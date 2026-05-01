Zlín se zachrání, o Baník i Slovácko se bojím, předvídá Komňacký „svým“ týmům

„Všichni tři jsou v ohrožení, zvláště Baník a Slovácko jsou namočení velmi silně,“ říká někdejší asistent české reprezentace a hned rozebírá jejich vyhlídky. „Polštář, který si Zlín vytvořil na podzim, je dost velký, navíc bude hrát třikrát doma. Hůře to vidím s Baníkem a Slováckem. Ani jejich aktuální forma nebudí velký optimismus. Bojím se, že budou mít až do konce velkou práci, aby prvoligovou příslušnost uhájili a budou rádi, když se dostanou do baráže.“
Nůžky mezi první a druhou ligou jsou velmi široce rozevřené. Bylo by velkým překvapením, kdyby někdo ze druhé ligy v baráži uspěl.
František Komňackýbývalý fotbalový trenér
Má se ještě Zlín bát baráže?
Teoreticky by tam mohl spadnout, ale doma je dost silný, aby zápasy, když už je nevyhraje, alespoň zremizoval, a to by mělo stačit.
Celou dobu byl mimo poslední šestku. Překvapilo vás, že do skupiny o udržení klesl?
Kdyby mi před startem někdo řekl, že tam Zlín skončí, nebudu se tomu vůbec divit a řekl bych, že záchrana pro něj bude dostatečná. Ale v průběhu sezony nás všechny příjemně překvapil. Přesvědčili, že hrají dobře. Udělali spoustu bodů, porazili kvalitní mužstva a nic nenasvědčovalo tomu, že by měli do poslední skupiny spadnout. Závěr se jim nepovedl. Výsledky a ani výkony nebyly tak dobré, aby mohl být Zlín v klidu. Je to pro ně asi zklamání, počítali, že závěr budou mít úplně bez stresu.
Slovácko vypadalo na začátku jara hodně svěže, bodovalo, posledních pět kol ale prohrálo. Co se s týmem stalo?
Takový vhled do mužstva nemám. To je věc trenérů a realizačního týmu, aby si to vyhodnotili a především se poučili. V některých zápasech jsou schopní hrát velmi solidně a soupeře v poli přehrát. Je s podivem, že tyhle výkony nejsou schopni opakovat. A zvláště v závěru, kdy jde do tuhého a jde o všechno, mi přijde, že jsou labilnější a důležité zápasy nezvládají, což je musí před baráží strašit. Aby do závěru nešli v tomhle rozpoložení a naopak se rvali o každý zápas, o každý bod, o každý balon. Kádr je dostatečně zkušený, jsou v něm hráči, kteří mají v lize odkopáno spoustu zápasů. Tihle hráči by teď měli zabrat.
V týmu ubývá místních, dost hostujících hráčů může v létě odejít. To asi není v boji o záchranu ideální, že?
Rozumím tomu. Trend ve Slovácku je jiný než v minulosti. Cizinců tam nikdy moc nebylo. Mělo to založené na vlastních hráčích, odchovancích a především českých fotbalistech. Dnes je tam polovina odjinud. Je důležité, aby pochopili, o co jde. Aby se prali za Slovácko a nebrali jen slušné peníze. Aby se duch Slovácka promítl do způsobu hry, do nastavení, aby se jim dostalo do hlavy, že musí pro Slovácko a pro region makat o to více.
Co trenér Roman Skuhravý? Dlouho působil hodně energicky, ale teď jakoby jeho kouzlo vyprchávalo.
Romana znám. Je to přemýšlivý člověk. Hodně to má založené na přístupu, herní disciplíně a trošku je mi ho líto, že svoji energii nedokáže dostatečně přenést na hráče. Jeho pracovitost, přístup a nasazení v zápase i v přípravě před ním jsou určitě stoprocentní. V tom problém není. Jestli ho dokážou hráči podržet, a tady se jedná i o jeho budoucnost, si nejsem úplně jistý. Trenér není slabina.
