Pardubické rozpaky. V tréninku to kluci rozbalí, v zápase ne, nechápe trenér

„Jsem v opravdu složité situaci. Prohra vysokým rozdílem je jedna věc, ale hlavně jsme se vůbec neprezentovali tak, jak jsme původně chtěli,“ posteskl si Střihavka.

Výše uvedená bolest se dá rozdělit na několik části. Pardubice v první řadě ničí soupeřovy standardky. Viz devátá minuta zápasu na Hané, kdy inkasovaly hned z prvního rohového kopu. Dominique Simon nešťastně hlavičkoval míč na zadní tyč, kde byl úplně volný Jiří Spáčil.

„Opět nás to ztrestalo. V tréninku to kluci rozbalí, ale v zápase ne. Někteří hráči si zřejmě neuvědomují, o co se hraje. Něco jiného je, když jste ve středu tabulky, ale my hrajeme opravdu na krev. A přijde mi, že třeba právě ve vápnech jsme až moc křehcí,“ spustil upřímný Střihavka kritiku.

Ta se pak musí přenést i do ofenzivy. Pardubice sice na Andrově stadionu dokázaly vyrovnat, když ve 24. minutě dostal balon za obranu Abdullahi Tanko a už se chystal slavit svůj první gól v novém dresu, jenže z toho nakonec byl jen ofsajd. A dál už červenobílí směrem dopředu prakticky nic nepředvedli. Tutovku měl ještě Simon, ale Francouz ve vápně nezakončil kvalitně.

„Mám rád ofenzivní fotbal a jako trenér jsem se o něj vždycky snažil. Teď poprvé zažívám, že to drhne. V útoku jsme v podstatě neškodní, je pro mě velká výzva vymyslet, jak z toho ven,“ dumal Střihavka.

Prvním pokusem zřejmě bude stažení Marzuqa Yahayi ze základní sestavy. Nigerijec šel v Olomouci po třetím jarním bezzubém výkonu „dolů“ už po první půli, zatímco předchozí dva duely absolvoval kompletní.

„Když jsem do Pardubic přišel, tak jsem ho chválil, ale i k němu už musím být kritický. Neudrží balon, nevystřelí a vypadává ze standardek, kde by měl být pro nás stěžejní. Předvádí opravdu málo,“ zlobil se Střihavka.

Výsledkem byly další tři zářezy Olomouce ve druhém poločase. Postupně se trefili Juraj Chvátal, uzdravený Jan Kliment a Yahayův krajan Israel Dele. Pardubice tak na jaře inkasovaly už devětkrát, v útoku naopak svítí nula.

„Musím se k tomu postavit jako chlap. Odfiltrovat všechno od týmu a nést zodpovědnost. Po zápase jsme měli s kolegy v kabině velmi dlouhou a konstruktivní debatu. Tyhle překážky prostě život přináší. Osobně jsem jich překonal daleko víc než prohru ve fotbale,“ neskládal zbraně Střihavka.

Do loďky už mu ale trochu zatéká. V sobotu od 16 hodin doma s Boleslaví jeho tým potřebuje bodovat.