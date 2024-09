Bídní mušketýři. Spadlo na nás lejno, hodnotil šílenost pardubický trenér

Situaci pracovně nazvanou „Měli jsme na body, ale bohužel to nakonec nedopadlo“ prožili pardubičtí fotbalisté nesčetněkrát. Pravděpodobně nikdy však nebyla tak schizofrenní jako v sobotu po domácím utkání s Teplicemi.

Kouč Východočechů Jiří Saňák přišel na tiskovou konferenci zcela zničený a jen těžko jste mohli odhadovat, kvůli čemu to zrovna bylo. Pardubice se v první půli prezentovaly zcela bídným projevem „podpořeným“ dvěma červenými kartami ještě před pauzou.

V tom druhém zase podaly v devíti lidech doslova heroický výkon, když dlouho odolávaly teplické přesile. A dokonce mohly jít do vedení, jenže sólo po levém křídle těsně neproměnil Tomáš Zlatohlávek. O konečné prohře 0:1 nakonec rozhodla nařízená penalta ve prospěch Teplic, které také inkasovaly jednu červenou kartu. Tohle všechno se skutečně stalo během jediného ligového zápasu.

„Jsem z toho opravdu zničený, smutný...,“ hlesl Saňák. „Odbojujete to na krev do posledních minut a pak dostanete gól z penalty. Dopadlo to smolně, spadlo na nás lejno,“ říkal.

Svého týmu se ale rozhodně nezastával. Dominique Simon a Tomáš Solil předvedli zbytečné zákroky, po kterých byli po zásluze vyloučeni (Solil viděl rovnou červenou, Simon dvě žluté během pár minut), to Saňákovi pilo krev hodně.

„Naši hru do vyloučení si musíme rychle vyřešit. Hráči svým počínáním hrubě ovlivnili celý zápas, jestli jsou soudní, tak to vědí a závěr si musí udělat sami. V kariéře jsem snad ještě nezažil, abychom hráli celý poločas v devíti lidech,“ zlobil se.

A být on sám hráčem na hřišti, dohrávaly by Pardubice v osmi. Červenou kartu totiž v závěru zápasu viděl i Saňák, který viditelným potleskem ocenil výkon rozhodčího Dalibora Černého a dostal dvě žluté ještě rychleji než Simon. A to během několika málo vteřin.

„To si musím zase v týmu vyřešit já sám, ale neudělal jsem nic drastického. Jen jsem tleskal,“ krčil rameny Saňák. „Výkon rozhodčích vůbec nebudu komentovat, není to v mých kompetencích a nechci dělat žádná zbytečná prohlášení. Já můžu řešit jen fotbal. Je škoda, že jsme to neuhráli na nulu,“ dodal.

Právě tady lze spatřovat určitou s nadsázkou zmíněnou schizofrennost, protože jen co Saňák někoho zkritizoval, tak hned zase chválil. A nutno říct, že po zásluze. Soupeřově přesile Pardubice vzdorovaly hodinu. A když šel předčasně do sprch po druhé žluté i teplický Michal Bílek, sahaly po výhře.

„Ve druhé půli už jsem zase viděl ty svoje mušketýry, o kterým často mluvím. Za stavu devět proti deseti měl paradoxně největší šanci zápasu náš Zlatohlávek. Chtěl bych mužstvo pochválit za fungování a chtíč spolupracovat, hrát takhle dlouho v dvojnásobném oslabení je ale zkrátka hloupé,“ zhodnotil.

Definitivní ortel byl nad Pardubicemi vynesený v 86. minutě. Po ruce ve vápně si balon na puntík postavil slovenský útočník Roman Čerepkai a razantní střelou zařídil svůj první gól v české lize.

„Na tu penaltu jsem si sáhl, mohl jsem ji mít. Asi na mně bylo vidět, jak jsem frustrovaný. Soupeře jsem měl načteného, ale Čerepkai to bohužel dobře utáhnul po zemi. Pro nás to možná nebylo fér, ale stalo se,“ mrzelo pardubického brankáře Jana Stejskala.

Ještě daleko hůř mu však bylo při srážce spoluhráče Jasona Noslina se soupeřem ve vápně. Noslin zůstal dlouho ležet na zemi a hřiště nakonec opouštěl s límcem na krku a na nosítkách. Později u střídaček „ožil“, ale stejně musel do nemocnice.

„Když jsem Noslina viděl ležet a slyšel, jak skuhrá, tak mi bylo jasné, že to bude špatné. Za lajnou se nakonec postavil na nohy, ale tu situaci si vůbec nepamatoval, takže raději jel do nemocnice na pozorování. Doufám, že bude v pohodě,“ přál si Stejskal.