár dní doma a 17. ledna míříme na klasické herní soustředění do Španělska.

Sportovním ředitelem klubu jste byl doteď vy. Co dál?
Čtyři původní majitelé včetně mě zůstávají v klubovém představenstvu. Na nedávné valné hromadě jsem byl zvolen jeho předsedou, takže v klubu zůstávám, ale budu už řešit jen provoz a organizační věci.

Mluvil jste o záchraně Pardubic v lize. K ní klub výrazně nakročil posledními třemi výhrami v řadě.
Nechci říkat, že jsme se díky tomu úplně uklidnili, ale přes vánoční svátky a zimní přípravu se nám bude daleko lépe dýchat. Po šesti kolech nové sezony jsme měli jeden bod, takže 21 dneska je opravdu krásných. Udělali jsme spoustu práce a jsem šťastný.

Jedete nad plán?
Nesmíme usnout na vavřínech, i když o body jako takové ani tolik nešlo. Letošní sezona se pořád nesla ve znamení hlavního úkolu – sehnat pro klub nového investora. Abychom klubu zajistili potřebný kapitál pro konkurenceschopnost v první lize. Abychom mohli v každém přestupovém okně zdvojovat posty, mít kvalitu a rok co rok se neklepat o záchranu. Jsem rád, že se to povedlo. Se vstupem společnosti Kaprain klub celkově poroste.

Byl po domácím výbuchu s Libercem (0:4) v klubu velký vítr?
Ani ne, spíš jsme se jen utvrdili v tom, že opravdu potřebujeme tým v zimě zkvalitnit a při výběru posil se nesplést.

Vojta zářil v prosinci na hřišti, trenéra Trousila zviditelnily pardubické výhry

Bude v zimě těžší poslat řadu hráčů z Pardubic pryč, nebo sehnat nové?
Obojí má stejnou prioritu. Některým hráčům končí hostování, takže nám to trochu ulehčí, pořád jsme ale ve složité situaci a čeká nás hodně práce.

Klub již oznámil dopředu avizovaný konec Filipa Šancla. Kdo další?
Určitě kluci z Liberce Milan Lexa s Dominikem Maškem a ukončili jsme hostování Denise Alijagiče ze Žiliny a Divina Teaha ze Slavie. S dalšími hráči budeme jejich budoucnost řešit v nejbližších dnech. Je to úkol nového sportovního úseku pod vedením Jiřího Bílka.

U Teaha se asi předpokládal úplně jiný průběh angažmá v Pardubicích, nakonec se ale ze sestavy úplně vytratil...
Chyběl nám ze zdravotních důvodů. Měl opravdu bolestivé zranění.

Pojďme se ještě zpětně podívat na zářijovou trenérskou změnu.
Na konci přestupového období jsme přivedli do týmu sedm nových hráčů, takže jsme se shodli na tom, že David Střihavka dostane ještě nějaký čas navíc. O jeho konci rozhodl pohárový zápas ve Frýdku-Místku, kde jsme za 90 minut nedokázali porazit třetiligový tým (Pardubice vyhrály až 2:1 v prodloužení). Bylo jasné, že změna je nutná.

Pardubický kouč Jan Trousil slaví gól na Spartě.

Kolik bylo kandidátů na Střihavkovu pozici?
Dva – Martin Hyský a Jan Trousil. Martin měl ale už v té době nabídku z Plzně, která ho logicky velmi lákala. V rychlosti jsme se tedy přeorientovali na Honzu Trousila, který v Plzni naopak skončil. Na první schůzce jsme si potvrdili oboustranný zájem a věci se rozběhly.

Neměli jste strach, že opět šlo o kouče bez ligových zkušeností?
Nepochybovali jsme o Trousilově praxi od Miroslava Koubka právě v Plzni. Navíc jako hlavní trenér postoupil s Vyškovem do druhé ligy, kde si vedl velmi dobře, takže už věděl, co tahle pozice obnáší. Ke všemu je to bývalý stoper, který byl na hřišti lídrem a kapitánem týmu, má tedy všechny potřebné předpoklady.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
