Zbrojovka není poslední pouze o skóre. Jedná se o Machálkovi

„Situaci intenzivně řešíme. Jakou formou, na to nám nechte čas. Zabýváme se tím, ale nedovedu říct, kdy a jaký budeme mít výstup,“ řekl v neděli odpoledne sportovní manažer klubu Tomáš Požár.

Jednání vyvolala sobotní porážka Zbrojovky 1:2 s Pardubicemi. V souboji nováčků Brno inkasovalo dvakrát během tří minut na začátku druhého poločasu, a až v nastaveném čase snížil Ondřej Pachlopník.

„Domácí si za první poločas, v němž byli aktivnější, vítězství zasloužili,“ konstatoval Machálek, jemuž ve druhé půli, ve které padly všechny tři góly, vadily individuální chyby. „Vstoupili jsme aktivně do druhého poločasu. Problém je ten, že jsme udělali dvě nevynucené chyby. Bariš uklouzne a Šural nepokryje hráče na zadní tyčce, a pak jim Šural nachystá hřebík do rakve. Těžko se pak vracíte do utkání. Byli jsme potom aktivnější, vyšla nám střídání, Hladík s Růskem nám hru zvedli. Jenom jsme snížili a nestačili jsme vyrovnat,“ shrnul trenér Zbrojovky svůj pohled na klíčové fáze zápasu.

Přišly poté, co měl po změně stran nadějnou střeleckou pozici Růsek. Svoje zakončení však namířil pouze do brankáře.

Ještě větší šanci měl v samotném úvodu utkání Pachlopník, jehož střela skončila na břevně. Celkově byl ale Machálek s první půlí, do které poslal po delší době i Ondřeje Vaňka, nespokojen.

„Měli jsme několik zajímavých situací, které jsme nedohráli do konce. Pak jsme vyklidili střed pole a hráli jsme hru, která domácím vyhovovala. Mají velmi dobře poskládané presinkové bloky. Začali mít všechny odražené míče a dostali se do převahy. V prvním poločase byli domácí jednoznačně lepší,“ uznal.

Rozhýbat hru se pokusil 17letým záložníkem Davidem Jamborem, pro něhož byl v sobotu druhý poločas prvním celým poločasem v nejvyšší soutěži. Poslal ho na hřiště místo defenzivně laděného středopolaře Jana Sedláka, který měl žlutou kartu. Navíc stáhl Vaňka.

Efekt se nedostavil, Zbrojovka má z jedenácti kol na kontě dál jen jednu výhru. „Musíme se zvednout a zapracovat zejména na psychice,“ pronesl Machálek vzhledem ke středečnímu domácímu zápasu proti Slovácku. Největší problém vidí v psychice hráčů.

Není vyloučeno, že ji bude zvedat už jeho nástupce.