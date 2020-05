Budějovické fotbalisty čeká utkání s Plzní, ligu chtějí dohrát

„My chceme hrát fotbal, kvůli tomu trénujeme. Ale chápu, pokud jsou některé týmy namočené v boji o sestup, tak mohou brát jakoukoliv možnost, jak se zachránit. To je taktika. Já bych nejednal jinak,“ přiznává generální manažer Dynama Martin Vozábal.



Celky obou lig budou hlasovat zvlášť. Pro dohrání musí být vždy nadpoloviční většina, tedy alespoň devět. Existuje i varianta, že by se jedna ze soutěží dohrávala a druhá nikoliv. Zásadní je také schválení posunu termínové listiny, protože sezona neskončí do 30. června. Hlasování může být velice těsné. Nelze tedy vyloučit, že fotbalová sezona zítra skončí předčasně.

Společně s rozhodováním o dohrání sezony se budou volit i členové nového ligového a kontrolního výboru Ligové fotbalové asociace. Šéf budějovického klubu Vozábal uvažoval o kandidatuře na pozici člena Ligového výboru. Nakonec však kandidaturu nepodal. „Na podnět jiných klubů jsem přemýšlel o kandidatuře. Ale nakonec jsme se rozhodli pro jinou cestu,“ vysvětluje.

2 přípravné duely sehrají budějovičtí fotbalisté před plánovaným restartem ligy. 6 kol zbývá sehrát do konce základní části. Další pak na kluby čekají v nadstavbě.

Fotbalisté i v nejistotě dál trénují. „Hráči mají chuť. Počítáme s tím, že by se liga měla rozběhnout. Pokud se začne, tak chceme být co nejlépe připraveni,“ ujišťuje českobudějovický trenér David Horejš.



Kouč nováčka soutěže věří, že se liga dohraje. „Může se stát, že už se hrát nebude. Počítáme s oběma variantami. Ale připravujeme se tak, že by se na konci května mělo začít. Teď nemá cenu si do hlavy pouštět nějaké negativní myšlenky,“ uvažuje hlavní trenér Dynama.

Tři týdny platil u českobudějovického týmu režim, že hráči sami přijížděli do střediska na Složišti a bez možnosti využití šaten a sprch po tréninku odjížděli opět sami domů. „Pokud chcete kvalitně trénovat, musíte zároveň také kvalitně regenerovat. To nám chybělo. Poslední dny jsme se přibližovali normálu, můžeme se připravovat s míčem a chodit do soubojů, ale pořád to zdaleka nebylo ono,“ hodnotí nedávné období Horejš.

To se však od pondělí mění. Týmy počínaje dnešním dnem mohou využívat konečně i šatny a zázemí stadionu. „Počítáme s tím, že ode dneška už budeme trénovat normálně. Můžeme i do šatny. Jde nám hlavně o regeneraci,“ potvrzuje Vozábal.

Jihočeši se tak už bez větších omezení budou moci připravovat na případný náročný zbytek jara. „Ve spolupráci s kondičním koučem Alešem Kaplanem chystáme fyzickou přípravu tak, aby na tom byli hráči co nejlépe. Dohrání sezony by bylo náročné. Počítáme se dvěma zápasy v jednom týdnu, ale i k tomu nám regenerace chyběla,“ uvádí trenér Dynama.

V případě dohrání sezony bude zajímavé sledovat, jak se jednotlivé kluby zhostily netradiční jarní fotbalové přípravy. „Pro nás všechny je to neznámá věc, nové zkušenosti. Ale nastavili jsme směr a uvidíme až v soutěži, jestli to bylo správné,“ nepředbíhá David Horejš. Dynamo se chce na případný restart zodpovědně nachystat. Do dalšího ligového utkání proti Liberci by měly zbývat přibližně dva týdny, které Jihočeši naplní dvěma přípravnými zápasy. Už tuto středu od 11 hodin by se měli utkat v tréninkovém areálu na Složišti s vítězem třetí ligy Táborskem. O týden později, ve středu 20. května, pak vyzvou na Střeleckém ostrově od 16 hodin Viktorii Plzeň. „Chceme být dobře rozehraní a počítáme s tím, že stihneme dva přípravné zápasy,“ hlásí Vozábal.

České Budějovice po svém návratu do nejvyšší soutěže výrazně ožily po příchodu odchovanců Tomáše Sivoka a Jaroslava Drobného. Právě 40letý brankář ale během pauzy řešil nepříjemné zdravotní problémy. „Jarda byl na artroskopické operaci ramene. Byl to menší zákrok a jsme rádi, že se povedl a Jarda je zpátky v tréninku. Má ještě drobné úlevy, ale je to natolik zkušený brankář, že se dovede připravit na zápasy. Všichni děláme vše pro to, aby byl na případný restart ligy nachystaný. Je to náš klíčový hráč,“ uvědomuje si Horejš.

„Jinak máme tým kompletní. Počítáme jen drobné šrámy, což je běžné,“ dodává trenér.