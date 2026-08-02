Proč nehrál Nombil na Spartě? Zájem o Ghaňana sílí. Chce ho nejen Baník

O Nombila je v české lize zájem a o jeho možném přestupu se mluví už od léta. „Chce ho více klubů,“ odpověděl sportovní manažer Zlína Pavel Hoftych na dotaz o interesu Ostravy, proti které přihrával s úspěšností 88 % a vyhrál 76 % soubojů.
Ale že by Nombil vynechal páteční utkání na pražské Letné kvůli možného brzkému odchodu, Hoftych odmítl. „V týdnu měl lehčí zdravotní problémy,“ řekl Hoftych. Zároveň si ale všiml, že ghanský záložník nebyl v optimálním rozpoložení.
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Nombil přišel do Zlína ze slovenské Petržalky na jaře sestupové sezony 2023/24 a po této mu končí ve Zlíně smlouva. V 25 letech se pak cítí na kariérní posun. Přestupové okno končí v Chance lize 8. září.
Zlín je tak v poněkud schizofrenní situaci. Může svoje eso dobře zpeněžit, zároveň ale přijít o těžko postradatelného hráče.
„Nombil je zajímavý, víme to. Dokáže zklidnit hru, vysoubojuje balony. Kdybychom ho ztratili, nemáme asi absolutně žádnou náhradu v této kvalitě,“ připustil trenér Bronislav Červenka.
Přesto se musí připravit na variantu, že sezonu dohraje bez afrického středopolaře. Hoftych přiznal, že na sílu klub nikoho držet nebude. Loni takhle těsně před startem podzimní části prodal do Olomouce svého nejlepšího hráče postupové sezony Davida Tkáče.
Nombilovo místo by mohl zaujmout momentálně zraněný Didiba. Kamerunský silák je však typově jiným hráčem, chybí mu elasticita a dlouhý krok Ghaňana.
Petruta a Fukala se vrátili po dlouhé době
Na Spartě ho zastoupil Stanislav Petruta, který vyběhl k ligovému zápasu poprvé od 4. dubna a poranění kotníku. Ještě o měsíc delší pauzu měl krajní obránce Michal Fukala, jehož na pět měsíců vyřadila bolavá záda.
„Nečekal jsem, že podají takový výkon. Do zápas šli přímo z tréninku bez přípravného utkání. Překvapilo mě, že Fukala vydržel celý duel. A jak Standa nabere formu a herní praxi, bude pro nás důležitým hráčem. Těším se, že to bude co nejdříve,“ pravil Červenka, jehož tým v úvodu sezony výsledkově strádá.
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„Výkony některých hráčů musí mít větší parametry a být daleko kvalitnější,“ podotkl Červenka. Konkrétní nebyl, ale třeba Pišoja se v pátek podepsal za stavu 1:1 pod dva góly, třetí zavinil školáckým penaltovým zákrokem.
Zlín měl přitom po vyrovnání na 1:1 psychicky navrch, a kdyby Šmiga z další velké šance skóre otočil, mohl reálně pomýšlet na bodový zisk. Takhle se o něj pokusí v sobotu doma s Bohemians.