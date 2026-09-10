S jasným zadáním, aktuálně nejhorší mužstvo zachránit v nejvyšší soutěži. „Ze začátku se vždycky probudíš se zpoceným čelem, představíš si zápas a řekneš si, to zase bude dřina. Ale už se těším,“ říká Hoftych před nedělním domácím utkáním s Hradcem Králové.
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Nepomyslel jste si teď: Nikdy neříkej nikdy?
Že nikdy nebudu trénovat Zlín po Broňovi a majitel mě nikdy nepřemluví, jsem prohlásil někdy v březnu. Díky bodům z podzimu jsme věděli, jak se bude sezona vyvíjet a že akutní boj o záchranu nehrozí. Byl to vzkaz trenérům v době, kdy se nám nedařilo. Podpora a víra tam byly. Věděli jsme, že do další sezony chceme pokračovat se stejným realizačním týmem. Ale bohužel jsme po sedmi kolech na nule. A když jsme se bavili s Broňou, shodli jsme se, že mužstvo mělo na to, aby čtyři pět bodů uhrálo. Hledalo se řešení a v tuhle chvíli to padlo na mě. Řekl jsem OK, že do toho v pozici krizového manažera vstoupím, byť vím, že to není jednoduchá role.
Nad trenérem z venku jste vůbec nepřemýšleli?
Ani jednou jsme se tím nezabývali.
Byla to otázka financí, nebo jste chtěli trenéra se znalostí zlínských reálií?
Většinou sem přicházeli trenéři, kteří znali místní prostředí. Víme, že není jednoduché sem zapadnout. Dohodli jsme se do konce sezony a co bude pak, bych teď vůbec neřešil.
Strkáte hlavu do oprátky?
Ve fotbale máš hlavu v oprátce pořád. Nahoře v pozici sportovního manažera jsi schovaný, je to jiná práce. Do Zlína jsem se vrátil před dvěma lety jako konzultant a sám jsem nečekal, že bych tady trávil tolik času. Většinu kluků znám, hodně jsem jich přivedl. Věřím, že je v nich je větší potenciál, než jsme z nich dokázali dostat. Budeme se snažit dělat změny, abychom hráče posunuli dál.
Můžete změny rozvést?
Jen obecně. S novým trenérem se mění rétorika směrem k hráčům. Jsou tací, kteří za určitého trenéra věří méně, že se dostanou do sestavy. Jiní ji mají skoro jistou a nemusejí se tomu tolik odevzdávat. Broňa udělal maximum, aby tým fungoval. Myslím, že se mu muselo i ulevit, že už u týmu není. Je to složitá situace. Sám jsem funkci trenéra dvakrát pokládal v Trnavě a v Liberci, když jsem neviděl východisko. Změna chemie v kabině a že někteří hráči ucítí větší šanci, může být startovací impulz.
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Jak jste si vyhodnotili příčiny současného tristního stavu?
Celou dobu se o tom bavíme. Je to souhra více věcí. Otázka, kde je strop mančaftu. Hodně to souvisí s ekonomickými možnostmi klubu přivádět posily. Všechny samozřejmě netrefíš. Zlín jede ve stejném finančním módu léta. Hráči, které jsme přivedli letos, jsou výkonnostně stejní jako loni. Akorát doba na trhu se změnila a my tomu tempu nestačíme, což je potřeba si přiznat. Máme hráče, které můžeme dostat nahoru pouze tím, že budeme týmoví, bojovnější, důraznější. Jakmile z toho na chvilku vyskočí tři, kteří si myslí, že by si mohli ulevit a jít jiným směrem, tak na to tým mít nebude. Není náhoda, že od poloviny loňského listopadu jsme z posledních 29 zápasů prohráli 22. Ale to není kritika Broni, je to realita. Když vidím, jak ve středu makali hráči Hradce zpátky, jak se vraceli útočníci Van Buren nebo Čvančara, tak proč bychom nemohli my?
Těšíte se vůbec na svoji obnovenou trenérskou premiéru?
