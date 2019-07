Slavia ukázala, že není přežraná úspěchem, říká teplický Vondrášek

Proč byla Slavia tak lepší?

Čím začít, co tam bude zase jako nadpis... Možná se mi budou všichni smát, že neřeknu nic nového a moudrého, ale Slavia je momentálně úplně jinde než my. Fotbalově i jako klub. Proti ní bychom mohli uspět, jen kdybychom všichni podali víc než stoprocentní výkon a plnili do puntíku taktické pokyny. A to se nám od první branky sesypalo, neplnili jsme to.

Slavia vás v ofenzivě jasně přehrávala, máte pro to vysvětlení?

Nejjednodušší by bylo říct, že jsme hráli špatně, hrozně. Ale tahle Slavia, ať už jsme jí to ulehčili, nebo ne, je jedna z nejsilnějších, proti které jsem hrál zápas. Vyplavávali tam sami hráči, nevěděli jsme si s tím rady. Pořád za nás zabíhali a měli plno dalších možností. Nezbylo než dát do toho srdce, odmakat to do 90. minuty a přežít šance.

Poločas 0:3, říkal jste si, ať to není zase zápas hrůzy?

On už to byl poločas hrůzy, nikdo jsme si nepředstavovali, že po prvních 45 minutách to bude 0:3. Naopak. Byli jsme nahecovaní, a i když to teď zní blbě, na Slavii jsme si věřili. Kdy jindy bychom ji mohli dostat než takhle na začátku sezony, kdy ještě nemusí být tak rozehraná. A může i být v uvozovkách přežraná úspěchy. Ale ukázali, že přežraní nejsou, jdou si za tím svým. Ve Zlíně se ve 2. poločase rozehráli a tady na to navázali. Ve hře Slavie byly vidět automatismy, každou naši ztrátu a špatnou přihrávku trestala. Hrozně mě štve a mrzí, že dostáváme hodně gólů. Každý je ránou do naší psychiky. I ten na 1:5 v nastaveném čase.

O pauze trenér Hejkal dvakrát střídal, ale hned dostal Jakub Mareš červenou kartu. Zhatilo to plány?

O poločase jsme si něco řekli, trenér není takový, že by čekal na ránu z milosti, na štěstí. Snažil se s tím něco udělat, což je super. Bohužel vyloučení ve 46. minutě nám udělalo čáru přes rozpočet a pak už to bylo úplně rozhodnuté. Šlo o to, jestli ještě dostaneme další branku, nebo to ubráníme.

Vyčítáte Marešovi vyloučení?

On musí sám vědět, že týmu v ten moment úplně nepomohl. Nechci, aby to znělo alibisticky, ale já ten souboj neviděl. Rozhodčí tu měli video, takže jasná červená karta. Kuba sám moc dobře ví, že mančaftu moc nepomohl. Jak ho znám, bude ho to dlouho mrzet.

Vy jste snižoval na 1:3, aspoň tohle je pro vás osobně útěcha?

Když dáte gól Slavii a v deseti, to jediné mě těší. Fotbal je kolektivní sport, my prohráli. Nějaký gól… O. K., do statistik dobrý, každý ligový se počítá, ale jinak to je nic.

Ještě jste mohli dát na 2:3, mohli byste pak Slavii zatlačit?

Asi by se to zdramatizovalo. Neměli jsme co ztratit. Mohli jsme zalézt úplně, ale říkali jsme si, že bychom byli úplně zbabělci. Chtěli jsme trošičku bodat do protiútoků a být trochu nebezpeční. Ale bylo to málo. Byla by shoda okolností, kdybychom další branku přidali. V šancích, pološancích a náznacích jsme byli nepřesní. Ale těší mě, že jsme to nakonec alespoň nějak odmakali. Takový jsem z toho měl pocit, i když mě budou lidi v komentářích možná kamenovat.

Máte po dvou kolech bod. Co vám start do ligy naznačil?

To, co jsme říkali, že máme abnormálně těžký los. I s touhle variantou jsme museli v hlavě počítat, i když jsme si ji nikdo nepřáli. Jsme ale tolik zkušení a trenér nás dá rychle dohromady, že to na nás v dalším zápase v Ostravě nebude znát. Budeme si chtít ty ztracené body vybojovat zpátky.