Slovácko je podle řady odborníků a většiny sázkových kanceláří největší adept sestupu. Souhlasíte?
V principu má lepší mužstvo než Dukla a dělá na mě lepší dojem i způsobem hry, i když v posledním domácím vzájemném zápase se to neprokázalo. Ale to není jen o kvalitě hráčského kádru a schopnosti jednotlivých hráčů, ale jak hrají a kolik jsou do toho ochotní dát. Tipovat, kdo skončí poslední, si netroufám.
Byl by sestup po 17 sezonách pro klub velký průšvih?
Slovácko do ligy patří. V minulosti tam vyrostla řada výborných fotbalistů a bylo by škoda, kdyby to mělo přestat. Jako bývalý trenér Slovácka mu přeji, aby se v lize udrželo. Dostat se tam zpátky je vždycky dost náročné a klub to hodí pár roků zpátky.
A co Baník? Chápete, jak se mohl z loňského třetího místa propadnout na úplné dno?
To je velká záhada nejen pro mě, ale pro všechny, kteří u nás fotbal sledují. Když si vezmeme jednotlivé hráče od brankáře Jedličky počínaje a hroťákem Jurečkou konče, to jsou hráči, kteří by v jiných mužstvech byli klíčoví. Jsou tam i hráči z loňské sezony. Jasně, pustili v létě opory, ale zase během sezony a v zimě nakoupili a ne špatně. Jedlička, Kričfaluši, Jurečka, Gning – to jsou nadstandardní ligoví hráči. Přijde mi to nenormální. Prostě to nechápu.
Čtyři různí trenéři v jedné sezoně mluví asi za vše, že?
Mění se jak svatí na orloji, což nepřispívá, aby mužstvo hrálo koncepčně a vytvářelo se něco dlouhodobého. Ale pořád si myslím, že když hráči vidí, že jim teče do bot a vydají ze sebe všechno, tak se to projeví. Ze šesti mužstev ve skupině o záchranu má Baník pořád nejlepší hráče. Bylo by velkým zklamáním a překvapením, kdyby ligu neudržel. Dnes už nemluvíme o jedenáctém, dvanáctém místě, ale o záchraně a baráži.
Může Baník nakopnout nový kouč Josef Dvorník?
Pepu znám velmi dobře. Měl jsem ho v mužstvu, když jsme s Baníkem vyhráli v sezoně 2003/04 ligu, i v Ružomberoku, když jsme udělali slovenský titul. Naposledy jsem s ním mluvil na podzim, když jsme měli na Slovensku sraz. Je to Baníkovec, který ví, o co jde, co je potřeba. Jako trenér je dostatečně erudovaný.
A navíc je domácí.
Že vedení sáhlo do vlastních řad, je v pořádku. Trénoval béčko a hráče zná, viděl zápasy áčka. Není potřeba, aby se seznamoval s prostředím. Nový trenér je pro hráče impulzem. Skupina o záchranu nebude o fotbalové kráse, ale jestli dáte o jeden gól více než soupeř. Je to hra o život a domácí trenér je výhodou. Pepovi budu držet palce.
Ještě k baráži. Na podzim se začalo povídat, že v tato sezona bude první, kdy ji druholigosta zvládne. Na jaře se ale Táborsko i Artis Brno trápí a už to tak nevypadá.
Mám stejný názor. Nůžky mezi první a druhou ligou jsou velmi široce rozevřené. Jeden zápas by druholigista mohla se štěstím a smůlou soupeře vyhrát, ale ve dvou duelech se projeví větší zkušenost prvoligových týmů, které hrály proti Spartě, Slavii, Plzni... Naopak Chrudim, Vlašim, ať nikoho neurazím, jsou soupeři zcela jiného ranku a oni je sotva porazí. Minulost nám ukazuje, že prvoligové týmy si nejvyšší soutěž nenechají vzít a bylo by velkým překvapením, kdyby někdo ze druhé ligy v baráži uspěl.