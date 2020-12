Třetí hattrick, konečně výhra. Po delší době cítím radost, říká Čermák

Svěřenci trenéra Adriana Guľy za sebou mají těžké období, které vyvrcholilo v sobotu na stadionu Jablonce, kde prohráli 2:3, přestože po prvním poločase vedli o dvě branky. V duelu s Teplicemi však Západočeši pátou ztrátu za sebou nepřipustili.



„Po delší době cítím radost. Snad ji teď budeme mít po každém zápase,“ řekl Čermák. „Samozřejmě vnitřní pocit teď bude lepší než po Jablonci. Rozhodně budeme sebevědomější,“ doplnil bývalý reprezentant do 21 let.

V nejvyšší soutěži zaznamenal už třetí hattrick. Tři góly v plzeňském dresu vstřelil také v dubnu 2018 v Brně (3:1) a letos v květnu při podobně jednoznačném domácím triumfu 7:1 nad Mladou Boleslaví.

„Je to skvělý pocit. Já jsem nikdy odmala moc branek nedával a najednou mám za myslím tři roky tři hattricky. Jsem šťastný a kéž by to tak šlo dál,“ konstatoval Čermák.

První trefou zvýšil v nastavení první půle na 3:0, podruhé se prosadil na začátku druhého poločasu a v 70. minutě zkompletoval hattrick další přesnou střelou.

„Tam byla nádherná přihrávka od Kalviho (Lukáše Kalvacha) přes celou šířku hřiště. Ten třetí byl pro mě pocitově asi nejhezčí, i když jsem ho ještě neviděl,“ přiznal v úterý večer autor šesti ligových gólů v sezoně.



Těšilo ho, že domácí hráli proti Teplicím celou dobu ve vysokém tempu a ani za jasného vedení nepolevili v aktivitě. „Myslím si, že jsme dneska nějak extra nevypadli v žádné části utkání, což bylo super. Samozřejmě nám pomohla i červená karta, měli jsme i trošku štěstí, že nám nastřelili tyčku. Jen tak dál a potvrzovat to,“ prohlásil Čermák.



Podle něj byla pro Viktorii velmi důležitá i jeho první branka „do šatny“ na 3:0. „Myslím si, že nám to hodně pomohlo, aby to zase nebylo 2:0 jako v Jablonci. Ale celý zápas jsme měli pod kontrolou, takže bych tak či tak věřil tomu, že to zvládneme,“ uvedl sparťanský odchovanec.

Plzeň se v neděli představí na Slovácku, podzimní část ligového ročníku uzavře den před Štědrým dnem na svém stadionu ve šlágru 14. kola proti vedoucí mistrovské Slavii.