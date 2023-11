Zdržovali jsme jako každý, řekl sparťan Panák. Priske nechápal lavičku Baníku

„Při tom předchozím rohu mě hlídali osobně, pak už ne. O to jsem to měl jednodušší. Stačilo si najít balon. Birma (Birmančević) to dobře kopl.“

Ostravští fotbalisté byli zejména do přestávky výrazně lepší. Jenže gól nedali.

„Bohužel v koncovce nejsme efektivní,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapal. „Nemůžeme se prosadit, ale hráčům nemám, co vyčítat. Nepouštěli Spartu do vážnějších situací, až na tu standardku a jeden brejk. Hráli jsme nátlakově, co jsme chtěli, akorát bez gólového úspěchu. Škoda, nejméně na bod jsme měli, možná jsme sahali i po třech a teď jsme smutní, protože nemáme nic. Byl to ale výborný zápas před skvělou kulisou.“

Sparťané měli za sebou náročný čtvrteční duel Evropské ligy v Glasgow, kde prohráli s Rangers 1:2. Jejich trenér Brian Priske se na to ale nevymlouval.

„Musíme si uvědomit kde a s jakým soupeřem jsme hráli,“ prohlásil. „Baník je dobrý tým, měli jsme k němu respekt. Ale v některých ohledem náš náročný program měl na náš výkon dopad. To však nemá být omluva a ani není. Máme dobrý celek, s tím si musíme poradit, i když hodně našich hráčů zažívá poprvé, že hrají uprostřed týdne a pak od nich očekává nejkvalitnější výkon znovu i v neděli.“

Dodal, že v první části sezony se s tím vypořádávali velmi dobře. „Nyní mezi reprezentačními pauzami už to tak dobré nebylo, ale musíme ještě nasbírat energii na zbývajících šest zápasů v tomto roce,“ uvedl Priske.

Sparťané si hodně pomáhali poleháváním, kouskováním hry. Třeba střídající Haraslín odmítl opustit hřiště nejkratší cestou, ale pobíhal po hřišti, načež zamířil na druhou stranu ke střídačkám. Rozhodčí Petřík nechal jeho počínání bez povšimnutí.

„Zdržovali jsme tak jako každý,“ prohlásil Panák, „Příjeli jsme tady pro tři body. Máme v nohách dvaadvacátý zápas sezony nebo kolikátý, pro nás to je docela složité. Pro Ostravu to byl zápas roku a pro nás není úplně jednoduché hrát pořád stejně, jak chceme, po tom, co jsme ve čtvrtek nastoupili v Glasgow před padesáti pěti tisíci diváky.“

Ostravským nepomohli ani domácí příznivci, jelikož kvůli dýmovnicím nebylo na hřišti vidět a sudí musel v 70. minutě střetnutí zhruba na čtyři minuty přerušit.

„Přerušení bylo hodně,“ potvrdil Pavel Hapal. „Byly tam ty dýmovnice, ale i Sparta utkání natahovala fauly, nechci říct zdržováním, i když dostali kartu...“ Tu uviděl v závěru brankář Vindahl váhající s výkopem.

Hodně emocí bylo na hřišti, leč i mezi střídačkami. Do výměny názorů se dostali asistent trenéra Sparty Luboš Loučka a vedoucí ostravského celku Tomáš Bernady. Oba dostali žlutou kartu.

„To napětí nepřekročilo rámec,“ řekl trenér Hapal. „Taková utkání bývají většinou vyhecovaná, ale nemám pocit, že by bylo něco za hranou.“

Brian Priske a Tomáš Bernady si po zápase už v klidu něco vyříkávali.

„To, co se dělo dneska mezi střídačkami, zažíváme v poslední době skoro při každém utkání v nejvyšší české soutěži,“ uvedl Priske. „Proč tomu tak je, na to nemohu odpovědět, ale občas se mi zdá, že chybí více respektu. S vedoucím týmu soupeře jsem řešil, že by ze své pozice neměl mluvit na hráče protivníka. V prostředí, z něhož pocházím, se to neděje.“

Priske však souhlasí, že emoce k fotbalu patří. „Je jasné, že lidé na střídačkách se rozčilují, když sudí nařídí proti nim trestný kop, nebo dá kartu. Pyšný ale nejsem ani na některé své momenty v průběhu utkáním, když je vidím zpětně.“