Teplice, Varnsdorf, Ústí. Německý útok na (severo)český fotbal

„Když jsem šel se synem na druholigový zápas Ústí–Líšeň, překvapilo mě, že Němců byly mraky. A to i v klubovém fanshopu,“ vykreslil fanoušek František Ptáček.



Jeho poznatky potvrdil sportovní manažer ústeckého klubu Petr Heidenreich: „Vnímáme to. Němci si objednávají vstupenky jak online, tak nám píší, jak si je koupit na stadionu. Na náš poslední domácí zápas s Třincem jich z 876 fanoušků mohlo být kolem stovky, a to se o sehrání střetnutí kvůli testům na koronavirus v Třinci rozhodlo až na poslední chvíli. Není to sice dramatický příjem, ale potěšující a příjemný rozhodně ano.“

300 Němců si koupilo v předprodeji lístky na Teplice - Zlín

Němečtí fanoušci jsou po fotbale lační, jejich regionální soutěže jsou kvůli nemoci covid-19 zrušené. Od 3. ligy výš se sice hrálo a ještě hraje, jenže stále bez diváků.



„V normálních časech na normálních zápasech máme jednotky nebo desítky německých příznivců, takže nárůst je cítit. Jsou fotbalově vyhladovělí, navíc u nás je pro ně levno. A v pokoronavirové době je touha někam jít, něco vidět, kulturu, zábavu, sport. I to může být podnětem, že nás navštěvují,“ uvažuje Heidenreich.

Odráží se to i na obratu ve fanshopu: „Trošku nám zvyšují prodeje. V tomhle jsou Němci trošku jiní než my, my jsme více šetřiví, oni velkorysí. Zvlášť když se jedná o sport a fotbal.“

Podobné zkušenosti má příhraniční Varnsdorf. Na jejich druholigové utkání s Brnem byla ze šesti stovek fanoušků skoro desetina německy mluvících. „Jezdí jich teď dost, na poslední domácí zápas asi padesátka. Dříve jsme jich tu tolik nevídali. Němci jsou sportovní národ, mají o fotbal zájem, to nadšení mi v Česku trošičku schází,“ posteskl si varnsdorfský sekretář Zdeněk Přibyl.

Honem na Teplice!

Zřejmě rekordní návštěva z Německa dorazila na nedělní prvoligový duel Teplic se Zlínem, v němž skláři splnili čtyřgólovou normu na Stínadlech a vyhráli 4:1.

„Drtivou většinu vstupenek, co jsme dávali do předprodeje, si koupili Němci. Bylo jich zhruba 300, což si troufám říct, že je teplický rekord,“ říkal tiskový mluvčí sklářů a šéf marketingu Martin Kovařík. „Další psali ještě na Facebook nebo posílali maily, zda budou vstupenky k dispozici i na pokladnách, takže v hledišti Němců nakonec nejspíš bylo ještě víc než tři sta. V normálních dobách tu bývají německých fanoušků maximálně desítky, ve větší míře do Teplic jezdili jen na top zápasy se Spartou, Slavií nebo Plzní, případně na utkání v evropských pohárech. Ale že bychom jim někdy prodali tři sta lístků v předprodeji, obzvlášť na Zlín, to nepamatuji,“ potvrzuje zvýšený zájem německých diváků Kovařík.

Už teď je jasné, že příznivci zpoza západní hranice dorazí i na prvoligovou derniéru Teplic příští neděli proti Opavě. „Znovu jsme zaznamenali zájem fanoušků z Německa. Do zápasu sice zbývá více než týden, ale už koupili několik desítek vstupenek,“ prozradil Kovařík.

Němci z příhraničí nenavštěvují jen fotbalové zápasy, ale stálými hosty jsou i na extraligovém hokeji v Litvínově. A jezdili také do arény chomutovských Pirátů.