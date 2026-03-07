Skuhravý po divočině s Boleslaví: Krmenčíka trestá pánbíček, Barátovi ubližuji

„S Alešem jsme spolupracovali v Dukle, oba dva chceme ukázat, že to jde i fotbalem. Oba víme, že to bolí, oba jsme si to prožili. Základem musí být herní odvaha a dnešní zápas přinesl spoustu pozitivních věcí i kokotin,“ hodnotil trenér Slovácka Roman Skuhravý střet se svým někdejším kolegou z pražské Julisky Alešem Majerem, který neměl vítěze.
Bez dvou čtyřicet střel, množství šancí. Diváci se bavili, co vy?
Euforie, kterou oba týmy zažívaly díky předchozím výsledkům, skýtala příležitost pro parádní utkání. Každý chvilku tahal pilku. My jsme byli režiséři v obou vápnech. Vypracovávali jsme si šance a soupeři jsme je nabízeli. Nejvíce si vážím, jak jsme zareagovali na výsledek 1:2. Hráči předvedli v posledních dvaceti minutách hru, jakou bych si přál, aby se moje mužstvo prezentovalo. S lepší defenzivou a větším sebevědomím, než jsme měli od 30. do 60. minuty, kdy jsme měli strach vyhrát.
V závěru jste Boleslav drtili a mohli klidně vyhrát i 5:2. Jste naštvaný, že to nevyšlo?
Jsem životní realista a dnes to tak mělo být. Střetly se dva týmy, které chtěly hrát fotbal. Už se nám to stalo předtím s Baníkem. Nechci říct, že bod beru, ale je tam a nemá mysl být negativní. Je důležité využít materiál ze zápasu a hráčům ukázat, co funguje a co ne. Pasivita je největší nepřítel vědomého fotbalu.
Pasivní jste byli i při bránění Solomona, který střelou zpoza vápna srovnal na 1:1, že?
V poločase jsem klukům říkal, ať jsou v defenzivě odvážní. Dávali jsme si fóra, nemohlo to dopadnout jinak, než že si to třikrát posune a takhle to proti sluníčku trefí. I tam vidíte herní odvahu. Měl jsem x stoperů, kteří viděli pohyblivého a dynamického Afričana a propadli panice. Přitom je to tak strašně jednoduché, protože jsou dobře čitelní. Fotbal je o chybách a my jsme jich pár udělali, proto skončil zápas 2:2.
Krmenčík mohl jako střídající žolík dvakrát udeřit. Neříkáte si, že útočník jeho kalibru by měl alespoň jednu možnost proměnit?
Mrzí mě, že Krm není odměněný za svoji práci. Zase měl dva čisté brankové příležitosti. Mám ho rád, dře, je připravený, to vidíte. Ale dám ho od začátku a je to šlendrián. Něco ho trestá a fotbalový pánbíček mu říká: Kámo, dnes ještě ne. Vydržíš, nebo se na to vykašleš? V takové fázi jsme teď s Krmenčíkem. Věřím, že to společně přebijeme a přijdou góly v nejklíčovější moment, kdy to budeme potřebovat.
Ani minutu znovu nedostal mladý Daniel Barát, o něhož prý stojí půlka ligy. Vážně to nejde?
Je to pro mě obrovské trauma. Vím, jaký má potenciál, talent, hodnotu pro klub. Dva týdny zpátky jsem si to omlouval, že má rozbitou hlavu. Teď už ji rozbitou nemá. Jsem férový trenér a ukázaná platí. Máme konkurenční prostředí a kór v ofenzivních pozicích. Určitě se dočká, ale nevím kdy. Trápíme mě to, protože zápasy potřebuje, ale jsou věci mezi nebem a zemí, které jsou nadřazenější momentální kariéru Baráta.
Můžete být konkrétnější?
Hrajeme o život. Přemýšlím o typologii soupeře, kdo se by se hodil, levák, pravák, rychlostní hráč... Je mi to líto. Ubližuji tomu chlapci. Vím to.
Po zranění z úvodního jarního kola byl už na lavičce Daníček. Byl připravený, nebo jen jako morální podpora?
Celý týden plně trénoval a vypadal velice dobře. Obrana funguje, šestky střídavě oblačno. Ještě jsem ho do zápasu nedal. Bál jsem se trošku tempo fotbalu s Boleslaví, aby se něco nestalo.
Daníček je ale podle vás i útočník, ne?
Byl na klíčový zápas s Plzní a jestli ještě někdy bude útočník, to se uvidí. Třeba příští utkání na Spartě.