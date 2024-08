Trenér Saňák se dočkal mušketýrů. Konečně jsem viděl emoce, chválil po derby

Pořád ještě se daly ve hře pardubických fotbalistů najít mouchy. Nebo spíš masařky. Třeba když šel v úplném závěru sám na bránu útočník André Leipold.

S sebou měl další dva spoluhráče a proti sobě jediného beka. V tu chvíli existovalo moře možností, jak situaci vyřešit. Skoro všechny by téměř jistě skončily gólem, jenže Leipold nahrál bránícímu hráči.

Nebo v momentě, kdy šly Pardubice do vedení 1:0, soupeř hned záhy dostal červenou a místo, aby domácí situaci využili definitivně ve svůj prospěch, tak hned z další šance inkasovali na 1:1.

Pardubice mají před sebou pořád spoustu práce, v sobotu večer ale nakonec musela veškerá kritika stranou. Vyhrálo se derby, Pardubice doma „sekly“ odvěkého rivala z Hradce Králové 2:1.

O zmíněných nedostatcích ve hře jako takové Saňák věděl moc dobře, ale chtěl především vyzdvihovat. Z pardubických hráčů byla konečně cítit ohromná touha vyhrát. V osobních soubojích i v přerušené hře před standardkami a rohovými kopy, kdy hecovali tribuny, hlavně tu s vlajkonoši. Bylo jich několik včetně nových cizinců, Saňáka však nejvíc zaujal osmnáctiletý odchovanec Václav Jindra, který nastoupil v základu a pod domácím kotlem byl hodně aktivní.

„Je to náš diamant, který musíme brousit. Přišel a odehrál to derby tak, jako kdyby to dělal každý týden. Aby osmnáctiletý kluk hecoval tribuny, s tím jsem se asi ještě nesetkal. Ale chtěl jsem mušketýry, konečně jsem viděl emoce. Věřím, že to fanoušci ocenili a jsou šťastní jako my,“ doufal Saňák.

Tribuny často roztleskal taky domácí útočník Tomáš Zlatohlávek, který se neustále naháněl se stoperem Tomášem Petráškem. Nakonec vyšel jako vítěz, protože Petrášek dostal v 53. minutě za faul na Tomáše Solila onu zmíněnou červenou kartu.

„Souboje Zlatana s Petráškem mi trochu připomínaly, když na sebe kdysi naráželi Lukáš Hartig v Bohemce s Tomášem Řepkou za Spartu. Rozhodčí za námi byli o poločase v kabině, že je to mezi nimi hodně na hraně, ať to trochu zklidníme, ale nakonec se to vyřešilo samo tou červenou,“ usmíval se Saňák.

Strkanice mezi fotbalisty Hradce Králové a Pardubic.

Nejvíc ale samozřejmě ocenil góly. Ten první pardubický obstaral krásnou střelou pod víko Vojtěch Patrák. Ve 48. minutě dostal dobrou přihrávku na střed pokutového území od rozběhnutého Leipolda z pravého křídla a mohl se jít radovat. „Když derby ozdobí takováhle pěkná akce dovedená až do konce, tak to potěší,“ pochvaloval si Saňák.

Situace se domácím trochu zkomplikovala, když za pár minut hlavičkou z rohu srovnal hradecký Filip Čihák, ten samý hráč ovšem za dalších dvacet minut chyboval po rohu na druhé straně a nabídl vítěznou trefu Kamilu Vackovi.

„Srazily se mi myšlenky, mohl jsem to odkopnout, ale kluci mi zařvali ‚záda‘ a bylo. Moje chyba,“ kál se Čihák. Postaral se o to, že Saňák s kolegy z realizačního týmu budou muset sáhnout do kapsy. Za výhru totiž v týdnu vezmou svůj tým na večeři.

„Kluci nás na ni jako realizák vzali minulý týden, tak my jim to teď oplatíme. Tenhle společný čas bez telefonů potřebujeme, ukazuje se dobrý charakter týmu,“ těšil se Saňák. „Asi si dám nějaký salát. Ne, dělám si srandu, bude to steak s hranolkami, aby se to trochu prodražilo,“ vtipkoval na to konto střelec prvního gólu Patrák.