Skuhravý o krizi Slovácka: Nespím z toho... Zatím jsem nenašel klíč, jak tým na**at

„Jsme zklamaní, ale to bude jen chvilkové, znovu budu mužstvo mobilizovat. Máme to pořád ve svých rukou,“ burcoval Roman Skuhravý, trenér Slovácka, zplihlý tým už na tiskové konferenci po nepovedeném souboji o šest bodů s Duklou, která rázně odmítla roli odpadlíka.
Na to, že hrajete o udržení, jste nepředvedli adekvátní výkon, že?
Představoval jsem si, že se o body trošku více porveme. V týdnu jsme pro to dělali maximum, ale chyběla nám energie, neměli jsme dobrý pohyb. První gól jsme inkasovali po nevynucené ztrátě. Místo abychom balon vyndali za řadu a měli ho před sebou, chceme hrát před vlastním boxem na tři metry.
Ale ještě před přestávkou přišlo vyrovnání.
Po krásné akci, to byl způsob, jak jsme se chtěli dostávat do šancí. Očekával jsem, že nás gól pokropí jako živá voda. Bohužel se to nestalo. Ve druhém poločase jsme nevyužili dvě příležitosti. Když má kterýkoliv tým v závěru zápasu standardní situaci, může dát gól. A my jsme ho inkasovali, remízové utkání tak vyhrála Dukla. V téhle chvíli je ve výhodě, my si ji musíme vzít zpátky a ukázat, že umíme bodovat i venku jako na začátku jarní části.
Místo abyste Dukle odskočili na šest bodů, vás díly lepším vzájemným zápasům přeskočila. Je to směrem k nadstavbě velký problém?
Ztratili jsme možnost hrát doma s Baníkem i Duklou. Ale v kontextu fáze, ve které se nacházíme, je jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku. Karty jsou ložené, byly už předchozích pět zápasů. Sami jsme se dostali do téhle situace. Není to nevýhoda, ale realita. Záleží, jak se s tím popereme. To jsem také řekl hráčům po zápase. Nikdo nám nepomůže, musíme chtít sami. Hektikou v přechodové fázi to nepůjde. I tohle utkání ukázalo, že když jsme dali balon na zem, byli jsme trpěliví, sprintovali, tak jsme byli nebezpeční. V téhle chvíli jsme syroví vzadu, nedokážeme udržet čisté konto. To nás provází poslední kola.
Útočník Slovácka Jan Suchan střílí gól na 1:1, jeho tým ale doma s Duklou Praha prohrál 1:2. (25. duben 2026)
Znovu jste byli nedůslední ve vlastním vápně.
Máme nějaké principy v defenzivě, jeden z nejzásadnějších je, že nesmíš dostat přihrávku za sebe, což se nám při prvním gólu stalo. Předtím jsme zase ztratili jednoduchý míč. Je to daň za nezkušenost. Možná jsou to chyby v nastavení. Chtění to zachránit s nasazením vlastního života mi tam trošku chybí. Musíme na tom makat, zlepšit se. Je to o převzetí individuální zodpovědnosti za danou situaci.
Nakonec jste prohráli v závěru vlastním gólem Huka, který nastoupil poprvé na jaře v základní sestavě. Vyvrcholil tím pro něj zápas blbec?
Těžká situace. Nenabrali jsme hráče, nechali jsme ho rozběhnout. Paul (Ndubuisi) ho brání z opačné strany. Ale co předcházelo rohu, je triviální. Třikrát jsme měli balon pod kontrolou. Alex (Urban) hlavičku vyrazil, pak už je to pade na pade. Tomáš (Huk) se zorientoval, ale Traoré to vzal i s ním do brány. Jinak odehrál velmi dobrý zápas.
Co se stalo se Slováckem, které na začátku jara dokázalo soupeře přehrávat a pravidelně bodovat?
Nespím, přemýšlím o téhle otázce každý den a snažím se s tím něco dělat. Zatím jsem nenašel klíč k tomu, jak mužstvo na**at. Mám pocit, že jsme hodní a málo energičtí. A to mně vadí nejvíce. V tréninku to vypadá jinak, přijde zápas a stres je strašně vidět.
Po předchozím zápase v Olomouci dostal Vaško stopku na čtyři kola, Blahút na tři. Je to velká komplikace?
To jsou i zranění, teď vypadli Stojčevski s Rundičem. Ale to jsme si zavinili sami. Takové tresty jsem čekal. Spíše jsem zklamaný, že VAR řešil jasné situace, ne penaltu proti Olomouci a červenou kartu pro Syllu. Klukům jsem jasně řekl, že takhle fotbal hrát nechceme. Tresty jsou adekvátní, když pominu, že ještě nikdy nebyli trestaní. Blahút nešel nikdy do skluzu a Vaško neublíží ani mouše.