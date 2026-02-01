Chance Liga 2025/2026

Jaro v Pardubicích opět po letech otevře Slavia. Nostalgie, vzpomíná Zavřel

Marek Votke
  12:15
Fotbalisté Pardubic v neděli v 18.30 vykopnou jarní část Chance ligy domácím zápasem proti Slavii. Pražský celek se na Letním stadionu v jeho nové éře objevil už několikrát, přesto je tento duel trochu speciální. Téměř na den přesně jsou to tři roky, co právě Slavia zrekonstruovaný Letní stadion otevírala prvním utkáním.
Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel. | foto: David Haan

Nový majitel fotbalových Pardubic Karel Pražák (uprostřed) sleduje zápas proti...
Sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek na tiskové konferenci před startem...
Sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek na tiskové konferenci před startem...
Sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek na tiskové konferenci před startem...
7 fotografií

„Je to pro mě velká nostalgie, ty tři roky fakt hrozně utekly. Byl to svátek pro celý region, ten zápas se nám navíc, myslím, herně docela povedl. Lidé odcházeli spokojení,“ vzpomíná předseda představenstva FK Pardubice Vít Zavřel v rozhovoru pro iDNES.cz.

Slavia tehdy vyhrála 2:0. Na začátku zápasu proměnil penaltu Václav Jurečka a na konci utekl Peter Olayinka...
Dnešní zápas nechci nijak odhadovat, nikdy netipuji výsledek. Přeji si jenom, aby naši fanoušci byli po utkání opět spokojení, a abychom Slavii co nejvíce potrápili. Jako vítězství bych bral i remízu, je to obrovský klub s velkou praxí v evropských pohárech a kdekoli jinde. Jednoznačně jde o jednoho z největších soupeřů.

Zápasy proti podobným týmům byly v Pardubicích většinou především velkou událostí pro fanoušky. Dnes už ale pokukujete i po bodech, že?
Jasně, že chci, abychom byli čím dál silnější. Chceme dělat postupné kroky a posouvat se tabulkou. Rád bych, abychom s cílem bodovat chodili do každého zápasu a soupeři už sem nejezdili pro automatické vítězství. Nejen díky novému majiteli se u nás v poslední době hodně věcí změnilo. Nemůžeme ale čekat, že Slavii zválcujeme.

Cíle sportovního ředitele Pardubic: Profit z prodeje hráčů, výhledově Konferenční liga

Sportovní ředitel Jiří Bílek i trenér Jan Trousil už naznačili, že večerní zápas nebude ten, který o Pardubicích rozhodne. Jaké jsou vaše vyhlídky na jaro?
Jsem přesvědčený, že jsme tým dobře posílili, i když vím, že nespali ani soupeři a nebudeme to mít jednoduché. Chceme se v první řadě vyhnout baráži a během jara se nachystat na letní přestupové okno.

Asi největší posilou je lídr do zálohy Michal Hlavatý, trenéři si přesto „hotových“ hráčů přáli o něco víc...
Je pravda, že Míša do týmu zapadl ze dne na den, zatímco někteří budou ještě potřebovat čas. Chvíli to asi bude trvat, ale všichni noví hráči pro nás budou posilami.

Přestupovat se může ještě zhruba deset dní. Pracujete na něčem?
Budeme pilní, rádi bychom ještě přivedli jednoho defenzivního hráče.

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku.

Jako náhradu za Louise Lurvinka?
Je to skvělý hráč, který Pardubicím za rok a půl hodně pomohl, ale je pravda, že by od nás rád odešel. Pokud má ale tenhle transfer dopadnout, musí být spokojené všechny tři strany. Hráč i oba kluby. Všechno je v jednání.

Obrana byla obecně v zimě velkým tématem. V přípravě jste pak ani jednou neinkasovali, vidíte posun?
Ano. Nejen v zimní přípravě, ukázalo se to už v závěru podzimu, kdy trenéři přešli na nové rozestavení se třemi stopery. Od Jana Trousila coby bývalého stopera jsem si toho hodně sliboval už od začátku. Pořád tak nějak visí ve vzduchu debakl od Liberce (0:4), ale je potřeba připomenout, že nám tehdy chybělo nějakých šest hráčů.

