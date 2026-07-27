Sestřihy 1. kola Chance Ligy. Sparta s Plzní nečekaně padly, Slavia dala pět gólů

Slavia Praha – Slovácko 5:1
Pět gólů, pohodový výkon, těžké ztráty konkurentů. Úřadujícímu šampionovi úvod fotbalové ligy vyšel náramně. Slavia si ve svém prvním zápase povodila Slovácko, přestože v úvodu inkasovala a prohrávala. Do půle dala čtyři branky, po pauze pátou a zvítězila 5:1. Na své největší konkurenty Spartu s Plzní má už po prvním kole tříbodový náskok.
Zbrojovka Brno – Sparta Praha 3:1
Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku.
S brněnskou Zbrojovkou padli Pražané na jižní Moravě 1:3 a komplikují si vstup do nové sezony. Hvězdou utkání byl domácí Vachoušek s gólem a asistencí, trefili se také Vašulín a Ezeh. Jediný zásah hostů obstaral Mercado.
Viktoria Plzeň – Slovan Liberec 1:3
Další šok na úvod fotbalové ligy. Viktoria Plzeň, jeden z adeptů na přední příčky, podlehla doma Liberci 1:3. Nepomohlo, že trenér Hyský v poločase vystřídal čtyři hráče. Po pauze sice Krčík vyrovnal z penalty, ale v 76. minutě poslal hosty znovu do vedení Soliu. To už Liberečtí nepustili, naopak v nastavení přidal třetí branku Dulay.
Zlín – Baník Ostrava 0:1
Ostravští fotbalisté zahájili nový prvoligový ročník vítězně. Po nepovedené minulé sezoně, kdy se vyhnuli přímému sestupu až výhrou na Dukle v poslední kole a pak se zachránili v baráži proti Táborsku, zvítězili ve Zlíně 1:0. Jediný gól dal útočník Jurečka, který se předtím trápil.
Hradec Králové – Pardubice 2:1
Východočeské derby ovládli fotbalisté Hradce Králové. V duelu 1. kola české ligy porazili rivala z nedalekých Pardubic 2:1. Ve 44. minutě potrestal chybu brankáře Aleše Mandouse znovu skórující Mick van Buren.
Po změně stran navýšil vedení hlavou František Čech, záhy v 60. minutě snížil premiérovým gólem v nejvyšší soutěži mladý Tobias Boledovič.
Teplice – Bohemians 3:1
Tepličtí fotbalisté navázali na závěr uplynulé sezony. V úvodním kole nového ročníku zdolali Bohemians 3:1, když dvě branky dal Pulkrab. Třetí vstřelil v závěru Auta, čímž umrtvil naději Bohemians, za které pár minut před tím snížil Almási, posila z Ostravy.
Jablonec – Sigma Olomouc 2:1
Fotbalisté Jablonce slavili úspěch na domácí scéně. V prvním kole nového ročníku Chance Ligy přehráli olomouckou Sigmu 2:1, ačkoliv o poločase prohrávali. V druhé půli se ovšem za Severočechy prosadil Cedidla a následně i Suchan, pro kterého šlo o první gól v jabloneckém dresu.
Artis Brno – Mladá Boleslav 2:4
Fotbalisté Artisu Brno při premiéře v nejvyšší soutěži nestačili. V pondělní dohrávce úvodního kola doma padli s Mladou Boleslaví 2:4. Dvakrát uspěli brněnský Quadri Adediran a boleslavský Jiří Klíma, jednou se za hosty prosadili Daniel Langhamer a David Kozel.