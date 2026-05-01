Chance Liga 2025/2026

Zlín se zachrání, o Baník i Slovácko se bojím, předvídá Komňacký „svým“ týmům

Petr Fojtík
  15:30
Slovácko a Zlín dovedl do nejvyšší soutěže, s Baníkem Ostrava získal jeho poslední mistrovský titul. I proto není Františku Komňackému (74) osud jeho tří bývalých klubů ve skupině o udržení v Chance lize lhostejný.
František Komňacký | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Kouč Michal Bílek (vpravo) a jeho asistent František Komňacký během tréninku
S MÍČEM. Trenér Jablonce František Komňacký při tréninku před posledním zápasem sezony
STARONOVÁ ŠTACE. V roce 2004 vybojoval František Komňacký s Baníkem Ostrava...
„Všichni tři jsou v ohrožení, zvláště Baník a Slovácko jsou namočení velmi silně,“ říká někdejší asistent české reprezentace a hned rozebírá jejich vyhlídky. „Polštář, který si Zlín vytvořil na podzim, je dost velký, navíc bude hrát třikrát doma. Hůře to vidím s Baníkem a Slováckem. Ani jejich aktuální forma nebudí velký optimismus. Bojím se, že budou mít až do konce velkou práci, aby prvoligovou příslušnost uhájili a budou rádi, když se dostanou do baráže.“

Nůžky mezi první a druhou ligou jsou velmi široce rozevřené. Bylo by velkým překvapením, kdyby někdo ze druhé ligy v baráži uspěl.

František Komňackýbývalý fotbalový trenér

Má se ještě Zlín bát baráže?
Teoreticky by tam mohl spadnout, ale doma je dost silný, aby zápasy, když už je nevyhraje, alespoň zremizoval, a to by mělo stačit.

Celou dobu byl mimo poslední šestku. Překvapilo vás, že do skupiny o udržení klesl?
Kdyby mi před startem někdo řekl, že tam Zlín skončí, nebudu se tomu vůbec divit a řekl bych, že záchrana pro něj bude dostatečná. Ale v průběhu sezony nás všechny příjemně překvapil. Přesvědčili, že hrají dobře. Udělali spoustu bodů, porazili kvalitní mužstva a nic nenasvědčovalo tomu, že by měli do poslední skupiny spadnout. Závěr se jim nepovedl. Výsledky a ani výkony nebyly tak dobré, aby mohl být Zlín v klidu. Je to pro ně asi zklamání, počítali, že závěr budou mít úplně bez stresu.

O ruském manželství i sympatiích k Peltovi. Komňacký sleduje fotbal z Drnovic

Slovácko vypadalo na začátku jara hodně svěže, bodovalo, posledních pět kol ale prohrálo. Co se s týmem stalo?
Takový vhled do mužstva nemám. To je věc trenérů a realizačního týmu, aby si to vyhodnotili a především se poučili. V některých zápasech jsou schopní hrát velmi solidně a soupeře v poli přehrát. Je s podivem, že tyhle výkony nejsou schopni opakovat. A zvláště v závěru, kdy jde do tuhého a jde o všechno, mi přijde, že jsou labilnější a důležité zápasy nezvládají, což je musí před baráží strašit. Aby do závěru nešli v tomhle rozpoložení a naopak se rvali o každý zápas, o každý bod, o každý balon. Kádr je dostatečně zkušený, jsou v něm hráči, kteří mají v lize odkopáno spoustu zápasů. Tihle hráči by teď měli zabrat.

V týmu ubývá místních, dost hostujících hráčů může v létě odejít. To asi není v boji o záchranu ideální, že?
Rozumím tomu. Trend ve Slovácku je jiný než v minulosti. Cizinců tam nikdy moc nebylo. Mělo to založené na vlastních hráčích, odchovancích a především českých fotbalistech. Dnes je tam polovina odjinud. Je důležité, aby pochopili, o co jde. Aby se prali za Slovácko a nebrali jen slušné peníze. Aby se duch Slovácka promítl do způsobu hry, do nastavení, aby se jim dostalo do hlavy, že musí pro Slovácko a pro region makat o to více.

Co trenér Roman Skuhravý? Dlouho působil hodně energicky, ale teď jakoby jeho kouzlo vyprchávalo.
Romana znám. Je to přemýšlivý člověk. Hodně to má založené na přístupu, herní disciplíně a trošku je mi ho líto, že svoji energii nedokáže dostatečně přenést na hráče. Jeho pracovitost, přístup a nasazení v zápase i v přípravě před ním jsou určitě stoprocentní. V tom problém není. Jestli ho dokážou hráči podržet, a tady se jedná i o jeho budoucnost, si nejsem úplně jistý. Trenér není slabina.

