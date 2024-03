Nikdy se nevzdávám, reaguje Hapal na kritiku. Hráčům nemám moc co vytknout

Naštvat své příznivce umějí fotbalisté ostravského Baníku v této sezoně dokonale. Návštěvy neklesají pod sedm tisíc diváků, na dnešní duel s Olomoucí jich přišlo téměř deset tisíc, leč vítězství nepřichází.

Baník na svém stadionu nezvítězil poosmé za sebou, od 23. září...

„Víme, že lidé od nás doma čekají tři body. Někdy vám možná odpustí, že nehrajete dobře, ale chtějí vidět mužstvo vítězit,“ řekl ostravský trenér Pavel Hapal. „Děláme vše pro to, abychom už konečně uspěli. Hráčům nemám, co vytknout. Až na koncovku. Hrozně se nadřeme na šanci a když ji máme, zahodíme ji. Hlavně v první půli jsme jich měli několik, ale soupeř nás potrestal z ojedinělé akce.“

Z tribun se ozýval pískot a ve druhé půli někteří fandové skandovali: „Hapal ven!“ Po utkání si hráči museli vyslechnout kritiku pod kotlem.

„Je to názor fanouška, respektuji to, nicméně jsem člověk, který se nikdy nevzdává. A pokud se nic nezmění, vzdávat se nebudu. S celým mužstvem budu bojovat dál, dál a dál,“ prohlásil Hapal. „Příjemné to není, ale zbraně neskládám a ani teď je nesložím.“

Ostravský útočník Filip Kubala upozornil, že pokud fandové útočí na trenéra, je to výsledek celého týmu. „Můžeme za to my,“ zdůraznil. „Vždy, když se odvolá trenér, tak za to mohou hráči, protože nepodávají potřebné výkony, nemají výsledky. My ale za trenérem stojíme. Budeme bojovat dál.“

Poprvé někteří diváci odvolávali kouče v 56. minutě, když stáhl z hřiště ofenzivní hráče Matěje Šína a Davida Buchtu. Místo nich poslal útočníka Jiřího Klíma a stopera Filipa Blažka.

Jenže to mělo své opodstatnění.

„Přešli jsme do tříobráncového systému a Bláža (Blažek) pomáhal se zakládáním útoků. Byl to záměr, ne že bychom šli bránit, to určitě ne,“ vysvětloval Hapal.

Pískot se z tribun ozýval už v první půli. „Hráč by měl být odolný, když na něj někdo píská. Snažili jsme se utkání otočit, ale chyběl nám postupem času klid a přesnost, nebylo to pískotem,“ uvedl Hapal.

„V Baníku to je psychický náročné, když dvacet minut tlačíte Olomouc a někteří začnou pískat po jedné špatné přihrávce,“ řekl Kubala. „Náročné to měli i hráči Sparty, když nevyhrávali titul. Tak to ve velkých klubech je. My si na to musíme zvyknout. Síla mužstva se ukáže, když se za nepříznivého stavu pod tlakem fanoušků nepo...“

„My ale tím, že máme mladý tým, jdeme sezonou nahoru dolů, nemáme takovou výkonnost, abychom udrželi nějakou šňůru vítězství, či neproher, a to jde vidět na výsledku.“

Ostravští zůstali pátí, ale nevyužili příležitosti přiblížit se na jediný bod čtvrtému Slovácku, které doma podlehlo Jablonci 0:1. „Vždy někdo klopýtne a my neuděláme ten krok, abychom se na něj dotáhli, anebo jiným odskočili,“ povzdechl si Hapal.

„Ta příležitost přiblížit se mužstvům pod námi nás motivuje, ale přijde zápas, kterým se můžeme dotáhnout a ten krok neuděláme,“ dodal Kubala. „Je to už asi počtvrté popáté za tuto sezonu. Jsme z toho zklamaní.“