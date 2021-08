Nigerijský orel, co nejde chytit. Zrodila se v české lize nová hvězda?

Sleduje liga zrození její nové hvězdy? „Věříme tomu. Je v něm obrovský potenciál,“ říká trenér Dynama David Horejš. „Pro Budějovice je to velmi dobrý tah,“ doplňuje olomoucký kouč Václav Jílek.

Ačkoli se i minulý víkend proti Baníku blýskl úchvatným gólovým sólem, defenzivu Sigmy 186 centimetrů vysoký hroťák s dredy zjevně zaskočil.

„Byl velice nepříjemný - rychlý, silný. Trošku nás kvalitou překvapil. Nejlepší hráč Dynama. Měli jsme s ním velké problémy,“ uznal Václav Jemelka, člen širšího reprezentačního kádru, jenž v minulé sezoně naháněl podobně vybavené útočníky na hostování v belgické Lovani.

Fortune Akpan Bassey

„Předvedl nadstandard, nemohli jsme ho chytit,“ dodal Jílek. „Říkal jsem to v poločase: Víme, že je individuálně vybavený, ukázal to už proti Baníku, kdy se fantasticky prosadil. Je na tom rychlostně velmi dobře, musíme na to reagovat. Když přebírá balon, nemusíme tam být první, ta situace může končit i taktickým faulem. To se nepodařilo ne jednou, ale dvakrát. Zlobil nás hodně celý zápas.“

Na Basseyho výkonu byla jen jedna kaňka - že nepřidal víc gólů. Kromě jedné trefy si připsal ještě krásný předfinální pas u druhé branky, když pláchl Jemelkovi. Ale také zahodil dvě velké šance. V úniku od půlky hřiště s míčem přesprintoval trojici sigmáků, leč zakončil jen do brankáře Macíka.

V závěru půle zase utekl oběma stoperům Olomouce, ale z half voleje v čisté šanci minul branku.

Mohlo být 3:0...

A ve druhé půli, když si ve vápně šikovně přehodil Poulola a tvrdě pálil z voleje, to mohlo být 4:1, jenže gólman Macík předvedl úžasný zákrok nohou a Olomouc se nadechla k báječnému finiši. „Poulola si přehodil výborně. Škoda… Ale i 3:1 jsme měli udržet, byť se nastavovalo strašně dlouho,“ litoval českobudějovický zadák Martin Sladký, jenž měl jinak pro Basseyho jen slova chvály. „Hrál dva zápasy a hrál skvěle. Zapadl do kabiny, snaží se mluvit i česky. Není s ním problém v komunikaci, je v pohodě.“

A Horejš přidává: „Byl jednoznačně nejlepším hráčem na place. Kdyby proměnil všechny šance, tak bychom ho asi za týden neměli. Pracuje skvěle v tréninku, o příležitost si řekl. Pro mužstvo je platný, odvedl spoustu práce, s Jemelkou i Poulolem vyhrával všechny hlavičkové souboje, těžili jsme toho. Kdyby proměnil ještě aspoň jednu šanci, byli bychom šťastnější.“

Sní o Premier League

Jak Dynamo vlastně na Basseyho přišlo? Odchovance Royal Force Academy a poté hráče Eagles Wings do Česka přivedli před třemi roky Bohemians 1905, kde se však neprosadil. Ve třetí lize nasázel za Olympii Radotín 24 gólů a řekl si o smlouvu ve druholigovém Ústí nad Labem.

„Je to hráč, který jen nečeká v šestnáctce, že mu někdo šanci vytvoří a on pouze doklepne balon,“ popisoval ho tehdejší trenér Ústí Aleš Křeček. „Umí si příležitost sám připravit, je silný v osobních soubojích, hraje dobře zády k brance.“

Bassey byl za profismlouvu na severu Čech vděčný. „Jdu za svým snem a jsem šťastný, že můžu být v Ústí.“ Při zemi se však nigerijský orel, jehož loni ještě Dynamo pustilo hostovat do Vlašimi, nedrží. „Sním o anglické Premier League a Chelsea. A mým vzorem je Robert Lewandowski z Bayernu, je podobný typ jako já.“

Odvážná slova? Uvidíme.