Hanousek chválí novinky: Lidi jdou na fotbal a ne na dvouminutové střídání

Proč? Jiří Kureš, předseda tuzemské pravidlové komise, po úterním semináři o úpravách fotbalových zvyklostí prozradil, že o důkladnější školení napříč profesionálními kluby moc velký zájem nebyl.

„Povědomí o pravidlech je nižší, než bychom si představovali,“ uvedl. „Školíme kapitány a trenéry. Některé kluby navíc mají požadavek vlastního školení všech hráčů,“ pravil Kureš s dodatkem, že pod výrazem „některé kluby“ se skrývají pouze dva: Sparta a Plzeň.

Možná i proto má šestadvacetiletý sparťanský obránce takový přehled. „S novinkami víceméně souhlasím. Fotbal se posouvá a neduhy pravidel je třeba vychytat,“ řekl Hanousek.



Změn, které platí od začátku července, je celkem pětadvacet (o deseti nejzásadnějších z nich čtěte zde). Za nejlepší považuje dlouhovlasý bek úpravu týkající se střídání – fotbalisté musejí opouštět hřiště nejkratší cestou u nejbližší postranní čáry.

„To mi přijde super,“ kývl Hanousek. „Na konci se nebude natahovat čas tím, že hráč, co hraje u střídačky, zničehonic odběhne úhlopříčně na druhou stranu. Tohle je asi nejlepší nové pravidlo, co se mohlo udělat. Lidi jdou na fotbal a ne na to, jak se dvě minuty střídá,“ prohlásil a vyzdvihl ještě jednu novotu.

„Rozehrávkou od brankáře také některé týmy občas natahovaly čas. Navíc proč by se nemohlo rozehrát nakrátko, i když tím podstupujete riziko, že ztratíte míč hned u branky. Ale je to dobře pro týmy, které chtějí hrát fotbal a ne to jen kopnout dopředu,“ dodal.