Bod z přestřelky. Na tohle lidi chodí, řekl Jarošík po duelu v Brně

„Byla to přestřelka, lidem se to muselo líbit, trenérům asi ne, ale na tohle diváci chodí. Po obrátce byla Zbrojovka lepší, naše obrana její šance odvracela silou vůle, takže bod bereme,“ byl spokojený teplický trenér Jiří Jarošík.

Na vedoucí trefu teplického Roberta Jukla domácí odpověděli brankami Musy Alliho a Michala Ševčíka, v nastavení stihl vyrovnat Tomáš Kučera. „Ten gól nám hrozně pomohl,“ vypíchl kouč.

Krátce po přestávce Teplice daly dokonce třetí branku z kopačky Gninga po dalších nesrovnalostech v zadních řadách Brna, ale sudí Batík jej po konzultaci s videorozhodčím kvůli ofsajdu odvolal. Podzimní objev ligy se tak gólově tentokrát neprosadil. „Ale vidíte, že jak to má do tahu, čelem k bráně, je hodně nepříjemný. Umí to zaseknout, obejít hráče doleva i doprava. Dnes si to dával hodně na levou, kterou nemá tak dobrou, ale jinak z brejků opět hrozil. I když vypadal, že už nemůže, pomáhal dokonce i dozadu. Je to komplexní hráč,“ chválil kouč.

Zatímco Brno mělo co dělat s Gningem, Teplice proháněl jiný Afričan. Nigerijec Alli se navíc zapsal i mezi střelce. „V první půli jsme mu nechávali hodně prostoru, ale byl to i terén pro něj. Je to lehký hráč, doslova tam lítal a dělal nám probléme. Ve druhé půli jsme hráli trošku níž, neměl už tolik místa, zdvojovali jsme ho. Ale i tak odehrál výborný zápas,“ smekl trenér.

Vymazat se naopak Teplicím podařilo bývalého skláře Jakuba Řezníčka. „Výborně zahrál Knapík, proto nic neměl. Řezníček potvrdil svoje kvality, ale Knapík předvedl výborný výkon a dá se říct , že ho vymazal,“ ocenil Jarošík.

Zatímco žlutomodří bod brali, pro Zbrojovku to byla ztráta. „Byl to zápas atraktivní pro diváky, ale ne pro mě. Ubránili jsme sice vypracované teplické akce, ale dostali jsme dva góly po našich chybách. Proto jsem velmi zklamán,“ neskrýval brněnský trenér Richard Dostálek. Teplice se Zbrojovkou neprohrály čtvrtý soutěžní duel za sebou, ale současně v Brně protáhly čekání na ligové vítězství na čtyři utkání. „Oba týmy se snažily hrát fotbal, i když to nevyšlo, hrály na výhru, to má asi fanoušek rád,“ myslí si teplický kouč.

V základní sestavě tentokrát vynechal záložníka Daniela Filu, brněnského odchovance a posilu ze Slavie. „Nebral jsem to tak, že by tu mohl mít větší motivaci. Teď dostal třikrát šanci v základu a na další si musí počkat a chytit ji za pačesy!“ Úplně mimo hru zůstal i podzimní objev sklářů Jakub Urbanec. „Má zdravotní trable, což mě mrzí, protože to je teď na podzim jeden z našich nejlepších hráčů. Snad se brzy vrátí,“ věří trenér. Po reprezentační pauze Teplice hostí v neděli 2. října Pardubice.