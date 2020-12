Byla by zbabělost to nevzít, říká o povýšení ve Zbrojovce trenér Dostálek

Pondělní odvolání Miloslava Machálka ho prý překvapilo, ale jinak působil Richard Dostálek po svém prvním tréninku po převzetí Zbrojovky vyrovnaným dojmem. „Jestli vám někdo nabídne pozici hlavního trenéra v klubu, který máte rád, tak by byla zbabělost to nevzít,“ řekl.

Stejný přístup, tedy hlavně kuráž, bude vyžadovat i po svém mužstvu, které je zatím v první lize předposlední.



Stačil jste něco změnit?

Malinko jsme pozměnili předzápasový trénink. Hráči museli reagovat na podněty, které přicházely, a byli o fous koncentrovanější. Při určitých cvičeních, která jsme dělali, jsem u nich vidět větší radost.

Vedení klubu od vás chce hlavně okamžitý impuls. Dáte ho týmu, u něhož jste byl už dva roky jako asistent?

Hráče se snažíme hlavně nachystat do psychické pohody. Nebude to jednoduché, času je málo. Bude to hodně o nich. My (realizační tým) jim můžeme připravit servis, ale odpracovat na hřišti to musí oni.

Kde vidíte důvod dosavadních špatných výsledků Zbrojovky?

Nechtějte slyšet jeden konkrétní. Je jich víc. Vstoupili jsme do ligy hodně špatně a úvod se na nás podepsal. Dlouho nám trvalo, než jsme se z toho dokázali dostat, a neskutečně nás srážely individuální chyby.

Dá se s nimi něco dělat v režimu, kdy vás čekají dva zápasy týdně?

V tomto momentu budeme možná muset pro nejbližší tři utkání zvolit trochu jinou taktiku. Uvidíme, jak dopadnou, a jestli bude prostor pro práci dál.

Co má ta taktika obnášet? Hrát víc z obrany, aby aspoň bod byl pokud možno jistý?

Ne, ne, v žádném případě nebudeme hrát na remízu. Trenérem pro zákopovou válku jsem nikdy nebyl. Na středu chystáme mužstvo tak, aby bylo dobře naladěné do ofenzívy, a bylo odvážnější.

Projde sestava změnami?

Víte, že kádr máme sice široký, ale my potřebujeme v tento moment do sestavy dostat hráče, kteří najdou odvahu a nebudou se bát herních situací, které liga přináší.

Máte jich jedenáct?

Jedenáct jich vybereme. Až zápas ukáže, jestli to byla správná volba.

Berete si příklad z roku 2017, kdy jste v Brně nastoupil jako hlavní trenér poprvé?

Vzpomněl jsem si na to, ale nebudeme opakovat chyby, které jsme udělali.

Jaké chyby? Nastoupil jste a porazili jste Spartu.

A pak jsme čtyřikrát prohráli.

Co všechno jste si promýšlel od pondělí, kdy se změna udála?

Nic extra. Chystal jsem se na tréninkový proces jako před tím. Miloš (Machálek) mi jako asistentovi nechal velký prostor k práci, za což jsem mu neskutečně vděčný. Byla to velmi plodná spolupráce. Věděl jsem, že uděláme pár změn, ale my je dokážeme dělat i během tréninku, aby to bylo ku prospěchu.

Zvažoval jste, zda nabídku na povýšení přijmout?

Celou dobu jsem byl vtažen do dění, stejně jako celý realizační tým jsem byl účastníkem všech debat, jednání či diskusí. Každý jsme měli názor a možnost k vyjádření. Když v pondělí nastala tahle situace, tak vedení vědělo, co dělá.

Berete to tak, že nemáte co ztratit?

Vždycky máte co ztratit. Se vstupem do angažmá nad vámi vždycky visí meč, který vám může setnout hlavu. Už když přijímáte tuto pozici, tak víte, že jednoho dne vás stejně vyhodí. Nekladu si žádné velké cíle. Pro mě je nejdůležitější zvládnout středeční utkání, nachystat hráče tak, aby byla vidět změna, a odpracovat to musí oni.

Těšíte se na dění na lavičce?

Byl jsem na ní doteď. Možná jenom budu muset být o deset metrů blíž k hřišti a dávat hráčům ty pokyny, které doteď dával trenér Machálek. Pro mě to změna zase tak velká není.