Nechtělo to v zimě sehrát o něco více zápasů?
Příprava měla jen tři týdny a nemůžete ošidit její kondiční blok. Snažili jsme se hlavně poučit z loňska, kdy jsme před prvním jarním zápasem s Hradcem měli deset zraněných hráčů. Víc zápasů do programu zkrátka vmáčknout nešlo.

Na Slavii si věřím. Jsem tak vychovaný, hlásí Patrák. Příprava na jaro ho nadchla

Byl nutným krokem ke zlepšení obrany příchod brankáře Aleše Mandouse? Asi není tajemství, že Pardubice se v minulosti zajímaly o Tomáše Vaclíka a hledaly zkušenosti...
Jelikož víme, že nás čeká velmi těžké jaro, nechtěli jsme nic podcenit. Česká liga bude mít stále vyšší a vyšší úroveň, takže jsme rádi, že jsme mohli Aleše přivést. Jde o zkušeného gólmana, který toho má hodně za sebou a je zvyklý pracovat pod tlakem.

Na druhou stranu to znamenalo odsun Jáchyma Šeráka zpět do Chrudimi. Přitom jste o něm ještě v září prohlašoval, že spolu s Lukou Karatašvilim je budoucností klubu...
Bylo to opravdu složité rozhodování. Nechali jsme si tady Luku, protože je zde na roční hostování s opcí a potřebujeme ho mít každý den na očích, abychom se mohli dobře rozhodnout, zda opci uplatníme, nebo ne. Jáchym Šerák je skvělý kluk v dobrém věku a právě proto, že s ním nadále počítáme, jsme chtěli, aby pravidelně chytal. Měli o něj zájem v Táborsku a v Chrudimi, pro kterou se sám rozhodl. I to je pro nás vlastně dobře, protože Chrudim bude své domácí zápasy nadále hrát na našem stadionu a i jeho budeme mít na očích. Navíc ho povede trenér gólmanů Martin Shejbal, jehož práci velmi dobře známe.

Můžeme Aleše Mandouse proti Slavii očekávat v bráně?
O tom rozhodnou naši trenéři gólmanů. (usmívá se).

Fanoušci mají nejspíš od zápasu obrovská očekávání...
Musíme začít postupně. I my chceme uspět, ale uvidíme. Noví hráči se budou muset postupně začlenit. Věřím, že na jaře budeme týden co týden lepší, ale hned v prvním kole vrcholná forma určitě nepřijde.

V souvislosti s utkáním proti Slavii rezonuje již zmíněné jméno sportovního ředitele Jiřího Bílka, který v Praze dlouhé roky působil. V Pardubicích už je přes měsíc, co všechno se s ním změnilo?
Hrne na nás všechny svoje zkušenosti, které v kariéře nasbíral, ať už jako manažer ve Slavii nebo jako hráč v německé Bundeslize. Ze Slavie si s sebou přivedl jejího dosavadního hlavního skauta Zdeňka Mikyšku, což bylo naše společné přání. Společně budou tvořit tým skautů a analytiků, taky budujeme nové oddělení fyzioterapie a novou posilovnu. Každý den se v klubu děje hodně věcí, které nás posouvají.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
15. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v poslední chvíli stihl ve hřišti dlouhý pas, dokázal míč odehrát a vzápětí gestikuloval: „Ruka, penalta.“ Nešťastný zásah stopera Hunala z Dukly na úvod fotbalového...

31. ledna 2026  17:05,  aktualizováno  20:25

Janotka ocenil hrdinu Klimenta, na Sigmu upletl bič: Já mohl dostat hroznou bídu!

Olomoucký trenér Tomáš Janotka se objímá s Janem Klimentem po výhře nad Hradcem...

Když před utkáním dostal od televizní reportérky dotaz, jestli si pamatuje, kdy naposledy fotbalová Olomouc zdolala doma Hradec Králové, šibalsky se usmál a odpověděl: „Nevím, to už bude pravěk. Ale...

31. ledna 2026  18:53

