21 střel, 0 bodů. Ani letošní ofenzivní rekord Teplicím nepomohl

Halinský: Trochu hezčí porážka. Plzeň překvapíme Na první ligový gól čekal do svého čtyřicátého startu v nejvyšší soutěži, radost z něj však fotbalovému stoperovi Denisi Halinskému zkazil výsledek zápasu. Jeho trefa jen zmírnila porážku Teplic v Mladé Boleslavi 1:2. „Hodně lidí na mě tlačilo, že už musím dát nějaký gól, tak mi to snad pomůže. Ale určitě bych to vyměnil za tři body,“ měl smíšené pocity 21letý obránce, jenž v zimě přišel do Teplic ze Slavie. Teplice, 13. 1. 2025, trénink fotbalistů FK Teplice. Denis Halinský, nová posila. V Mladé Boleslavi skláři působili aktivně, ale čerstvý domácí rekrut Aleš Mandous zamkl svou branku. „Už jsem si říkal, že i kdybychom hráli do večera, gól nedáme. Takhle ten výsledek vypadá trochu líp, Mandy mi po zápase hned říkal, že jsem mu zkazil čisté konto. Je to skvělý gólman a formu si přenesl i do Mladé Boleslavi,“ ocenil výkon posily ze Slavie. Chyby hledal hlavně ve vlastních řadách. „Jednoznačně jsem postrádal klid v koncovce. Proti týmu, který hrál evropské poháry, jsme měli hodně šancí a je velká chyba, že je nedokážeme proměňovat,“ štvalo mládežnického reprezentanta. Na roli vůdce teplické defenzivy si v jedenadvaceti zvyká, navíc stoperskou dvojici utvořil s Daliborem Večerkou, což je stejný zelenáč jako on. „Vždycky jsem hrál s mladými stopery, s Véčou se známe z repre, nevidím v tom problém.“ Horší to je s jarním teplickým rozjezdem, po dvou kolech má tým bod a před sebou domácí partii s Plzní. „Není třeba dávat hlavu dolů, doma jsme silní, Plzeň můžeme překvapit!