Skuhravý o krizi Slovácka: Nespím z toho... Zatím jsem nenašel klíč, jak tým na**at

Slovácko je podle řady odborníků a většiny sázkových kanceláří největší adept sestupu. Souhlasíte?
V principu má lepší mužstvo než Dukla a dělá na mě lepší dojem i způsobem hry, i když v posledním domácím vzájemném zápase se to neprokázalo. Ale to není jen o kvalitě hráčského kádru a schopnosti jednotlivých hráčů, ale jak hrají a kolik jsou do toho ochotní dát. Tipovat, kdo skončí poslední, si netroufám.

Byl by sestup po 17 sezonách pro klub velký průšvih?
Slovácko do ligy patří. V minulosti tam vyrostla řada výborných fotbalistů a bylo by škoda, kdyby to mělo přestat. Jako bývalý trenér Slovácka mu přeji, aby se v lize udrželo. Dostat se tam zpátky je vždycky dost náročné a klub to hodí pár roků zpátky.

Kouč Michal Bílek (vpravo) a jeho asistent František Komňacký během tréninku české reprezentace na mistrovství Evropy v Polsku.

A co Baník? Chápete, jak se mohl z loňského třetího místa propadnout na úplné dno?
To je velká záhada nejen pro mě, ale pro všechny, kteří u nás fotbal sledují. Když si vezmeme jednotlivé hráče od brankáře Jedličky počínaje a hroťákem Jurečkou konče, to jsou hráči, kteří by v jiných mužstvech byli klíčoví. Jsou tam i hráči z loňské sezony. Jasně, pustili v létě opory, ale zase během sezony a v zimě nakoupili a ne špatně. Jedlička, Kričfaluši, Jurečka, Gning – to jsou nadstandardní ligoví hráči. Přijde mi to nenormální. Prostě to nechápu.

Otazníky před nadstavbou: co stačí Slavii k titulu? Co potřebuje Baník k záchraně?

Čtyři různí trenéři v jedné sezoně mluví asi za vše, že?
Mění se jak svatí na orloji, což nepřispívá, aby mužstvo hrálo koncepčně a vytvářelo se něco dlouhodobého. Ale pořád si myslím, že když hráči vidí, že jim teče do bot a vydají ze sebe všechno, tak se to projeví. Ze šesti mužstev ve skupině o záchranu má Baník pořád nejlepší hráče. Bylo by velkým zklamáním a překvapením, kdyby ligu neudržel. Dnes už nemluvíme o jedenáctém, dvanáctém místě, ale o záchraně a baráži.

Může Baník nakopnout nový kouč Josef Dvorník?
Pepu znám velmi dobře. Měl jsem ho v mužstvu, když jsme s Baníkem vyhráli v sezoně 2003/04 ligu, i v Ružomberoku, když jsme udělali slovenský titul. Naposledy jsem s ním mluvil na podzim, když jsme měli na Slovensku sraz. Je to Baníkovec, který ví, o co jde, co je potřeba. Jako trenér je dostatečně erudovaný.

Smetana končí, Baník bude mít už čtvrtého kouče v sezoně. Mužstvo přebírá Dvorník

A navíc je domácí.
Že vedení sáhlo do vlastních řad, je v pořádku. Trénoval béčko a hráče zná, viděl zápasy áčka. Není potřeba, aby se seznamoval s prostředím. Nový trenér je pro hráče impulzem. Skupina o záchranu nebude o fotbalové kráse, ale jestli dáte o jeden gól více než soupeř. Je to hra o život a domácí trenér je výhodou. Pepovi budu držet palce.

