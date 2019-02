Trpišovský vzal penaltu Škody na sebe, od Messiho ví, jak na Sevillu

Slávistický kouč se totiž při zahrávání pokutových kopů z pověrčivosti otáčí, navíc vždy chodívá na speciální místo. „Tohle jsem si uvědomil ve chvíli, kdy se Milan rozbíhal, takže jsem se stihl jen otočit,“ pobaveně vysvětloval Trpišovský.

Jeho svěřencům poslední dobou penalty vycházely, kopali je často - úvodní jarní zápas s Teplicemi byl šestým s pokutovým kopem za sebou. Posledním úspěchem byl ukázkový dloubák Součka, to Škoda tentokrát přestřelil.

„Na místo, kde se nám to minule podařilo, jsem nestihl dojít,“ vyčítal si naoko Trpišovský. „Ale aspoň se mi ověřilo, že to funguje. Dneska to tolik nebolelo, když už penaltu nedat, jsem rád, že jsme si to vybrali takhle.“

Za daných okolností to vážně mrzet nemusí, vyhráli jste 4:0. Má výkon vůbec nějaké mouchy?

Po dlouhé době jsem spokojený jak s výsledkem, tak s hrou, tak s tím, jak jsme zápas měli pevně v rukou. Jediné, co bych mohl najít, je začátek utkání: Slovácko bylo hodně nažhavené, v některých situacích běžecky dřív než my, nám trvalo, než jsme rozběhali únavu, než jsme se srovnali. Ale to je minimum, z týmu jsem hodně nadšený, hodně si vážím takového výkonu.

Neměl jste před duelem obavu, jak se mužstvu podaří přepnout z Evropské ligy?

Hlavním bonusem bylo to, že se hrálo v pondělí, jeden den navíc týmu hrozně pomůže. Určitě jsme nic nepodcenili, měli jsme velký respekt - Slovácko umí být nepříjemné, nedalo nám nic zadarmo, stálo nás hodně úsilí to zvládnout. Tým neměl těžké přepnout, viděl jsem na hráčích, že to berou velice vážně. Obavy jsem měl spíš z toho, abychom dokázali diktovat tempo, to po evropských zápasech není nikdy snadné.

Proti Genku jste udělal tři změny v sestavě, jak obtížné bylo vybrat tu správnou jedenáctku?

Podobně složité jako v Genku. Bylo nám jasné, že některé změny musejí ohledně typologie zápasu přijít, třeba že bude hrát Hušbauer se Stochem. Nebylo jednoduché vyndat Traorého, strašně moc si zasloužil hrát, nakonec to padlo na Alexe Krále, což se ukázalo jako dobrá volba. Navíc na střídačce byli další hráči, kteří by si šanci zasloužili. Zvažovali jsme i větší změny, definitivně jsme se rozhodli až po dopoledním rozcvičení. Přetíženým hráčům jsme dali volno, někteří mají zdravotní potíže.

Ty se týkají koho?

Jsou spíš drobnějšího rázu. Bořil nastoupil už v Genku s lehčím zraněním, pak měl i problémy v rodině, jednu noc nespal. Tak jsme se mu na doporučení fyzioterapeutů rozhodli dát volno, aby si vyčistil hlavu. Zmrhal měl drobnější virózu, Ševčík si poranil tříslo před utkáním, proto šel na lavičku Vlček, který dopoledne nastoupil za juniorku.

Poslední otázka: sobotní zápas Sevilly s Barcelonou jste sledoval?

Sledoval. Výborný zápas z obou stran. Barcelona nám dala recept, jak to udělat, Messi nám ukázal, jak se prosadit přes obranu Sevilly. Teď už to musíme jenom aplikovat a převést to na hřiště. Sevilla hrála výborně, Navas nebo Ben Yedder jsou fantastičtí hráči na úrovni právě třeba Barcelony. Je skvělé, že se s takovým týmem můžeme poměřit, ať už to dopadne jakkoliv. Jsem pevně přesvědčený, že jim to hodně ztížíme, že se jim pokusíme vnutit náš styl hry a budeme pro ně nepříjemní.