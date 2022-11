Kladrubský o angažmá v Budějovicích: Šance, ale také zodpovědnost

Dosavadní asistenti nahradili odvolaného kouče Jozefa Webera. Zítra od 15 hodin jejich mužstvo vyzve Zbrojovku Brno. Jihočeši se v tabulce propadli na čtrnáctou příčku, zatímco nováček je pátý.

Jak jste změnu přijal?

Je to rychlé, ale jsem za to moc rád. Před rokem a půl jsem skončil s profesionální kariérou a teď už mám možnost trénovat v lize. Vážím si toho a cítím šanci.

I když je to záskok, tak jste si po kariéře vysnil, že byste jednou mohl Dynamo vést v lize?

Ještě než jsem skončil, jsem ani nevěděl, jestli budu vůbec trénovat. A najednou můžu ovlivnit to, co se bude dít na hřišti v první lize. Zatím čerpám z hráčské kariéry i té krátké trenérské. Koukal jsem pod ruce předchozím trenérům Davidu Horejšovi i Jozefu Weberovi. Díky kamarádovi Juraji Kuckovi jsem mohl být na stáži v anglickém Watfordu. Nějaké trenérské zkušenosti už mám, ale ještě jich tolik není.

Akce pro fanoušky V sobotu hrají kromě fotbalistů ligové utkání doma i volejbalisté Jihostroje. Ti od 18 hodin hostí Ústí nad Labem. Díky akci obou klubů mohou držitelé permanentních karet a majitelé vstupenek zdarma zajít i na druhý sport, než na který mají permanentku nebo lístek. Stačí je předložit na pokladně u vstupu.

Vsadíte v kritických chvílích spíš na poznatky z hráčské kariéry, nebo budete čerpat z té stále začínající trenérské?

Určitě z té hráčské. Také jsem zažil pár výměn trenéra, takže vím, jak to chodí. Z pohledu kouče se snažíme mužstvo připravit trochu jinak.

Můžete to upřesnit?

Nechte se překvapit, nechci to prozrazovat. Ale snažili jsme se uvolnit atmosféru, protože ani pro hráče to není jednoduchá situace. Věřím, že budeme na Brno dobře připravení a uspějeme.

S Lerchem jste byli součástí realizačního týmu hlavního trenéra Jozefa Webera, takže by bylo zvláštní, kdybyste otočili všechno naruby, ne?

To je pravda. Oba jsme poznali hodně trenérů a od každého se snažíme si vzít to nejlepší. Celé to najednou nepřekopeme. Ale snažíme se použít to nejvhodnější, co bude správné pro mužstvo. Věřím, že hráči to na hřišti potvrdí.

Jak máte s Lerchem rozdělené vedení týmu?

Doplňujeme se. Já nemám profesionální licenci, takže je to spíš na Jirkovi. Ale v přípravě na zápas, v taktice i u videa mám prostor.

Lerch bude mít hlavní slovo při rozhodování?

Asi jo. Ale nevnímám to tak, že by jeden byl hlavní a druhý asistent.

Změna trenéra měla být jistě také impulzem pro mužstvo. Cítíte, že i v kabině je něco jinak?

Nechci vůbec hodnotit, jak to bylo za trenéra Webera. My jsme se snažili změnit tréninky v tom, abychom se nesoustředili na složitou taktiku. Zařadili jsme víc her a soutěží. Hrají „mladí – staří“ proti sobě a podobně. Ve středu po tréninku jsem si musel vzít v kabině slovo, protože se mi hrozně líbilo, jak všichni jezdili.

Máte respekt jako hlavní kouč, i když jste s některými hráči ještě nedávno seděl v kabině?

Myslím, že v tom vůbec není problém. Naopak. Oni mě respektují, já je a tak by to mělo být. Nejsem typ, který by se po kariéře otočil o 180 stupňů a zapomněl, že také hrával.

Kromě šance je místo u ligového celku pro vás i velká zodpovědnost. Cítíte už nervozitu?

Vnímám, že je to větší zodpovědnost hlavně v přípravě mužstva. Trénuji také B tým ve třetí lize, kde na videu koukám na způsob hry a standardky, v první lize se řeší každý detail. Soustředím se jen na zápas, nemůžu to dostat z hlavy. Jako hráč jsem to tak neprožíval, protože jsem věděl, že trenéři pro nás vše připraví. Ale baví mě to moc a chci tím takhle žít.

I když je to záskok, tak co když porazíte Brno, vyhrajete na Spartě a vyřadíte Hradec Králové z poháru? Nezůstanete u týmu?

Taky mě to napadlo, ale teď je důležitý zápas s Brnem. Musíme toho uhrát co nejvíce a zbytek je na vedení. Budu rád, když u mužstva zůstanu v jakékoliv roli i dál.

Brno však není lehký soupeř. Nováčkovi se daří, bývalý budějovický útočník Jakub Řezníček je nejlepším střelcem soutěže, liga básní o Michalu Ševčíkovi.

Daří se jim. Viděl jsem jejich zápasy, mají zajímavý tým, dobře poskládaný. Nebude to nic snadného, ale připravíme se tak, abychom uspěli.

V historii klubu se minimálně za posledních 40 let nestalo, že by A tým na podzim doma v lize nevyhrál. Jak to bude letos?

Nechtěli jsme se dostat do situace, že bychom přepisovali historické tabulky. Klukům věřím, že to zvládnou. A snad nás podpoří i fanoušci. Věřím, že jich přijde co nejvíc, podpoří nás – a pak si můžeme dát společně vítězné pivo.