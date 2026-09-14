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Chance Liga 2026/2027

Hořkost po Lens? Ne, Chaloupek cítil hrdost. Ukázali jsme sílu, řekl v Teplicích

Petr Bílek
  16:25
Hlavičkový souboj mezi Štěpánem Chaloupkem ze Slavie a teplickým Matějem...

Hlavičkový souboj mezi Štěpánem Chaloupkem ze Slavie a teplickým Matějem Pulkrabem. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Fotbalisté Slavie při děkovačce s fanoušky po výhře 2:0 v Teplicích.
Utkání mezi domácími Teplicemi a Slavií na AGC Aréně Na Stínadlech v 8. kole...
Chorem teplických fanoušků před zápasem se Slavií..
Wiktor Nowak slaví se spoluhráči ze Slavie gól do sítě Teplic.
14 fotografií
Zahořklý? Ne, hrdý. Zlomený? Ne, posílený. Slávistický stoper Štěpán Chaloupek si z hořkého vstupu do fotbalové Ligy mistrů s Lens vzal jen to dobré a po nedělním ligovém vítězství 2:0 na trávě „svých“ Teplic hlásil: „Ukázali jsme, že jsme psychicky silní.“

Nebylo pro sešívané snadné sebrat se z kruté porážky s francouzským soupeřem, nad nímž o deseti slavně vedli 2:1, ale po dvou gólech v nastavení bolavě prohráli 2:3.

„Osobně si z toho beru jen to pozitivní. Troufnu si říct, že jsme byli lepším týmem. V první půli jsme mohli vést 2:0 a nikdo by nemohl říct ani píp,“ vrátil se ke čtvrtečnímu entrée do milionářské soutěže. „Cítím hrdost na tým, protože je v něm spousta nových kluků a hrají Ligu mistrů poprvé. Hlavně mladí.“

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I on mezi mladé patří věkem, je mu teprve 23 let, ale zkušenostmi už je mazák. Vždyť se o něj ucházely Benfika Lisabon a Lazio Řím.

„Jsem strašně pyšný, jak to kluci zvládají a jak jsme se po lehké přestavbě dokázali semknout. Tým má obrovskou sílu. Strašně mě to těší. Určitě ze zápasu s Lens máme co brát, protože nám to ukázalo, že sílu máme,“ zopakoval.

Ovšem setřást splín před Teplicemi snadné nebylo. „Bylo to hodně náročné, fyzicky i psychicky,“ doznal rodák z Meziboří. „Po závěru s Lens jsme potřebovali hlavu rychle přepnout na víkend. Věděli jsme, že zápas bude složitý.“

Zvlášť Chaloupek, neboť před přestupem do pražského velkoklubu býval fotbalovým sklářem.

Chance Liga 2026/27

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„Teplice jsou můj druhý domov, ale návraty už jsou trošku jiné. Tým se dost obměnil, i když od mého odchodu neuběhla dlouhá doba. Pokud se nepletu, zůstalo čtyři pět kluků, zbytek je nový,“ spočítal. „S těmi, co jsou tady stále, mám dobrý vztah, jsme pořád v kontaktu. Mám to tady rád.“

I proto, že ho mohl na Stínadlech sledovat větší fanklub než obvykle. „Jsem kousek odsud, měl jsem tady rodinu, kamarády, příbuzné. Všichni, co mohli, dorazili. Což mě těší, do Prahy je to občas přece jen složitější, i tam se ale snaží rodina jezdit.“

Možná se ve středu vydá i do Varnsdorfu, kde Slavia hraje pohár. „Moc variant v sestavě není, jsme bohužel trošku pokopaní. Jsem připravený na další zápas, i kdybych měl hrát nebo sedět,“ neodfrkne si, neboť další obránci N’Guessan, Holeš a Zima jsou na marodce.

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Po návratu z mistrovství světa se ani Chaloupek necítil nejlíp, hlavně fyzicky. Teď však osmigólový střelec z loňské sezony nastupovat musí.

„Sám nevím, proč jsem se do toho tak strašně těžko dostával. Nechtěl jsem hrát v základu, v Ostravě jsem si řekl o střídání. Tělo nebylo připravené a já necítil, že bych týmu odevzdal, co odevzdat mám. Zapracoval jsem na kondici a fyzičce a naštěstí jsem zpátky, kde jsem chtěl být. Cítím se dobře.“

S ním i celá Slavia navzdory slzavému čtvrtku.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 23:5 20
2. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. FK TepliceTeplice 8 4 1 3 15:15 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 8 1 2 5 7:13 5
14. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
15. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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