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Chance Liga 2026/2027

Proč nehrál Nombil na Spartě? Zájem o Ghaňana sílí. Chce ho nejen Baník

Petr Fojtík
  19:43

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Zlínský fotbalista Cletus Nombil (vlevo) v zápase s Jihlavou | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Nefiguroval v základní sestavě, neseděl ani na lavičce. Týden po dominantním výkonu v domácím zápase s Baníkem Ostrava scházel ghanský střeďák Cletus Nombil (25) v pátečním střetnutí na Spartě, kde fotbalový Zlín bez svého stěžejního hráče prohrál 1:3, po dvou kolech zůstává bodově na nule.

O Nombila je v české lize zájem a o jeho možném přestupu se mluví už od léta. „Chce ho více klubů,“ odpověděl sportovní manažer Zlína Pavel Hoftych na dotaz o interesu Ostravy, proti které přihrával s úspěšností 88 % a vyhrál 76 % soubojů.

Ale že by Nombil vynechal páteční utkání na pražské Letné kvůli možného brzkému odchodu, Hoftych odmítl. „V týdnu měl lehčí zdravotní problémy,“ řekl Hoftych. Zároveň si ale všiml, že ghanský záložník nebyl v optimálním rozpoložení.

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Nombil přišel do Zlína ze slovenské Petržalky na jaře sestupové sezony 2023/24 a po této mu končí ve Zlíně smlouva. V 25 letech se pak cítí na kariérní posun. Přestupové okno končí v Chance lize 8. září.

Zlín je tak v poněkud schizofrenní situaci. Může svoje eso dobře zpeněžit, zároveň ale přijít o těžko postradatelného hráče.

„Nombil je zajímavý, víme to. Dokáže zklidnit hru, vysoubojuje balony. Kdybychom ho ztratili, nemáme asi absolutně žádnou náhradu v této kvalitě,“ připustil trenér Bronislav Červenka.

Zlínský fotbalista Cletus Nombil (vlevo) v zápase s Jihlavou
Zlínský záložník Cletus Nombil odvrací míč z brankové čáry před Abdallahem Gningem z Baníku.
Zlínská posila Cletus Nombil (vpravo) v přípravném duelu s Vyškovem.
Zlínská posila Cletus Nombil.
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Přesto se musí připravit na variantu, že sezonu dohraje bez afrického středopolaře. Hoftych přiznal, že na sílu klub nikoho držet nebude. Loni takhle těsně před startem podzimní části prodal do Olomouce svého nejlepšího hráče postupové sezony Davida Tkáče.

Nombilovo místo by mohl zaujmout momentálně zraněný Didiba. Kamerunský silák je však typově jiným hráčem, chybí mu elasticita a dlouhý krok Ghaňana.

Petruta a Fukala se vrátili po dlouhé době

Na Spartě ho zastoupil Stanislav Petruta, který vyběhl k ligovému zápasu poprvé od 4. dubna a poranění kotníku. Ještě o měsíc delší pauzu měl krajní obránce Michal Fukala, jehož na pět měsíců vyřadila bolavá záda.

„Nečekal jsem, že podají takový výkon. Do zápas šli přímo z tréninku bez přípravného utkání. Překvapilo mě, že Fukala vydržel celý duel. A jak Standa nabere formu a herní praxi, bude pro nás důležitým hráčem. Těším se, že to bude co nejdříve,“ pravil Červenka, jehož tým v úvodu sezony výsledkově strádá.

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„Výkony některých hráčů musí mít větší parametry a být daleko kvalitnější,“ podotkl Červenka. Konkrétní nebyl, ale třeba Pišoja se v pátek podepsal za stavu 1:1 pod dva góly, třetí zavinil školáckým penaltovým zákrokem.

Zlín měl přitom po vyrovnání na 1:1 psychicky navrch, a kdyby Šmiga z další velké šance skóre otočil, mohl reálně pomýšlet na bodový zisk. Takhle se o něj pokusí v sobotu doma s Bohemians.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
2. FK TepliceTeplice 2 2 0 0 4:1 6
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 1 1 0 6:4 4
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 2 1 1 0 4:2 4
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
6. FC Slovan LiberecLiberec 2 1 0 1 3:2 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
11. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 1 1 2:4 1
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 2 0 1 1 1:3 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
15. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
16. FC ZlínZlín 2 0 0 2 1:4 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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