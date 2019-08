Zlín hledá posily. Padají jména, něco hratelné je, něco není, říká Csaplár

„Padají jména. Něco hratelné je, něco není,“ doplnil Csaplár ve středu.

Do pátečního domácího utkání proti Teplicím si však musí vystačit se stávajícím kádrem.

„Nějaká jednání jsme vedli, ale nic není před uzavřením. Uvidíme, jak dopadnou naši zástupci v evropských pohárech. Ohlížíme se i do zahraničí,“ upřesnil generální manažer zlínského klubu Zdeněk Grygera. „Teď se soustředíme na Teplice.“

Csaplár by rád získal jednoho hráče do každé řady s výjimkou brankáře. Prioritou je pozice defenzivního záložníka.

Zlín - Teplice Utkání budeme sledovat podrobně v pátek od 18:00

„Tenhle post nás bolí nejvíce. Můžeme tam vrátit Hlinku, ale na stoperovi mu to jde. S Buchtou jim to ladí,“ naznačil Csaplár, že by nerad sahal do složení tříčlenné obrany, kterou doplňuje zleva Ukrajinec Azackij.

„Také chceme zdvojit Tomáše Poznara,“ zmínil Grygera zlínskou jedničku na hrotu.

Příchody by přitom měly vyvážit odchody. „Čtyři kola ukázala, s kterými hráči nemůžeme počítat,“ řekl Csaplár, aniž konkrétně jmenoval ohrožené hráče.

Přestupové období končí 8. září. Klub ale zatím nikoho nehodlá pouštět. Alespoň ne dříve, dokud se neuzdraví marodi. Do derby nezasáhli Čanturišvili, Podio, zápas navíc nedohrál Matejov.

„Jsou to víceméně stejná zranění – třísla, břišní svaly, úpony,“ prozradil Csaplár.

Zatímco exekutor standardních situací Podio už ve středu trénoval naplno, Matejov s Čanturišvilim mají vlastní regenerační program a jejich dnešní start je málo pravděpodobný.

„Už před Slováckem mi Vakho a Podio říkali, že si vezmou prášek a budou hrát. Odpověděl jsem jim, jestli se nezbláznili. Dostali čas na stoprocentní doléčení,“ prohodil Csaplár.

Úplně fit ještě není ani útočník Železník, který si hned v úvodním přípravném utkání pochroumal koleno.

Přes veškeré zdravotní trable potřebuje Zlín dnes zabrat. Tři těsné porážky 0:1 ho přitlačily ke dnu tabulky.

„Tři body jsou málo,“ uznává Csaplár, který si zatím jedinou vítěznou radost ve Zlíně užil jen v předchozím domácím zápase proti Liberci.

„Klub mě angažoval s tím, že zkusíme hrát náročný fotbal. Někam jsme se dostali, ale potřebujeme ještě více posunout hru. Základ je, ale chybí nám detaily v kvalitě a štěstí v zakončení,“ míní Csaplár.

Body z pátečního utkání by situaci ve Zlíně jistě zklidnily.