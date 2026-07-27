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Chance Liga 2026/2027

Sestřihy 1. kola Chance Ligy. Sparta s Plzní nečekaně padly, Slavia dala pět gólů

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Sestřih zápasu   21:48

Slávistická radost po gólu do sítě Slovácka. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

V Česku začala nejvyšší fotbalová soutěž - a svým úvodem rozhodně nenudila. Přinesla překvapivé porážky Sparty a Plzně i pět gólů omlazeného týmu Slavie. Na iDNES.cz pro vás máme nově sestřihy ze všech zápasů, na to nejzajímavější se tedy můžete podívat.

Slavia Praha – Slovácko 5:1

Pět gólů, pohodový výkon, těžké ztráty konkurentů. Úřadujícímu šampionovi úvod fotbalové ligy vyšel náramně. Slavia si ve svém prvním zápase povodila Slovácko, přestože v úvodu inkasovala a prohrávala. Do půle dala čtyři branky, po pauze pátou a zvítězila 5:1. Na své největší konkurenty Spartu s Plzní má už po prvním kole tříbodový náskok.

Chance Liga 2026/27

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Zbrojovka Brno – Sparta Praha 3:1

Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku.

S brněnskou Zbrojovkou padli Pražané na jižní Moravě 1:3 a komplikují si vstup do nové sezony. Hvězdou utkání byl domácí Vachoušek s gólem a asistencí, trefili se také Vašulín a Ezeh. Jediný zásah hostů obstaral Mercado.

Chance Liga 2026/27

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Viktoria Plzeň – Slovan Liberec 1:3

Další šok na úvod fotbalové ligy. Viktoria Plzeň, jeden z adeptů na přední příčky, podlehla doma Liberci 1:3. Nepomohlo, že trenér Hyský v poločase vystřídal čtyři hráče. Po pauze sice Krčík vyrovnal z penalty, ale v 76. minutě poslal hosty znovu do vedení Soliu. To už Liberečtí nepustili, naopak v nastavení přidal třetí branku Dulay.

Chance Liga 2026/27

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Zlín – Baník Ostrava 0:1

Ostravští fotbalisté zahájili nový prvoligový ročník vítězně. Po nepovedené minulé sezoně, kdy se vyhnuli přímému sestupu až výhrou na Dukle v poslední kole a pak se zachránili v baráži proti Táborsku, zvítězili ve Zlíně 1:0. Jediný gól dal útočník Jurečka, který se předtím trápil.

Chance Liga 2026/27

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Hradec Králové – Pardubice 2:1

Východočeské derby ovládli fotbalisté Hradce Králové. V duelu 1. kola české ligy porazili rivala z nedalekých Pardubic 2:1. Ve 44. minutě potrestal chybu brankáře Aleše Mandouse znovu skórující Mick van Buren.

Po změně stran navýšil vedení hlavou František Čech, záhy v 60. minutě snížil premiérovým gólem v nejvyšší soutěži mladý Tobias Boledovič.

Chance Liga 2026/27

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Teplice – Bohemians 3:1

Tepličtí fotbalisté navázali na závěr uplynulé sezony. V úvodním kole nového ročníku zdolali Bohemians 3:1, když dvě branky dal Pulkrab. Třetí vstřelil v závěru Auta, čímž umrtvil naději Bohemians, za které pár minut před tím snížil Almási, posila z Ostravy.

Chance Liga 2026/27

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Jablonec – Sigma Olomouc 2:1

Fotbalisté Jablonce slavili úspěch na domácí scéně. V prvním kole nového ročníku Chance Ligy přehráli olomouckou Sigmu 2:1, ačkoliv o poločase prohrávali. V druhé půli se ovšem za Severočechy prosadil Cedidla a následně i Suchan, pro kterého šlo o první gól v jabloneckém dresu.

Chance Liga 2026/27

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Artis Brno – Mladá Boleslav 2:4

Fotbalisté Artisu Brno při premiéře v nejvyšší soutěži nestačili. V pondělní dohrávce úvodního kola doma padli s Mladou Boleslaví 2:4. Dvakrát uspěli brněnský Quadri Adediran a boleslavský Jiří Klíma, jednou se za hosty prosadili Daniel Langhamer a David Kozel.

Chance Liga 2026/27

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
3. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
5. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
9. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
11. FC ZlínZlín 1 0 0 1 0:1 0
12. SK Artis BrnoArtis Brno 1 0 0 1 2:4 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
14. AC Sparta PrahaSparta 1 0 0 1 1:3 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. 1. FC SlováckoSlovácko 1 0 0 1 1:5 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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Sestřihy 1. kola Chance Ligy. Sparta s Plzní nečekaně padly, Slavia dala pět gólů

Sestřih zápasu
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