„Byla to trochu smůla, ale samozřejmě hlavně moje chyba. Chtěl jsem sklepnout balon, ale Nemanja Tekijaški mě dobře přečetl a balon se od něj odrazil přímo do běhu,“ popisoval Vecheta.
Domácí stoper ho trápil celý zápas, nedovolil nové posile Pardubic absolutně nic. „Nenechal mě ani hnout, byl na mě pořád nalepený. Je to výborný hráč, možná jeden z nejlepších obránců v lize,“ uznal Vecheta.
Jablonec - Pardubice 3:2, drtivý úvod, pak stíhací jízda. Pardubice zůstávají poslední
Trochu se nadechl až ve druhé půli, kdy trenéři poslali na hřiště Divine Teaha. Ten se mu snažil poskytnout co nejlepší servis, jenže Východočeši už po prvním poločase prohrávali 0:3...
„Nepovedený začátek nás položil, také od sebe jsem čekal daleko víc. Do druhé půle už jsme vstoupili daleko lépe, střídající hráči pozvedli týmovou energii a dali jsme dva góly, ale vyrovnání už bohužel nedopadlo. I když bychom si ho podle mě zasloužili,“ líčil Vecheta.
Nové parťáky si chválil, ten hlavní mu ale pořád chyběl. Drobné zranění ještě doléčuje největší letní posila Giannis-Fivos Botos, Vechetův nedávný spoluhráč z Karviné. Oba si navzájem skvěle vyhověli, Vecheta dal třináct gólů, Botos měl osm asistencí.
„Velmi si rozumíme, jsme sehraní a už se těším, až bude připravený do hry. Společná půlka sezony v Karviné nám hodně prospěla, snad si to budeme takhle ťukat i v Pardubicích,“ přál si Vecheta.
Pod Zelenou bránou podepsal víceletý kontrakt a leckoho možná překvapil. „Přestup do Pardubic jsem musel vysvětlovat hodněkrát, ale to je tak všechno, co k tomu řeknu. Jsem s tímhle krokem stoprocentně spokojený. Zápas v Jablonci mě ze začátku trochu frustroval, ale věřím, že nás čekají dobré dny. Kvalitu na to máme.“
S přítelkyní se ihned do Pardubic přestěhoval, ale město zatím příliš neprozkoumali. „Jenom nejužší centrum kolem náměstí, na zbytek nebyl čas. Musel jsem řešit hlavně fotbalové věci,“ vysvětlil Vecheta.
Příště v novém dresu naskočí v sobotu od 15 hodin na stadionu Arnošta Košťála proti Slovácku. Hrát už by měl i zmíněný Botos.