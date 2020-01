Matějovský si asi přetrhl achilovku, Boleslav je před ligou bez osobnosti

Pátý tým nejvyšší soutěže během několika desítek hodin přišel o dva své stěžejní hráče. Nejenže v Moskvě podepsal kontrkt s Dynamem desetigólový nejlepší ligový střelec Nikolaj Komličenko, ale ještě se zranil kapitán záložník Marek Matějovský.

Bez kontaktu s protihráčem, hned v 8. minutě utkání s Dunajskou Stredou při semifinále maltského turnaje, 38letý veterán špatně došlápl a skácel se k zemi. První diagnóza? Přetržená achilovka, což by znamenalo dlouhou pauzu.

Přímo od hřiště odvezla Matějovského sanitka s houkačkou do nemocnice. Mladá Boleslav musela samozřejmě svůj zápas dohrát, slovenského soupeře porazila 5:0 a postoupila do pondělního finále proti Zbrojovce Brno, ale zároveň čekala na zprávy ze špitálu.

Zimní přestupy a hostování v prvoligových týmech

„Na hřišti nás to poznamenalo. Marek Matějovský je náš klíčový hráč, kapitán. Všichni k němu chováme obrovský respekt, a je strašně znát, jestli na hřišti je nebo není. Mára drží tým pohromadě, v Boleslavi je legenda. Nám útočníkům budou chybět jeho nahrávky dopředu a mužstvu celkově bude chybět jak hráč,“ hlesl útočník Jiří Klíma.

Trenér Jozef Weber je smířený s tím, že bude pro Mladou Boleslav hledat novou krev, aby nahradil odcházející opory. Smlouvu v Moskvě podepsal Komličenko, do Turecka už mu odešel Muris Mešanovič. Nahrazení Matějovského přijal jen jako další obtížný úkol, před kterým stojí. I když radost z něho rozhodně neměl...

Spartě se vrátil Dočkal a zdolala Ústí, Slavia znovu nevyhrála sobotní přípravné zápasy

„Dlouhodobě jsme si připravovali Lukáše Budínského. Rok jsme o jeho příchod z Karviné bojovali. Kupovali jsme ho s tím, aby v nějakém horizontu nahradil Máru, o což se pokusíme, i když měl Mára fantastickou sezonu,“ podotkl boleslavský kouč.

Přestože přetržená achilovka – pokud se první zprávy potvrdí – by přinesla dlouhou rekonvalescenci, věří Weber, že se Matějovský ještě pokusí zabojovat o návrat. Že v sobě ještě najde chuť prodloužit si kariéru. „Mára je silný. Věřím, že se k nám brzo vrátí. I když nejsem majitel klubu, tak si myslím, že v něm Mára jako Boleslavák bude doživotně. A jestli by měl jít trénovat dorost, být vedoucím nebo to ještě zkusit, tak já bych mu navrhoval to zkusit. Nemusí se nikam vracet, protože on nemusí nikam odcházet. Všichni budeme připravení mu maximálně pomoct, pokud bude chtít, což jsem přesvědčený, že bude,“ pravil Weber.

To je však hudba vzdálené budoucnosti. Zatím vedení Mladé Boleslavi pracuje s tím, že pokud by se černý scénář potvrdil a Matějovský by musel na operaci, poletí hned zítra ze soustředění na Maltě domů. A liga se znovu rozběhne 14. února, kdy právě Boleslav hraje páteční předehrávku 21. kola na hřišti Bohemians.