Ze začátku se vždycky probudíš se zpoceným čelem, představíš si zápas a řekneš si, to zase bude dřina. Ale už se těším. Nasál jsem kabinu. Mám výborné spolupracovníky. Musím pochválit Marka Kalivodu (nový asistent), který do toho byl ochotný se mnou jít. Je paradoxní, že v listopadu roku 2006 jsme přebírali Zlín po Johnu Uličném. Zatímco tehdy jsem byl asi nejmladší ligový trenér, teď jsem určitě nejstarší (59 let). Jsem rád, že zůstali asistent Ivo Světlík a analytik Lukáš Železník. Oba tomu mají co dát. Věřím, že jsme schopni mančaft nastartovat. Máme teď tři pohárové soupeře. Hradec, Jablonec a po reprezentační pauze Slavii. Vyšlo to takhle blbě. Věřil jsem, že vyškrábneme body s Teplicemi, které bychom mohli za určitých okolností doma porazit.
Kalivoda zůstává šéftrenérem mládežnické akademie?
Ano, akorát předal mužstvo, které vedl. Pro mě je velmi důležitý článek. Já jsem spíše emotivní a trošku rozlítaný. Marek je výborný, že jako učitel drží směr pevně a má to naplánované. Ve středu jsem volal před tréninkem s dcerou, ale musel jsem jí říct, že musím končit, protože kdybych přišel pozdě, Mára je schopný mi dát poznámku. (smích)
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Souhlasíte, že Hradec není týmem, na kterém byste se měli chytit?
Viděl jsem je několikrát, aniž bych tušil, že s nimi budu hrát. Známe se dobře s trenérem Horejšem. Klobouk dolů za to, co tam za krátkou dobu vybudovali. Hradec přesně symbolizuje, co se za poslední rok a půl v českém fotbale změnilo. Před čtyřmi lety byl ve druhé lize a mezitím má nový stadion, nové majitele. Když si přečtu, co platí Čvančarovi... Mají na to. Postavili výborné mužstvo, chyběla jim jedna penalta, aby vyřadili Panathinaikos a šli do skupiny. Hrají výborně. Porazili Spartu, s Plzní byli ve středu jednoznačně lepší. Je jedno, jestli teď přijede Sparta, Slavia, Plzeň nebo Hradec.
Týmy těsně nad vámi do konce přestupového období posilovali. Proč ne Zlín?
Téma to bylo. Chtěli jsme třeba Spáčila nebo Boháče, kteří by nám do toho zapadli. Prvního ale Olomouc neuvolnila a druhý je v Artisu, se kterým se momentálně přetlačovat nemůžeme. A finančně dostupní hráči byli na stejné úrovni jako naši.
Co dlouhodobí marodi Penkevics a Didiba?
Penkevics je připravený, hrál za béčko. Didiba začne od příštího týdne. A jak si hraje svůj italský fotbal, při kterém toho moc nenaběhá, může být do týdne zpátky. Sice není v rytmu, ale typologicky je jiným hráčem než naši.
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Budete na hrotu pořád točit tři útočníky?
Hledáme způsob, jak by mohli hrát spolu dva, když bude potřeba. Šmiga a Kanu se těžko najdou spolu, jsou herně hodně podobní. Poznar by ale s jedním z nich mohl hrát. Věřím, že z Kanua můžeme dostat více. Vidím v něm Libora Žůrka (útočník), když jsem ve Zlíně trénoval poprvé. Ale musíš respektovat, že neplní defenzivní úkoly. Pamatuji si, že jsem říkal, jestli by mohl alespoň jednou presovat. Odpověděl mi otázkou, jestli jsem někdy viděl Thierry Henryho presovat. Kluci mají svoji hlavu, svoje specifika. Ještě se vrací po zranění Emanuel Chibuzor, který dal loni na Maltě dvanáct branek, ale v přípravě ho soupeř zranil. Zvažovali jsme hostování v Opavě, ale nakonec jsme si ho nechali. Vypadá, že je schopný se vrátit rychleji a může hrát křídlo nebo hroťáka.
Je variantou do útoku stoper Černín, který je se dvěma góly nejlepším střelcem týmu?
Nápad vysunout ho v posledním zápase byl dobrý, ale za mě to bylo až moc brzo. Gól dal, jenže když jsem viděl, jak má jazyk na vestě, je to varianta na dohrání utkání ala Petr Klhůfek (bývalý stoper Zlína).
Baník koupil tento týden Petrutu, který ještě bude ve Zlíně hostovat. Jak jste u něj přemýšleli?
Je to tříměsíční story. Stejně tak bylo rušno kolem Nombila. U Standy byla nabídka uspokojivá pro klub. Věděl, že je o něj zájem, chtěl se posunout. Kdybychom to zastavili, jeho mentalita by mohla jít dolů. S tím, že u nás dohraje sezonu, to nebyl žádný problém.