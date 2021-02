Guľa ocenil Brno: Sympatický výkon, proto je naše výhra obrovsky cenná

Nervy měl až do konce, těsné vedení nicméně jeho svěřenci v Brně uhájili. Potvrdili pozici favorita, připsali si druhé vítězství po sobě a udrželi se na dostřel pátému Liberci.

„Soupeř předvedl sympatický výkon, ale máme důležité čisté konto a podstatnou výhru, díky níž se můžeme lépe soustředit na úterní pohár i další zápasy,“ podotkl Guľa, jehož mužstvo v osmifinále MOL Cupu vyzve druholigový Hradec Králové.



Jaké to pro vás je vítězství? Šťastné, ubojované?

Cenné, jelikož proti nám stál silný soupeř a byl tu i velmi nepříjemný terén. Proto bylo podstatné, abychom hned dobře vstoupili do zápasu, což se nám myslím podařilo pár šancemi, které v první půli přišly, i když se je nepodařilo proměnit. Důležité pak bylo, abychom drželi tempo i v druhé části.

V té se prosadil Jean-David Beauguel. Opět byl v základu, opět skóroval, je pro vás nyní útočnou jedničkou?

Bavíme se o tom po každém kole a kluci to také musí dokazovat v tréninkovém procesu. Beauguelovi ten gól pomohl, stejně jako celému týmu. Kobra (Zdeněk Ondrášek) ale dobře reaguje, měl tam také tutovku. On se nezdá, ale my jsme o něm přesvědčení. Potřebujeme být silní každý zápas, myslet dopředu. Timing ale je teď lepší pro Beaugela. Jeho totiž krize zasáhla na začátku roku a potřeboval čas se dostat nazpět.

Měli jste obrovskou územní převahu, míč stále na kopačkách. Nečekáte ale více příležitostí a střeleckých šancí?

Vždy chcete víc. Je to ale závislé na hráčích, jak jsou sebevědomí a jakou máte sérii. Věřím, že s výhrami budeme hrát i s větší lehkostí, na druhou stranu vás ztráty bodů brzdí. Dnes to taky ovlivnil terén, protože nahrával kompaktnosti a houževnatosti Brna. Na 1:0 je to stále otevřené a soupeř v závěru riskoval. Na druhou stranu je cenné, že umíme vyhrát i jen o gól a jde z toho cítit síla týmu. Jsem ale přesvědčený, že časem budeme gólovější, protože kluci rostou.

Čekali jste od Brna až tak kompaktní blok?

Nebyl až tak hluboký, ale domácí vytlačovali obranou naše hráče ven. Čekali jsme i variantu se třemi stopery, ale asi měli zdravotní problémy a zvolili 4-4-2. Měli jsme tam ale i v první půli dobré šance. Někdy zápas otevřete hned ze startu, někdy musíte tvrdě pracovat, dokud ten zápas nezlomíte. Toto je obrovsky cenné vítězství, že naše mužstvo neopustilo plán, drželo se jej a udělalo maximum k ocenění Limby vítězstvím.



Zmínil jste Davida Limberského, jenž odehrál 400. ligový zápas. Máte k tomuto číslu i jeho osobě respekt?

To je samo o sobě takový úspěch, že jej není třeba komentovat. David má úžasnou stabilitu výkonů, obzvlášť v klubu, kde jste neustále pod drobnohledem a tlakem úspěchu. Toto jen znásobuje jeho kvalitu, jeho nastavení myšlení a lásku k fotbalu.

Bude teď pokračovat vítězná série, která se od Plzně víceméně očekává?

Věřím, že ano. Je to ale dál o práci, pokoře a týmu. Ten je fajn nastavený a jsem přesvědčený, že to velmi dobře zvládneme i v poháru a pak se Sigmou doma. Koncentrace musí směřovat na pracovitost a dobré mentální nastavení. Terény navíc teď nejsou jednoduché, takže je teď spíš podstatné být namakaní a vytrvalí. Cítím, že naši kluci za tím jdou, získávají to správné nastavení a že to budou potvrzovat.

Zbrojovka se opět potýká s koronavirovou nákazou. Je to pro Plzeň varovný prst?

Nejsem až takový prorok. Je to nepříjemné pro každého, Sparta je v karanténě… Někdy to ale neovlivníte, přestože jste disciplinovaní, dodržujete všechna opatření. A nevyhne se vám to taky. Věřím, že všichni budou v pořádku a že se bude moci nadále hrát, protože fotbal je teď jednou z mála radostí, co lidi mají. Navíc nás čeká lockdown, takže doufám, že to všichni zvládneme.