Ještě k baráži. Na podzim se začalo povídat, že v tato sezona bude první, kdy ji druholigosta zvládne. Na jaře se ale Táborsko i Artis Brno trápí a už to tak nevypadá.
Mám stejný názor. Nůžky mezi první a druhou ligou jsou velmi široce rozevřené. Jeden zápas by druholigista mohla se štěstím a smůlou soupeře vyhrát, ale ve dvou duelech se projeví větší zkušenost prvoligových týmů, které hrály proti Spartě, Slavii, Plzni... Naopak Chrudim, Vlašim, ať nikoho neurazím, jsou soupeři zcela jiného ranku a oni je sotva porazí. Minulost nám ukazuje, že prvoligové týmy si nejvyšší soutěž nenechají vzít a bylo by velkým překvapením, kdyby někdo ze druhé ligy v baráži uspěl.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46

Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
15. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

Hradec vládne dubnu. Ligovou anketu vyhráli Darida a trenér Horejš

Královéhradecký záložník Vladimír Darida v utkání proti Slovácku

Zástupci Hradce Králové poprvé ovládli anketu o nejlepšího hráče a trenéra měsíce v první fotbalové lize. Za duben zvítězili záložník Vladimír Darida a jeho kouč David Horejš. Výsledky v tiskové...

1. května 2026  12:29

Nejtlustší fotbalista. Nahý naháněl sudího, snědl jedenáct snídaní a rozlomil břevno

Premium
William ‚Fatty’ Foulke na dobové fotografii z roku 1901 jako brankář Sheffieldu...

Doma v Anglii mu říkali všelijak. Třeba Fatty čili tlusťoch. Ale taky Kolos, což zní mnohem důstojněji. Na chlapíka jménem William Foulke vlastně sedělo obojí. Fanoušci se mu kvůli mohutnému břichu...

1. května 2026

Co bude s Karabcem? Lyon prý nevyužije opci, po sezoně se vrátí do Sparty

Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu na hřišti Maccabi Tel Aviv.

Vypadá to, že bude v létě opět řešit svou budoucnost. Český fotbalista Adam Karabec podle francouzských médií nezůstane v Lyonu, kde strávil sezonu na hostování s opcí, ale vrátí se do pražské Sparty.

1. května 2026

Další megapřesun pro Dioufa? O levého beka má zájem Manchester United

Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Stěhování do Londýna si před rokem v červenci vysnil. Ani se nečekalo, jestli senegalský klenot české fotbalové ligy vůbec odejde, ale spíš za kolik. Nakonec z toho byl rekordní přestup do West Hamu....

1. května 2026  9:38

Horníček pomohl Braze na úvod semifinále Evropské ligy k výhře, slavil i Nottingham

Český brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním zápase...

Český brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním zápase semifinále Evropské ligy k výhře 2:1 nad Freiburgem. Nottingham díky gólu z penalty zvítězil v duelu anglických týmů nad Aston...

30. dubna 2026  23:40

Nejrychlejší gól v historii. Crystal Palace první semifinále vyhrál, uspělo i Vallecano

Fotbalisté Crystal Palace se radují z gólu do sítě Šachtaru Doněck v semifinále...

Fotbalisté Crystal Palace i díky nejrychlejšímu gólu v historii Konferenční ligy zvítězili v úvodním semifinále na hřišti Šachtaru Doněck 3:1. Blíž ke květnovému finále v Lipsku má i Vallecano,...

30. dubna 2026  23:33

Infantino ještě končit nehodlá. Chystá se usilovat o znovuzvolení do čela FIFA

Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Gianni Infantino bude příští rok usilovat o znovuzvolení do čela Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Předseda FIFA oznámil svou kandidaturu na čtvrté funkční období na kongresu ve Vancouveru.

30. dubna 2026  22:37,  aktualizováno  22:55

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

30. dubna 2026  21:14

Šéf FIFA potvrdil: Írán na fotbalovém mistrovství světa v USA hrát bude

Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Navzdory konfliktu na Blízkém východě se íránská fotbalová reprezentace zúčastní nadcházejícího mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. Řekl to prezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA)...

30. dubna 2026  20:36

Stopka pro Mercada. Sparťanský křídelník zmešká kvůli trestu větší část nadstavby

Sparťan John Mercado se drží za hlavu, právě ve šlágru v Plzni zahodil velkou...

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila sparťanskému křídelníkovi Johnu Mercadovi za vyloučení ve víkendovém utkání nejvyšší soutěže na stadionu Bohemians 1905 trest na tři soutěžní...

30. dubna 2026  16:17,  aktualizováno  16:56

Griezmann se naposledy představil v Lize mistrů doma. Teď ještě to finále, přeje si

Antoine Griezmann z Atlétika Madrid vztekle kope do tyče poté, co v úvodním...

Byl to jeho poslední zápas v evropských pohárech na monumentálním stadionu Metropolitano v Madridu, kde byl léta doma. „A doufám, že odveta v Londýně nebude můj poslední zápas v Lize mistrů vůbec,“...

30. dubna 2026  15:35

